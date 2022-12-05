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Прокуратура запросила для Арашуковых пожизненные сроки за убийства - РИА Новости, 05.12.2022
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Прокуратура запросила для Арашуковых пожизненные сроки за убийства
Прокуратура запросила для Арашуковых пожизненные сроки за убийства - РИА Новости, 05.12.2022
Прокуратура запросила для Арашуковых пожизненные сроки за убийства
Прокурор в понедельник запросила пожизненные сроки для бывшего сенатора Рауфа Арашукова и его отца Рауля, обвиняемых по громкому делу об убийствах, передает... РИА Новости, 05.12.2022
2022-12-05T11:26
2022-12-05T15:34
рауль арашуков
рауф арашуков
дело клана арашуковых
происшествия
московский городской суд
россия
совет федерации рф
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МОСКВА, 5 дек — РИА Новости. Прокурор в понедельник запросила пожизненные сроки для бывшего сенатора Рауфа Арашукова и его отца Рауля, обвиняемых по громкому делу об убийствах, передает корреспондент РИА Новости из зала Мосгорсуда."Назначить [Рауфу Арашукову] наказание в виде пожизненного заключения с отбыванием в колонии особого режима со штрафом в миллион рублей", — заявил прокурор в прениях сторон. Аналогичное наказание прокурор запросила и для Рауля.Самое мягкое наказание — пять лет колонии общего режима — прокурор запросила для Гузера Хашукаева, которого коллегия присяжных признала невиновным в участии в преступном сообществе. На одном из сентябрьских заседаний на него прямо в зале суда накинулась с кулаками сестра другого подсудимого Тимура Бетуганова, утверждая, что он оклеветал ее брата, чтобы скостить себе срок. Самому Бетуганову и Казбеку Булатову обвинитель запросила назначить 24 года колонии строгого режима со штрафом в миллион рублей. Кроме того, она просила Булатова лишить звания генерал-майора, а Бетуганова — полковника. Это же коснулось бывшего следователя Андрея Филиппова, его прокурор просила лишить звания подполковника и назначить ему наказание шесть лет восемь месяцев колонии общего режима.В конце сентября коллегия присяжных заседателей признала бывшего сенатора Рауфа Арашукова и его отца Рауля виновными в организации двух убийств — зампреда молодежного движения "Адэге-Хэсэ" Аслана Жукова и советника президента КЧР Фраля Шебзухова. Голоса разделились семь к одному, лишь один человек счел вину Арашуковых недоказанной, а их заслуживающими снисхождения. Кроме того, Рауля Арашукова дополнительно признали виновным в хищении у структур "Газпрома" на юге России более 4,4 миллиарда рублей.Рауля Арашукова присяжные признали виновным в организации преступного сообщества, а его сына — бывшего сенатора Рауфа Арашукова — в участии в нем. По данной статье присяжные оправдали лишь бывшего старшего следователя Андрея Филиппова и экс-директора филиала "Газпром межрегионгаз Ставрополь" в Минеральных Водах Гузера Хашукаева.Рауфа Арашукова, одного из самых молодых сенаторов, задержали в зале заседаний Совета Федерации более 3,5 года назад. В рамках следствия арестованы более 90 автомобилей, принадлежащих семье бывшего сенатора: Porsche, Mercedes, Lexus и других. У семейства изъяли в казну активы на 1,5 миллиарда рублей. Как рассказали РИА Новости в пресс-службе СК России, по делу были допрошены более 400 свидетелей и проведены свыше 200 судебных экспертиз. Вместе с отцом и сыном Арашуковыми Мосгорсуд вынесет приговор еще четырем фигурантам. Дело в отношении еще 14 обвиняемых выделили в отдельное производство и направили в Преображенский суд столицы.
https://ria.ru/20220923/draka-1819082572.html
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рауль арашуков, рауф арашуков, дело клана арашуковых, происшествия, московский городской суд, россия, совет федерации рф
Рауль Арашуков, Рауф Арашуков, Дело клана Арашуковых, Происшествия, Московский городской суд, Россия, Совет Федерации РФ
11:26 05.12.2022 (обновлено: 15:34 05.12.2022)
 
