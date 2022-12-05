https://ria.ru/20221205/arashukov-1836351555.html

Прокуратура запросила для Арашуковых пожизненные сроки за убийства

Прокуратура запросила для Арашуковых пожизненные сроки за убийства - РИА Новости, 05.12.2022

Прокуратура запросила для Арашуковых пожизненные сроки за убийства

Прокурор в понедельник запросила пожизненные сроки для бывшего сенатора Рауфа Арашукова и его отца Рауля, обвиняемых по громкому делу об убийствах, передает... РИА Новости, 05.12.2022

2022-12-05T11:26

2022-12-05T11:26

2022-12-05T15:34

рауль арашуков

рауф арашуков

дело клана арашуковых

происшествия

московский городской суд

россия

совет федерации рф

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МОСКВА, 5 дек — РИА Новости. Прокурор в понедельник запросила пожизненные сроки для бывшего сенатора Рауфа Арашукова и его отца Рауля, обвиняемых по громкому делу об убийствах, передает корреспондент РИА Новости из зала Мосгорсуда."Назначить [Рауфу Арашукову] наказание в виде пожизненного заключения с отбыванием в колонии особого режима со штрафом в миллион рублей", — заявил прокурор в прениях сторон. Аналогичное наказание прокурор запросила и для Рауля.Самое мягкое наказание — пять лет колонии общего режима — прокурор запросила для Гузера Хашукаева, которого коллегия присяжных признала невиновным в участии в преступном сообществе. На одном из сентябрьских заседаний на него прямо в зале суда накинулась с кулаками сестра другого подсудимого Тимура Бетуганова, утверждая, что он оклеветал ее брата, чтобы скостить себе срок. Самому Бетуганову и Казбеку Булатову обвинитель запросила назначить 24 года колонии строгого режима со штрафом в миллион рублей. Кроме того, она просила Булатова лишить звания генерал-майора, а Бетуганова — полковника. Это же коснулось бывшего следователя Андрея Филиппова, его прокурор просила лишить звания подполковника и назначить ему наказание шесть лет восемь месяцев колонии общего режима.В конце сентября коллегия присяжных заседателей признала бывшего сенатора Рауфа Арашукова и его отца Рауля виновными в организации двух убийств — зампреда молодежного движения "Адэге-Хэсэ" Аслана Жукова и советника президента КЧР Фраля Шебзухова. Голоса разделились семь к одному, лишь один человек счел вину Арашуковых недоказанной, а их заслуживающими снисхождения. Кроме того, Рауля Арашукова дополнительно признали виновным в хищении у структур "Газпрома" на юге России более 4,4 миллиарда рублей.Рауля Арашукова присяжные признали виновным в организации преступного сообщества, а его сына — бывшего сенатора Рауфа Арашукова — в участии в нем. По данной статье присяжные оправдали лишь бывшего старшего следователя Андрея Филиппова и экс-директора филиала "Газпром межрегионгаз Ставрополь" в Минеральных Водах Гузера Хашукаева.Рауфа Арашукова, одного из самых молодых сенаторов, задержали в зале заседаний Совета Федерации более 3,5 года назад. В рамках следствия арестованы более 90 автомобилей, принадлежащих семье бывшего сенатора: Porsche, Mercedes, Lexus и других. У семейства изъяли в казну активы на 1,5 миллиарда рублей. Как рассказали РИА Новости в пресс-службе СК России, по делу были допрошены более 400 свидетелей и проведены свыше 200 судебных экспертиз. Вместе с отцом и сыном Арашуковыми Мосгорсуд вынесет приговор еще четырем фигурантам. Дело в отношении еще 14 обвиняемых выделили в отдельное производство и направили в Преображенский суд столицы.

https://ria.ru/20220923/draka-1819082572.html

https://ria.ru/20221201/magomedov-1835603399.html

https://ria.ru/20220928/laptev-1820085995.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

рауль арашуков, рауф арашуков, дело клана арашуковых, происшествия, московский городской суд, россия, совет федерации рф