https://ria.ru/20221205/pisma-1836509609.html
Дети написали более 500 тысяч писем российским военнослужащим
Дети написали более 500 тысяч писем российским военнослужащим - РИА Новости, 05.12.2022
Дети написали более 500 тысяч писем российским военнослужащим
Более 500 тысяч писем с поддержкой отправили дети российским военнослужащим, заявил первый замруководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко. РИА Новости, 05.12.2022
2022-12-05T19:33
2022-12-05T19:33
2022-12-05T19:33
специальная военная операция на украине
общество
сергей кириенко
россия
дети
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МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Более 500 тысяч писем с поддержкой отправили дети российским военнослужащим, заявил первый замруководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко."Наши ребятишки со всей страны уже написали и отправили на фронт более 500 тысяч писем, которые поддерживают наших ребят сегодня на фронте", - сказал Кириенко журналистам.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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общество, сергей кириенко, россия, дети
Специальная военная операция на Украине, Общество, Сергей Кириенко, Россия, Дети
Дети написали более 500 тысяч писем российским военнослужащим
Кириенко: дети отправили российским военным более 500 тысяч писем со словами поддержки