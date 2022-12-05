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Армения заявила, что никогда не обсуждала выход из ОДКБ - РИА Новости, 05.12.2022
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Армения заявила, что никогда не обсуждала выход из ОДКБ
Армения заявила, что никогда не обсуждала выход из ОДКБ - РИА Новости, 05.12.2022
Армения заявила, что никогда не обсуждала выход из ОДКБ
Армения никогда не говорила о выходе из ОДКБ, но Ереван обеспокоен отношением организации к республике, заявил в понедельник спикер армянского парламента Ален... РИА Новости, 05.12.2022
2022-12-05T14:09
2022-12-05T14:09
безопасность
армения
одкб
урегулирование армяно-азербайджанского конфликта в нагорном карабахе
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МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Армения никогда не говорила о выходе из ОДКБ, но Ереван обеспокоен отношением организации к республике, заявил в понедельник спикер армянского парламента Ален Симонян."Каждый день Азербайджан нарушает режим прекращения огня, в результате чего гибнут люди. Некоторая пассивность ОДКБ, а также официальные заявления отдельных наших союзников стали причиной того, что общественные настроения в Армении относительно организации претерпели существенные изменения", - сказал он."Мы никогда не делали заявлений о выходе из ОДКБ, мы говорили о том, что ОДКБ покидает регион, мы этим очень обеспокоены. Складывается впечатление, что территория Армении не имеет равного стратегического значения для ОДКБ, в то время как пристальное внимание уделяется восточноевропейскому региону и Центральной Азии", - заявил спикер в ходе совместного заседания Совета Парламентской ассамблеи Организации Договора о коллективной безопасности и пятнадцатого пленарного заседания ПА ОДКБ.ПА ОДКБ является органом межпарламентского сотрудничества. С ноября 2016 года должность председателя ПА ОДКБ занимает спикер российской Государственной думы Вячеслав Володин.Членами ПА ОДКБ являются Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Россия и Таджикистан, статус наблюдателя имеют нижняя палата Национальной Ассамблеи Исламской Республики Афганистан, Парламентское Собрание Союза Белоруссии и России, Народная скупщина Сербии.
https://ria.ru/20221127/armeniya-1834624520.html
https://ria.ru/20221123/pashinyan-1833801154.html
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безопасность, армения, одкб, урегулирование армяно-азербайджанского конфликта в нагорном карабахе
Безопасность, Армения, ОДКБ, Урегулирование армяно-азербайджанского конфликта в Нагорном Карабахе
14:09 05.12.2022
 
Армения заявила, что никогда не обсуждала выход из ОДКБ

Спикер парламента Армении Симонян заявил, что Ереван никогда не говорил о выходе из ОДКБ

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в медиабанкВоенный во время учений ОДКБ в Армении
Военный во время учений ОДКБ в Армении - РИА Новости, 1920, 05.12.2022
© РИА Новости / Максим Блинов
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Военный во время учений ОДКБ в Армении. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Армения никогда не говорила о выходе из ОДКБ, но Ереван обеспокоен отношением организации к республике, заявил в понедельник спикер армянского парламента Ален Симонян.
"Каждый день Азербайджан нарушает режим прекращения огня, в результате чего гибнут люди. Некоторая пассивность ОДКБ, а также официальные заявления отдельных наших союзников стали причиной того, что общественные настроения в Армении относительно организации претерпели существенные изменения", - сказал он.
Флаги стран-участниц заседания Совета коллективной безопасности Организации Договора о коллективной безопасности - РИА Новости, 1920, 27.11.2022
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ОДКБ предложила комплекс мер помощи Армении
"Мы никогда не делали заявлений о выходе из ОДКБ, мы говорили о том, что ОДКБ покидает регион, мы этим очень обеспокоены. Складывается впечатление, что территория Армении не имеет равного стратегического значения для ОДКБ, в то время как пристальное внимание уделяется восточноевропейскому региону и Центральной Азии", - заявил спикер в ходе совместного заседания Совета Парламентской ассамблеи Организации Договора о коллективной безопасности и пятнадцатого пленарного заседания ПА ОДКБ.
ПА ОДКБ является органом межпарламентского сотрудничества. С ноября 2016 года должность председателя ПА ОДКБ занимает спикер российской Государственной думы Вячеслав Володин.
Членами ПА ОДКБ являются Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Россия и Таджикистан, статус наблюдателя имеют нижняя палата Национальной Ассамблеи Исламской Республики Афганистан, Парламентское Собрание Союза Белоруссии и России, Народная скупщина Сербии.
Премьер-министр Армении Никол Пашинян перед началом очередной сессии Совета коллективной безопасности Организации Договора о коллективной безопасности в Ереване - РИА Новости, 1920, 23.11.2022
23 ноября, 22:22
Пашинян не подписал декларацию Совета коллективной безопасности ОДКБ
 
БезопасностьАрменияОДКБУрегулирование армяно-азербайджанского конфликта в Нагорном Карабахе
 
 
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