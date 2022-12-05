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Дипломаты стран СНГ обменялись опытом внешнеполитического планирования - РИА Новости, 05.12.2022
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Дипломаты стран СНГ обменялись опытом внешнеполитического планирования
Дипломаты стран СНГ обменялись опытом внешнеполитического планирования - РИА Новости, 05.12.2022
Дипломаты стран СНГ обменялись опытом внешнеполитического планирования
Дипломаты стран Содружества Независимых Государств обменялись опытом внешнеполитического планирования, сообщила пресс-служба Исполнительного комитета СНГ. РИА Новости, 05.12.2022
2022-12-05T14:57
2022-12-05T14:57
в мире
минск
азербайджан
армения
снг
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МИНСК, 5 дек - РИА Новости. Дипломаты стран Содружества Независимых Государств обменялись опытом внешнеполитического планирования, сообщила пресс-служба Исполнительного комитета СНГ.Межмидовские консультации на тему "О внешнеполитическом планировании министерств иностранных дел государств – участников СНГ" состоялись в понедельник в штаб-квартире Содружества в Минске."В консультациях участвовали представители Азербайджана, Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, России, Таджикистана, Узбекистана и Исполнительного комитета СНГ. Участники встречи обсудили новые моменты в практике внешнеполитического планирования стран Содружества", - говорится в сообщении.Дипломаты обменялись оценками основных тенденций развития ситуации в мире и на пространстве СНГ, отметив созвучность подходов к оценке данной ситуации. По итогам дискуссии выражена взаимная заинтересованность сторон в продолжении рабочих контактов, сообщили в исполкоме Содружества.
https://ria.ru/20221204/mid-1836255294.html
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в мире, минск, азербайджан, армения, снг
В мире, Минск, Азербайджан, Армения, СНГ
14:57 05.12.2022
 
Дипломаты стран СНГ обменялись опытом внешнеполитического планирования

В Минске прошли межмидовские консультации стран СНГ о внешнеполитическом планировании

© Sputnik / Владислав Воднев / Перейти в медиабанкФлаги стран-участниц СНГ
Флаги стран-участниц СНГ - РИА Новости, 1920, 05.12.2022
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МИНСК, 5 дек - РИА Новости. Дипломаты стран Содружества Независимых Государств обменялись опытом внешнеполитического планирования, сообщила пресс-служба Исполнительного комитета СНГ.
Межмидовские консультации на тему "О внешнеполитическом планировании министерств иностранных дел государств – участников СНГ" состоялись в понедельник в штаб-квартире Содружества в Минске.
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Дипломаты обменялись оценками основных тенденций развития ситуации в мире и на пространстве СНГ, отметив созвучность подходов к оценке данной ситуации. По итогам дискуссии выражена взаимная заинтересованность сторон в продолжении рабочих контактов, сообщили в исполкоме Содружества.
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