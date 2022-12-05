Рейтинг@Mail.ru
Эксперты рассказали, насколько подорожали отели в России - РИА Новости, 05.12.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Коллаж самолет Туризм - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Туризм
https://ria.ru/20221205/oteli-1836378349.html
Эксперты рассказали, насколько подорожали отели в России
Эксперты рассказали, насколько подорожали отели в России - РИА Новости, 05.12.2022
Эксперты рассказали, насколько подорожали отели в России
Средняя стоимость номера в российском отеле в 2022 году составила 4 300 рублей за ночь, это почти на 10 процентов больше, чем годом ранее, сообщают МТС Travel и РИА Новости, 05.12.2022
2022-12-05T18:08
2022-12-05T18:08
туризм
туризм
новости - туризм
туристы
отели
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151768/75/1517687575_0:0:6162:3466_1920x0_80_0_0_c42f0bd67ca4778fae69500e7c9e8ba8.jpg
МОСКВА, 5 дек — РИА Новости. Средняя стоимость номера в российском отеле в 2022 году составила 4 300 рублей за ночь, это почти на 10 процентов больше, чем годом ранее, сообщают МТС Travel и Bronevik.com.Такие цифры на основе открытых данных отелей-получили аналитики компаний. 40 процентов от всех бронирований приходится на трехзвездочные отели, средняя стоимость проживания в которых дешевле – около 3900 рублей. При этом номера в отелях категории "три звезды" за год выросли в цене на восемь процентов, а ночь в пятизвёздочном отеле подорожала на 21 процент, до 11 100 рублей.Самые дорогие номера в 2022 году в Сочи. Ночь в отеле обойдется в среднем в 6 400 рублей, это на три процента дороже, чем годом ранее. За гостиницу в Петербурге платят примерно 5 100 рублей, цена здесь почти не изменилась за год. В Москве цена за ночь снизилась до 4 900 рублей по сравнению с аналогичным показателем прошлого года (минус пять процентов).В этом году примерно треть бронирований отелей в России приходится на ТОП-10 наиболее популярных направлений: Москва, Петербург, Большой Сочи, Казань, Екатеринбург, Нижний Новгород, Новосибирск, Красноярск, Самара и Иркутск. Ростов-на-Дону и Краснодар из-за закрытого авиасообщения выбыли из топа.В прошлом году на первую десятку городов по количеству бронирований приходилась лишь четверть. Тенденция отражает тренд на путешествия внутри страны. Туристы выбирают города-миллионники с развитым сервисом и популярными точками притяжения путешественников.
https://ria.ru/20221204/chechnya-1834956238.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Лана Баева
Лана Баева
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151768/75/1517687575_0:0:5476:4107_1920x0_80_0_0_8fc061d1fe981463821fe251d64419d0.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
туризм, новости - туризм, туристы, отели
Туризм, Туризм, Новости - Туризм, туристы, Отели
18:08 05.12.2022
 
Эксперты рассказали, насколько подорожали отели в России

За год стоимость ночи в отелях России выросла на 10 процентов

© Depositphotos.com / SashaKhalabuzarПара в фойе отеля. Архивное фото
Пара в фойе отеля. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 05.12.2022
© Depositphotos.com / SashaKhalabuzar
Читать ria.ru в
МОСКВА, 5 дек — РИА Новости. Средняя стоимость номера в российском отеле в 2022 году составила 4 300 рублей за ночь, это почти на 10 процентов больше, чем годом ранее, сообщают МТС Travel и Bronevik.com.
Такие цифры на основе открытых данных отелей-получили аналитики компаний. 40 процентов от всех бронирований приходится на трехзвездочные отели, средняя стоимость проживания в которых дешевле – около 3900 рублей. При этом номера в отелях категории "три звезды" за год выросли в цене на восемь процентов, а ночь в пятизвёздочном отеле подорожала на 21 процент, до 11 100 рублей.
Самые дорогие номера в 2022 году в Сочи. Ночь в отеле обойдется в среднем в 6 400 рублей, это на три процента дороже, чем годом ранее. За гостиницу в Петербурге платят примерно 5 100 рублей, цена здесь почти не изменилась за год. В Москве цена за ночь снизилась до 4 900 рублей по сравнению с аналогичным показателем прошлого года (минус пять процентов).
В этом году примерно треть бронирований отелей в России приходится на ТОП-10 наиболее популярных направлений: Москва, Петербург, Большой Сочи, Казань, Екатеринбург, Нижний Новгород, Новосибирск, Красноярск, Самара и Иркутск. Ростов-на-Дону и Краснодар из-за закрытого авиасообщения выбыли из топа.
В прошлом году на первую десятку городов по количеству бронирований приходилась лишь четверть. Тенденция отражает тренд на путешествия внутри страны. Туристы выбирают города-миллионники с развитым сервисом и популярными точками притяжения путешественников.
Село Хой в горах Чечни - РИА Новости, 1920, 04.12.2022
4 декабря, 08:00Туризм
Гостеприимство как образ жизни. Что посмотреть в Чечне
 
ТуризмТуризмНовости - ТуризмтуристыОтели
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала