https://ria.ru/20221205/isaev-1836341791.html
Исаев: ограничение на удаленную работу для уехавших россиян надо обсуждать
Исаев: ограничение на удаленную работу для уехавших россиян надо обсуждать - РИА Новости, 05.12.2022
Исаев: ограничение на удаленную работу для уехавших россиян надо обсуждать
Ограничение возможности работать удаленно в сферах, которые затрагивают безопасность, для уехавших из России лиц можно обсудить, сообщил РИА Новости член... РИА Новости, 05.12.2022
2022-12-05T10:53
2022-12-05T10:53
2022-12-05T10:56
андрей исаев
россия
андрей клишас
единая россия
госдума рф
совет федерации рф
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МОСКВА, 5 дек – РИА Новости. Ограничение возможности работать удаленно в сферах, которые затрагивают безопасность, для уехавших из России лиц можно обсудить, сообщил РИА Новости член комитета ГД по соцполитике Андрей Исаев (ЕР).Ранее в понедельник в газете "Ведомости" сообщалось, что глава комитета Совфеда по госстроительству и конституционному законодательству Андрей Клишас не исключил введение ограничений для россиян, уехавших из страны после начала частичной мобилизации, которые "сделают нахождение за границей менее комфортным"."Где затрагивается тема безопасности - работа в транспортных компаниях, оборонных предприятиях, организациях, связанных с обеспечением общественной безопасности. Там, где удаленные работники имеют доступ к корпоративной почте, информационным базам – если они выехали за границу, то это представляет серьезную угрозу. Поэтому там, с моей точки зрения, можно обсудить ограничения возможности работать удалено для лиц, которые находятся за пределами Российской Федерации", - сказал он.
https://ria.ru/20221202/ssha-1835671045.html
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андрей исаев, россия, андрей клишас, единая россия, госдума рф, совет федерации рф
Андрей Исаев, Россия, Андрей Клишас, Единая Россия, Госдума РФ, Совет Федерации РФ
10:53 05.12.2022 (обновлено: 10:56 05.12.2022)
Исаев: ограничение на удаленную работу для уехавших россиян надо обсуждать
Депутат Исаев: ограничение удаленной работы для уехавших из России требует обсуждения