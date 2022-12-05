https://ria.ru/20221205/pisma-1836509609.html

Дети написали более 500 тысяч писем российским военнослужащим

Дети написали более 500 тысяч писем российским военнослужащим - РИА Новости, 05.12.2022

Дети написали более 500 тысяч писем российским военнослужащим

Более 500 тысяч писем с поддержкой отправили дети российским военнослужащим, заявил первый замруководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко. РИА Новости, 05.12.2022

2022-12-05T19:33

2022-12-05T19:33

2022-12-05T19:33

специальная военная операция на украине

общество

сергей кириенко

россия

дети

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МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Более 500 тысяч писем с поддержкой отправили дети российским военнослужащим, заявил первый замруководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко."Наши ребятишки со всей страны уже написали и отправили на фронт более 500 тысяч писем, которые поддерживают наших ребят сегодня на фронте", - сказал Кириенко журналистам.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

россия

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2022

Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

общество, сергей кириенко, россия, дети