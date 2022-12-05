https://ria.ru/20221205/issledovanie-1836296713.html

Названы регионы, жители которых наименее склонны к вредным привычкам

Названы регионы, жители которых наименее склонны к вредным привычкам - РИА Новости, 05.12.2022

Названы регионы, жители которых наименее склонны к вредным привычкам

Чечня, Дагестан и Ингушетия лидируют в рейтинге регионов РФ по отсутствию вредных привычек, наиболее подвержены вредным привычкам жители Хакасии, Камчатского... РИА Новости, 05.12.2022

2022-12-05T01:05

2022-12-05T01:05

2022-12-05T01:05

общество

удмуртская республика (удмуртия)

забайкальский край

республика карелия

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МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Чечня, Дагестан и Ингушетия лидируют в рейтинге регионов РФ по отсутствию вредных привычек, наиболее подвержены вредным привычкам жители Хакасии, Камчатского края и Сахалинской области, свидетельствует исследование РИА Новости.Как считали рейтингЭксперты РИА Новости на основе данных официальной статистики подготовили рейтинг регионов РФ по отсутствию вредных привычек, в основе которого лежат шесть показателей, характеризующих распространенность основных вредных привычек среди населения. При расчете рейтинга учитывались потребление табачных изделий, продажа алкоголя, число преступлений, совершенных в состоянии алкогольного и наркотического опьянения, смертность от причин, вызванных употреблением спиртного, а также число преступлений, связанных с наркотическими средствами и их аналогами.В рейтинге использовались показатели за последние три года (2019-2021 годы), которые усреднялись со взвешиванием по годам. По каждому показателю рассчитывался частный рейтинговый балл в диапазоне от 1 до 100. Итоговый рейтинговый балл определялся на основе частных баллов. Более высокий итоговый рейтинговый балл региона говорит о меньшей распространенности вредных привычек в регионе.Лидеры рейтингаКак отмечают эксперты, тройка лидеров по сравнению с результатами прошлого года не изменилась. Как и год назад, первую и вторую строчки рейтинга по отсутствию вредных привычек все также занимают Чечня и Дагестан, а следом за ними расположилась Ингушетия.Аналитики объясняют слабую распространенность вредных привычек на Северном Кавказе сложившимся веками образом жизни и строгими традициями, характерными для этой территории. По таким показателям, как потребление табачных изделий и алкогольной продукции, данные республики традиционно занимают высокие позиции в списке регионов, что свидетельствует о их низкой распространенности среди местных жителей.Кроме вышеперечисленных, в первую десятку рейтинга вошли: Ульяновская, Рязанская, Волгоградская области, Кабардино-Балкария, Брянская область, Республика Марий Эл и Саратовская область. По сравнению с результатами прошлого года, в группе произошла небольшая ротация: Саратовская область улучшила свой итоговый результат на 1,8 балла и вошла в число лидеров, а Республика Адыгея, наоборот, покинула первую десятку. Кроме того, внутри группы также произошли изменения, наиболее существенные из которых заключаются в том, что Ульяновская и Рязанская области заняли четвертое и пятое места, сместив Волгоградскую область и Кабардино-Балкарию на шестое и седьмое места соответственно. В предыдущие четыре года позиции КБР были стабильны, и она занимала четвертое место, отмечают эксперты.По мнению аналитиков, во всех регионах-лидерах свои сильные и слабые стороны. Во всех перечисленных регионах отмечается низкое потребление табачных изделий, что выражается в их высоких позициях по данному показателю. Также составители рейтинга отмечают, что по показателям смертности от причин, вызванных употреблением спиртного, и преступлений, совершенных в состоянии наркотического и алкогольного опьянения, все перечисленные регионы находятся в верхней половине или середине списка. Слабыми сторонами для ряда регионов первой десятки являются объемы потребления алкоголя и показатели, характеризующие распространение наркотических средств.Аутсайдеры рейтингаВ замыкающей рейтинг группе также произошли изменения. В наибольшей степени привержены вредным привычкам жители Республики Хакасия, Камчатского края, Сахалинской области, Удмуртской Республики, Еврейской автономной области, Амурской области, Забайкальского края, Мурманской и Магаданской областей, Чукотского автономного округа. Наиболее заметное позитивное изменение показали Магаданская область, которая второй год подряд улучшает свои позиции и в текущем рейтинге поднялась на 77 место, и Амурская область, занявшая 80 место. Самое существенное ухудшение позиций в последней десятке у Еврейской автономной области, которая потеряла 2,5 балла и заняла 81 строчку рейтинга.