https://ria.ru/20221205/oteli-1836378349.html

Эксперты рассказали, насколько подорожали отели в России

Эксперты рассказали, насколько подорожали отели в России - РИА Новости, 05.12.2022

Эксперты рассказали, насколько подорожали отели в России

Средняя стоимость номера в российском отеле в 2022 году составила 4 300 рублей за ночь, это почти на 10 процентов больше, чем годом ранее, сообщают МТС Travel и РИА Новости, 05.12.2022

2022-12-05T18:08

2022-12-05T18:08

2022-12-05T18:08

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МОСКВА, 5 дек — РИА Новости. Средняя стоимость номера в российском отеле в 2022 году составила 4 300 рублей за ночь, это почти на 10 процентов больше, чем годом ранее, сообщают МТС Travel и Bronevik.com.Такие цифры на основе открытых данных отелей-получили аналитики компаний. 40 процентов от всех бронирований приходится на трехзвездочные отели, средняя стоимость проживания в которых дешевле – около 3900 рублей. При этом номера в отелях категории "три звезды" за год выросли в цене на восемь процентов, а ночь в пятизвёздочном отеле подорожала на 21 процент, до 11 100 рублей.Самые дорогие номера в 2022 году в Сочи. Ночь в отеле обойдется в среднем в 6 400 рублей, это на три процента дороже, чем годом ранее. За гостиницу в Петербурге платят примерно 5 100 рублей, цена здесь почти не изменилась за год. В Москве цена за ночь снизилась до 4 900 рублей по сравнению с аналогичным показателем прошлого года (минус пять процентов).В этом году примерно треть бронирований отелей в России приходится на ТОП-10 наиболее популярных направлений: Москва, Петербург, Большой Сочи, Казань, Екатеринбург, Нижний Новгород, Новосибирск, Красноярск, Самара и Иркутск. Ростов-на-Дону и Краснодар из-за закрытого авиасообщения выбыли из топа.В прошлом году на первую десятку городов по количеству бронирований приходилась лишь четверть. Тенденция отражает тренд на путешествия внутри страны. Туристы выбирают города-миллионники с развитым сервисом и популярными точками притяжения путешественников.

https://ria.ru/20221204/chechnya-1834956238.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Лана Баева

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