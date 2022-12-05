https://ria.ru/20221205/paksh-2-1836420510.html

Венгрия одобрила производство в России оборудования для АЭС "Пакш-2"

Венгрия одобрила производство в России оборудования для АЭС "Пакш-2" - РИА Новости, 05.12.2022

Венгрия одобрила производство в России оборудования для АЭС "Пакш-2"

Проект строительства с участием РФ АЭС "Пакш-2" в Венгрии прошел важный этап: венгерская сторона выдала машиностроительным предприятиям российской атомной... РИА Новости, 05.12.2022

2022-12-05T14:46

2022-12-05T14:46

2022-12-05T14:46

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аэс "пакш-2"

атомэнергомаш

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МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Проект строительства с участием РФ АЭС "Пакш-2" в Венгрии прошел важный этап: венгерская сторона выдала машиностроительным предприятиям российской атомной отрасли сертификат ядерной квалификации на изготовление оборудования будущих энергоблоков, сообщила пресс-служба холдинга "Атомэнергомаш" (дивизион "Росатома" в области машиностроения).Венгерская аудиторская группа ЗАО АЭС "Пакш-2" совместно с представителями Венгерского ведомства по атомной энергии провели оценку ядерной квалификации производственных филиалов входящей в "Атомэнергомаш" компании "АЭМ-технологии" "Атоммаш" (Волгодонск, Ленинградская область), "Петрозаводскмаш" (Петрозаводск), "Ижора" и "Центральное конструкторское бюро машиностроения" (оба - Санкт-Петербург). Комиссия посетила все три площадки конструкторского бюро: офисную и производственные – на территории Кировского завода и в городе Сосновый Бор Ленинградской области, включая стендово-испытательный комплекс."Проверка проводилась на соответствие предприятий требованиям к системе менеджмента качества, требованиям проекта и венгерского атомного надзора по программе обеспечения качества при разработке и изготовлении оборудования для проекта АЭС "Пакш-2", - отмечается в сообщении.В течение двух недель аудиторы подробно оценили документацию системы менеджмента качества и связанные с ней процедуры, технической и производственной документацией, проанализировали производственную всю цепочку изготовления оборудования проекта АЭС "Пакш-2" от этапа входного контроля основных и сварочных материалов до упаковки и отгрузки готовой продукции."По окончании аудита комиссия отметила высокий уровень развития и организации производства, а также прозрачность и эффективность процессов и контроля качества на каждом этапе изготовления оборудования... По результатам аудита было принято решение выдать предприятиям сертификат ядерной квалификации на изготовление оборудования, что является важной вехой в реализации проекта АЭС "Пакш-2", - говорится в пресс-релизе."Атомэнергомаш" является комплектным поставщиком оборудования реакторного острова и машинного зала всех строящихся АЭС российского дизайна.В конце 2014 года Россия и Венгрия подписали документы о строительстве на АЭС "Пакш" новых энергоблоков №5 и №6 с реакторными установками по передовому российскому проекту ВВЭР-1200, соответствующему самым современным стандартам надежности и безопасности. Сообщалось, что Россия даст Венгрии на проект "Пакш-2" государственный кредит до 10 миллиардов евро, а общая стоимость работ составит 12,5 миллиарда евро.В конце августа венгерское управление по атомной энергии выдало генеральную лицензию на строительство пятого и шестого блоков АЭС "Пакш", реакторного здания пятого энергоблока и шесть разрешений на строительство "ядерного острова". В правительстве Венгрии также выразили намерение продлить срок эксплуатации действующих энергоблоков АЭС "Пакш".Строительство АЭС "Пакш-2" планируется начать осенью 2023 года, сообщалось ранее. Ожидается, что станция начнет работать в 2030 году.Единственная в Венгрии АЭС "Пакш" расположена в 100 километрах от Будапешта и в пяти - от города Пакш. Станция построена по советскому проекту, на ней эксплуатируются четыре блока с реакторами ВВЭР-440. Сейчас на АЭС "Пакш" вырабатывается почти половина всей электроэнергии в Венгрии, а благодаря планируемому вводу в эксплуатацию двух новых блоков "Пакша" эта доля, как ожидается, удвоится. Для Венгрии атомная энергетика - способ обеспечить свою энергетическую безопасность, не раз подчеркивало руководство этой страны.

https://ria.ru/20221202/rosatom-1835987606.html

https://ria.ru/20221201/rosatom-1835454523.html

https://ria.ru/20221130/evrosoyuz-1835310601.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

в мире, венгрия, россия, аэс "пакш", аэс "пакш-2", атомэнергомаш