https://ria.ru/20221205/odkb-1836407064.html

Армения заявила, что никогда не обсуждала выход из ОДКБ

Армения заявила, что никогда не обсуждала выход из ОДКБ - РИА Новости, 05.12.2022

Армения заявила, что никогда не обсуждала выход из ОДКБ

Армения никогда не говорила о выходе из ОДКБ, но Ереван обеспокоен отношением организации к республике, заявил в понедельник спикер армянского парламента Ален... РИА Новости, 05.12.2022

2022-12-05T14:09

2022-12-05T14:09

2022-12-05T14:09

безопасность

армения

одкб

урегулирование армяно-азербайджанского конфликта в нагорном карабахе

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МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Армения никогда не говорила о выходе из ОДКБ, но Ереван обеспокоен отношением организации к республике, заявил в понедельник спикер армянского парламента Ален Симонян."Каждый день Азербайджан нарушает режим прекращения огня, в результате чего гибнут люди. Некоторая пассивность ОДКБ, а также официальные заявления отдельных наших союзников стали причиной того, что общественные настроения в Армении относительно организации претерпели существенные изменения", - сказал он."Мы никогда не делали заявлений о выходе из ОДКБ, мы говорили о том, что ОДКБ покидает регион, мы этим очень обеспокоены. Складывается впечатление, что территория Армении не имеет равного стратегического значения для ОДКБ, в то время как пристальное внимание уделяется восточноевропейскому региону и Центральной Азии", - заявил спикер в ходе совместного заседания Совета Парламентской ассамблеи Организации Договора о коллективной безопасности и пятнадцатого пленарного заседания ПА ОДКБ.ПА ОДКБ является органом межпарламентского сотрудничества. С ноября 2016 года должность председателя ПА ОДКБ занимает спикер российской Государственной думы Вячеслав Володин.Членами ПА ОДКБ являются Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Россия и Таджикистан, статус наблюдателя имеют нижняя палата Национальной Ассамблеи Исламской Республики Афганистан, Парламентское Собрание Союза Белоруссии и России, Народная скупщина Сербии.

https://ria.ru/20221127/armeniya-1834624520.html

https://ria.ru/20221123/pashinyan-1833801154.html

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

безопасность, армения, одкб, урегулирование армяно-азербайджанского конфликта в нагорном карабахе