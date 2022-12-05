https://ria.ru/20221205/opyt-1836425799.html

Дипломаты стран СНГ обменялись опытом внешнеполитического планирования

Дипломаты стран СНГ обменялись опытом внешнеполитического планирования - РИА Новости, 05.12.2022

Дипломаты стран СНГ обменялись опытом внешнеполитического планирования

Дипломаты стран Содружества Независимых Государств обменялись опытом внешнеполитического планирования, сообщила пресс-служба Исполнительного комитета СНГ. РИА Новости, 05.12.2022

2022-12-05T14:57

2022-12-05T14:57

2022-12-05T14:57

в мире

минск

азербайджан

армения

снг

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МИНСК, 5 дек - РИА Новости. Дипломаты стран Содружества Независимых Государств обменялись опытом внешнеполитического планирования, сообщила пресс-служба Исполнительного комитета СНГ.Межмидовские консультации на тему "О внешнеполитическом планировании министерств иностранных дел государств – участников СНГ" состоялись в понедельник в штаб-квартире Содружества в Минске."В консультациях участвовали представители Азербайджана, Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, России, Таджикистана, Узбекистана и Исполнительного комитета СНГ. Участники встречи обсудили новые моменты в практике внешнеполитического планирования стран Содружества", - говорится в сообщении.Дипломаты обменялись оценками основных тенденций развития ситуации в мире и на пространстве СНГ, отметив созвучность подходов к оценке данной ситуации. По итогам дискуссии выражена взаимная заинтересованность сторон в продолжении рабочих контактов, сообщили в исполкоме Содружества.

https://ria.ru/20221204/mid-1836255294.html

https://ria.ru/20221202/sng-1835887116.html

минск

азербайджан

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в мире, минск, азербайджан, армения, снг