https://ria.ru/20221204/vulkan-1836185668.html

В Индонезии произошло извержение вулкана Семеру

В Индонезии произошло извержение вулкана Семеру - РИА Новости, 04.12.2022

В Индонезии произошло извержение вулкана Семеру

Извержение вулкана Семеру произошло на острове Ява в Индонезии в воскресенье рано утром, сообщают западные СМИ. РИА Новости, 04.12.2022

2022-12-04T10:08

2022-12-04T10:08

2022-12-04T16:52

в мире

индонезия

ява (остров)

тихий океан

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МОСКВА, 4 дек - РИА Новости/Прайм. Извержение вулкана Семеру произошло на острове Ява в Индонезии в воскресенье рано утром, сообщают западные СМИ."Индонезийский вулкан Семеру на острове Ява начал извергаться рано утром в воскресенье, выбросив в воздух столб пепла высотой 1,5 км", - сообщает агентство Рейтер со ссылкой на Национальное управление по противодействию стихийным бедствиям (BNPB).Управление призвало местных жителей не вести никакую деятельность в радиусе 5 километров от центра извержения, а также не подходить к рекам ближе, чем на 500 метров из-за возможных потоков лавы.Позднее, как передает агентство со ссылкой на телеканал Kompas TV, власти повысили до самого высокого уровня выпущенное предупреждение. Началась эвакуация людей, живущих вблизи вулкана в провинции Восточная Ява.Индонезия часто страдает от землетрясений, извержений вулканов и цунами из-за своего расположения на "Огненном кольце". Это полоса вулканов и тектонических разломов длиной в 40 тысяч километров, которая опоясывает Тихий океан. Именно в "Огненном кольце" находится почти 90% из примерно полутора тысяч известных вулканов планеты. Там же происходит 90% всех землетрясений на Земле.

https://ria.ru/20221128/vulkan-1834888334.html

индонезия

ява (остров)

тихий океан

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в мире, индонезия, ява (остров), тихий океан