Прокуратура запросила для Арашуковых пожизненные сроки за убийства

Прокуратура запросила для отца и сына Арашуковых пожизненные сроки по делу об убийствах

© РИА Новости / Антон Денисов / Перейти в медиабанкСоветник генерального директора "Газпром межрегионгаз" Рауль Арашуков, бывший сенатор от Карачаево-Черкесии Рауф Арашуков, генеральный директор ООО "Газпром межрегионгаз Астрахань" Руслан Арашуков
Советник генерального директора Газпром межрегионгаз Рауль Арашуков, бывший сенатор от Карачаево-Черкесии Рауф Арашуков, генеральный директор ООО Газпром межрегионгаз Астрахань Руслан Арашуков - РИА Новости, 1920, 05.12.2022
© РИА Новости / Антон Денисов
Перейти в медиабанк
Советник генерального директора "Газпром межрегионгаз" Рауль Арашуков, бывший сенатор от Карачаево-Черкесии Рауф Арашуков, генеральный директор ООО "Газпром межрегионгаз Астрахань" Руслан Арашуков. Архивное фото
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МОСКВА, 5 дек — РИА Новости. Прокурор в понедельник запросила пожизненные сроки для бывшего сенатора Рауфа Арашукова и его отца Рауля, обвиняемых по громкому делу об убийствах, передает корреспондент РИА Новости из зала Мосгорсуда.
"Назначить [Рауфу Арашукову] наказание в виде пожизненного заключения с отбыванием в колонии особого режима со штрафом в миллион рублей", — заявил прокурор в прениях сторон. Аналогичное наказание прокурор запросила и для Рауля.
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Самое мягкое наказание — пять лет колонии общего режима — прокурор запросила для Гузера Хашукаева, которого коллегия присяжных признала невиновным в участии в преступном сообществе. На одном из сентябрьских заседаний на него прямо в зале суда накинулась с кулаками сестра другого подсудимого Тимура Бетуганова, утверждая, что он оклеветал ее брата, чтобы скостить себе срок. Самому Бетуганову и Казбеку Булатову обвинитель запросила назначить 24 года колонии строгого режима со штрафом в миллион рублей. Кроме того, она просила Булатова лишить звания генерал-майора, а Бетуганова — полковника. Это же коснулось бывшего следователя Андрея Филиппова, его прокурор просила лишить звания подполковника и назначить ему наказание шесть лет восемь месяцев колонии общего режима.
В конце сентября коллегия присяжных заседателей признала бывшего сенатора Рауфа Арашукова и его отца Рауля виновными в организации двух убийств — зампреда молодежного движения "Адэге-Хэсэ" Аслана Жукова и советника президента КЧР Фраля Шебзухова. Голоса разделились семь к одному, лишь один человек счел вину Арашуковых недоказанной, а их заслуживающими снисхождения. Кроме того, Рауля Арашукова дополнительно признали виновным в хищении у структур "Газпрома" на юге России более 4,4 миллиарда рублей.
Рауля Арашукова присяжные признали виновным в организации преступного сообщества, а его сына — бывшего сенатора Рауфа Арашукова — в участии в нем. По данной статье присяжные оправдали лишь бывшего старшего следователя Андрея Филиппова и экс-директора филиала "Газпром межрегионгаз Ставрополь" в Минеральных Водах Гузера Хашукаева.
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Рауфа Арашукова, одного из самых молодых сенаторов, задержали в зале заседаний Совета Федерации более 3,5 года назад. В рамках следствия арестованы более 90 автомобилей, принадлежащих семье бывшего сенатора: Porsche, Mercedes, Lexus и других. У семейства изъяли в казну активы на 1,5 миллиарда рублей. Как рассказали РИА Новости в пресс-службе СК России, по делу были допрошены более 400 свидетелей и проведены свыше 200 судебных экспертиз.
Вместе с отцом и сыном Арашуковыми Мосгорсуд вынесет приговор еще четырем фигурантам. Дело в отношении еще 14 обвиняемых выделили в отдельное производство и направили в Преображенский суд столицы.
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Рауль АрашуковРауф АрашуковДело клана АрашуковыхПроисшествияМосковский городской судРоссияСовет Федерации РФ
 
 
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