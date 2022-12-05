https://ria.ru/20221205/gerzmava-1836454405.html

Вдовин и Бертман войдут в жюри конкурса Хиблы Герзмава

Вдовин и Бертман войдут в жюри конкурса Хиблы Герзмава - РИА Новости, 05.12.2022

Вдовин и Бертман войдут в жюри конкурса Хиблы Герзмава

Названы судьи первого Международного конкурса вокалистов и концертмейстеров. Их имена озвучила на пресс-конференции худрук и председатель жюри Хибла Герзмава. РИА Новости, 05.12.2022

2022-12-05T16:54

2022-12-05T16:54

2022-12-05T16:54

культура

новости культуры

хибла герзмава

дмитрий бертман

александр титель

россия

казахстан

франция

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МОСКВА, 5 дек – РИА Новости. Названы судьи первого Международного конкурса вокалистов и концертмейстеров. Их имена озвучила на пресс-конференции худрук и председатель жюри Хибла Герзмава."Мы очень старались, чтобы вошедшие в состав жюри были максимально интересны для тех, кто примет участие в конкурсе. Я горжусь тем, там будут великие люди. Среди них худрук оперы Музыкального театра Александр Титель, руководитель Молодежной оперной программы Большого театра Дмитрий Вдовин, худрук "Геликон-оперы" Дмитрий Бертман, гендиректор Московской филармонии Алексей Шалашов и другие выдающиеся деятели музыкального театра", — говорит Герзмава.Она отметила, что в конкурсе два отдельных жюри – вокалистов и концертмейстеров. Герзмава сообщила, что общий призовой фонд – более 6,5 миллионов рублей, из которых 2,5 миллиона будет вручено обладателю Гран-при. Кроме того, лауреаты конкурса смогут в ближайшем сезоне дебютировать на одной из лучших сцен России.Основной конкурс пройдет с 11 по 22 января. В октябре в пресс-службе проекта сообщили, что из почти 800 заявок, присланных с 1 июня по 30 сентября из 38 стран, экспертным советом были отобраны 42 вокалиста из России, Франции, Германии, ЮАР, Бразилии, Китая, Монголии, Узбекистана, Азербайджана, Белоруссии и Казахстана, а также 16 концертмейстеров из России, Армении, Австрии и Казахстана.

https://ria.ru/20221205/teatral-1836362839.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Елена Громова

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