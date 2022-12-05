https://ria.ru/20221205/isaev-1836341791.html

Исаев: ограничение на удаленную работу для уехавших россиян надо обсуждать

Исаев: ограничение на удаленную работу для уехавших россиян надо обсуждать - РИА Новости, 05.12.2022

Исаев: ограничение на удаленную работу для уехавших россиян надо обсуждать

Ограничение возможности работать удаленно в сферах, которые затрагивают безопасность, для уехавших из России лиц можно обсудить, сообщил РИА Новости член... РИА Новости, 05.12.2022

2022-12-05T10:53

2022-12-05T10:53

2022-12-05T10:56

андрей исаев

россия

андрей клишас

единая россия

госдума рф

совет федерации рф

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/07/02/1739641939_0:0:3067:1725_1920x0_80_0_0_2a7fe0b0c8d172837ccd070ad82fd55c.jpg

МОСКВА, 5 дек – РИА Новости. Ограничение возможности работать удаленно в сферах, которые затрагивают безопасность, для уехавших из России лиц можно обсудить, сообщил РИА Новости член комитета ГД по соцполитике Андрей Исаев (ЕР).Ранее в понедельник в газете "Ведомости" сообщалось, что глава комитета Совфеда по госстроительству и конституционному законодательству Андрей Клишас не исключил введение ограничений для россиян, уехавших из страны после начала частичной мобилизации, которые "сделают нахождение за границей менее комфортным"."Где затрагивается тема безопасности - работа в транспортных компаниях, оборонных предприятиях, организациях, связанных с обеспечением общественной безопасности. Там, где удаленные работники имеют доступ к корпоративной почте, информационным базам – если они выехали за границу, то это представляет серьезную угрозу. Поэтому там, с моей точки зрения, можно обсудить ограничения возможности работать удалено для лиц, которые находятся за пределами Российской Федерации", - сказал он.

https://ria.ru/20221202/ssha-1835671045.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

андрей исаев, россия, андрей клишас, единая россия, госдума рф, совет федерации рф