Эксперты рассказали, насколько подорожали отели в России
За год стоимость ночи в отелях России выросла на 10 процентов
© Depositphotos.com / SashaKhalabuzarПара в фойе отеля. Архивное фото
© Depositphotos.com / SashaKhalabuzar
МОСКВА, 5 дек — РИА Новости. Средняя стоимость номера в российском отеле в 2022 году составила 4 300 рублей за ночь, это почти на 10 процентов больше, чем годом ранее, сообщают МТС Travel и Bronevik.com.
Такие цифры на основе открытых данных отелей-получили аналитики компаний. 40 процентов от всех бронирований приходится на трехзвездочные отели, средняя стоимость проживания в которых дешевле – около 3900 рублей. При этом номера в отелях категории "три звезды" за год выросли в цене на восемь процентов, а ночь в пятизвёздочном отеле подорожала на 21 процент, до 11 100 рублей.
Самые дорогие номера в 2022 году в Сочи. Ночь в отеле обойдется в среднем в 6 400 рублей, это на три процента дороже, чем годом ранее. За гостиницу в Петербурге платят примерно 5 100 рублей, цена здесь почти не изменилась за год. В Москве цена за ночь снизилась до 4 900 рублей по сравнению с аналогичным показателем прошлого года (минус пять процентов).
В этом году примерно треть бронирований отелей в России приходится на ТОП-10 наиболее популярных направлений: Москва, Петербург, Большой Сочи, Казань, Екатеринбург, Нижний Новгород, Новосибирск, Красноярск, Самара и Иркутск. Ростов-на-Дону и Краснодар из-за закрытого авиасообщения выбыли из топа.
В прошлом году на первую десятку городов по количеству бронирований приходилась лишь четверть. Тенденция отражает тренд на путешествия внутри страны. Туристы выбирают города-миллионники с развитым сервисом и популярными точками притяжения путешественников.
4 декабря, 08:00ТуризмГостеприимство как образ жизни. Что посмотреть в Чечне