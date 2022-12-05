https://ria.ru/20221205/gerzmava-1836454405.html
Вдовин и Бертман войдут в жюри конкурса Хиблы Герзмава
Вдовин и Бертман войдут в жюри конкурса Хиблы Герзмава - РИА Новости, 05.12.2022
Вдовин и Бертман войдут в жюри конкурса Хиблы Герзмава
Названы судьи первого Международного конкурса вокалистов и концертмейстеров. Их имена озвучила на пресс-конференции худрук и председатель жюри Хибла Герзмава. РИА Новости, 05.12.2022
2022-12-05T16:54
2022-12-05T16:54
2022-12-05T16:54
культура
новости культуры
хибла герзмава
дмитрий бертман
александр титель
россия
казахстан
франция
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МОСКВА, 5 дек – РИА Новости. Названы судьи первого Международного конкурса вокалистов и концертмейстеров. Их имена озвучила на пресс-конференции худрук и председатель жюри Хибла Герзмава."Мы очень старались, чтобы вошедшие в состав жюри были максимально интересны для тех, кто примет участие в конкурсе. Я горжусь тем, там будут великие люди. Среди них худрук оперы Музыкального театра Александр Титель, руководитель Молодежной оперной программы Большого театра Дмитрий Вдовин, худрук "Геликон-оперы" Дмитрий Бертман, гендиректор Московской филармонии Алексей Шалашов и другие выдающиеся деятели музыкального театра", — говорит Герзмава.Она отметила, что в конкурсе два отдельных жюри – вокалистов и концертмейстеров. Герзмава сообщила, что общий призовой фонд – более 6,5 миллионов рублей, из которых 2,5 миллиона будет вручено обладателю Гран-при. Кроме того, лауреаты конкурса смогут в ближайшем сезоне дебютировать на одной из лучших сцен России.Основной конкурс пройдет с 11 по 22 января. В октябре в пресс-службе проекта сообщили, что из почти 800 заявок, присланных с 1 июня по 30 сентября из 38 стран, экспертным советом были отобраны 42 вокалиста из России, Франции, Германии, ЮАР, Бразилии, Китая, Монголии, Узбекистана, Азербайджана, Белоруссии и Казахстана, а также 16 концертмейстеров из России, Армении, Австрии и Казахстана.
https://ria.ru/20221205/teatral-1836362839.html
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РИА Новости
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новости культуры, хибла герзмава, дмитрий бертман, александр титель, россия, казахстан, франция, геликон-опера, большой театр, президентский фонд культурных инициатив, германия, юар, бразилия, китай, монголия, узбекистан, азербайджан, белоруссия, армения, австрия
Культура, Новости культуры, Хибла Герзмава, Дмитрий Бертман, Александр Титель, Россия, Казахстан, Франция, Геликон-Опера, Большой театр, Президентский фонд культурных инициатив, Германия, ЮАР, Бразилия, Китай, Монголия, Узбекистан, Азербайджан, Белоруссия, Армения, Австрия
Вдовин и Бертман войдут в жюри конкурса Хиблы Герзмава
Вдовин и Бертман войдут в жюри конкурса вокалистов и концертмейстеров Хиблы Герзмава
МОСКВА, 5 дек – РИА Новости. Названы судьи первого Международного конкурса вокалистов и концертмейстеров. Их имена озвучила на пресс-конференции худрук и председатель жюри Хибла Герзмава.
"Мы очень старались, чтобы вошедшие в состав жюри были максимально интересны для тех, кто примет участие в конкурсе. Я горжусь тем, там будут великие люди. Среди них худрук оперы Музыкального театра Александр Титель, руководитель Молодежной оперной программы Большого театра Дмитрий Вдовин, худрук "Геликон-оперы" Дмитрий Бертман, гендиректор Московской филармонии Алексей Шалашов и другие выдающиеся деятели музыкального театра", — говорит Герзмава.
Она отметила, что в конкурсе два отдельных жюри – вокалистов и концертмейстеров.
Герзмава сообщила, что общий призовой фонд – более 6,5 миллионов рублей, из которых 2,5 миллиона будет вручено обладателю Гран-при. Кроме того, лауреаты конкурса смогут в ближайшем сезоне дебютировать на одной из лучших сцен России.
Основной конкурс пройдет с 11 по 22 января. В октябре в пресс-службе проекта сообщили, что из почти 800 заявок, присланных с 1 июня по 30 сентября из 38 стран, экспертным советом были отобраны 42 вокалиста из России, Франции, Германии, ЮАР, Бразилии, Китая, Монголии, Узбекистана, Азербайджана, Белоруссии и Казахстана, а также 16 концертмейстеров из России, Армении, Австрии и Казахстана.