Употребление алкоголя и его последствия – наиболее острая проблема всех регионов, замыкающих рейтинг. По-прежнему наиболее высокие продажи алкоголя на одного взрослого человека наблюдаются в Сахалинской и Магаданской областях. Эксперты отмечают, что в регионах замыкающей группы достаточно высоки показатели смертности и преступности в состоянии алкогольного опьянения. Для большинства регионов в этой группе характерны одни из самых высоких по стране показателей преступности в состоянии алкогольного опьянения или связанных с употреблением наркотических средств.Динамика рейтингаПо сравнению с прошлым годом в 66 российских регионах вырос рейтинговый балл, в 18 – снизился, и в Чеченской Республике – не изменился. Наиболее существенный прирост показали Республика Саха (Якутия), Санкт-Петербург, Магаданская и Томская области. Положительную динамику Якутии и Томской области эксперты объясняют улучшением четырех показателей из шести и незначительным изменением двух других, что отразилось в приросте на 8,8 баллов и 7,3 балла соответственно. Магаданская область долгое время входила в число замыкающих рейтинг регионов, характеризующихся низкими баллами по большинству показателей, поэтому сейчас положительная динамика отдельных индикаторов оказывает заметное влияние на итоговый результат. По итогам 2021 года наблюдается небольшое улучшение по показателям, характеризующим преступность в состоянии алкогольного или наркотического опьянения, отмечают аналитики.Благодаря снижению потребления табачных изделий, а также снижению уровня показателей преступности, связанных с распространением наркотических средств, итоговый результат Санкт-Петербурга вырос на 8,5 баллов – он занял 25 место в рейтинге. Результаты Москвы также улучшились (+4,4 балла), что позволило занять 51 место в рейтинге. По мнению экспертов, для столицы самое слабое место – высокий уровень распространения табакокурения, но по сравнению с прошлым годом он немного снизился, что безусловно положительная тенденция. При этом, остальные показатели изменились незначительно. Сильной стороной обоих городов аналитики называют невысокий уровень потребления алкогольной продукции, что находит отражение в высоких позициях обеих столиц и по таким показателям, как зарегистрированный уровень преступности в состоянии алкогольного опьянения и смертность от причин, вызванных употреблением спиртного.Наиболее заметное снижение итогового результата в рейтинге по отсутствию вредных привычек среди населения показали Севастополь (-5,2 балла) и Тверская область (-4,6 балла). В Тверской области существенное влияние на общий результат оказало увеличение потребления табачных изделий, а в Севастополе – рост показателей, характеризующих зарегистрированный уровень преступности, в состоянии алкогольного и наркотического опьянения, отмечают эксперты.Рассматривая показатели рейтинга в отдельности, эксперты констатируют, что, по сравнению с прошлым годом, в 48 регионах РФ сократилось потребление табака, и лучшая динамика по этому показателю в Ямало-Ненецком автономном округе, Белгородской, Омской области и Курганской областях, Республике Саха (Якутии) и Республике Алтай.Что касается потребления алкогольной продукции, то объем продаж в пересчете на чистый спирт по итогам 2021 года, по расчетам РИА Новости, составил 9,1 литра на взрослого человека и, по сравнению с предыдущим годом, заметно вырос. В 39 регионах уровень продаж ниже, чем в среднем по стране. Что касается динамики, то лучшее снижение объемов продаж алкогольной продукции в пересчете на чистый спирт показали Удмуртская Республика, Забайкальский край и Республика Карелия.Проблема распространения вредных привычек все еще актуальна для России, их полное искоренение вряд ли возможно в ближайшие годы. Тем не менее, ведущиеся антитабачные и антиалкогольные кампании дают свои результаты, и среди молодых людей находится все больше приверженцев принципов здорового образа жизни. Сложные кризисные ситуации, с которыми столкнулась страна в последние годы, также должны заставить население задуматься над своим здоровьем и качественными изменениями в жизни, что рано или поздно приведет к снижению распространенности вредных привычек, считают аналитики.

https://ria.ru/20221205/vrednye_privychki-1835939610.html

https://ria.ru/20221125/vozrast-1834098459.html

https://ria.ru/20221123/pechen-1833523190.html

https://ria.ru/20221204/chechnya-1834956238.html

https://ria.ru/20221024/privychki-1826152082.html

https://ria.ru/20221129/zakalka-1834946923.html

удмуртская республика (удмуртия)

забайкальский край

республика карелия

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общество, удмуртская республика (удмуртия), забайкальский край, республика карелия