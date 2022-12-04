Рейтинг@Mail.ru
В Индонезии произошло извержение вулкана Семеру - РИА Новости, 04.12.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20221204/vulkan-1836185668.html
В Индонезии произошло извержение вулкана Семеру
В Индонезии произошло извержение вулкана Семеру - РИА Новости, 04.12.2022
В Индонезии произошло извержение вулкана Семеру
Извержение вулкана Семеру произошло на острове Ява в Индонезии в воскресенье рано утром, сообщают западные СМИ. РИА Новости, 04.12.2022
2022-12-04T10:08
2022-12-04T16:52
в мире
индонезия
ява (остров)
тихий океан
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/04/1836207000_0:280:2696:1797_1920x0_80_0_0_9663b9677c53d5e0c970357c94efa9b5.jpg
МОСКВА, 4 дек - РИА Новости/Прайм. Извержение вулкана Семеру произошло на острове Ява в Индонезии в воскресенье рано утром, сообщают западные СМИ."Индонезийский вулкан Семеру на острове Ява начал извергаться рано утром в воскресенье, выбросив в воздух столб пепла высотой 1,5 км", - сообщает агентство Рейтер со ссылкой на Национальное управление по противодействию стихийным бедствиям (BNPB).Управление призвало местных жителей не вести никакую деятельность в радиусе 5 километров от центра извержения, а также не подходить к рекам ближе, чем на 500 метров из-за возможных потоков лавы.Позднее, как передает агентство со ссылкой на телеканал Kompas TV, власти повысили до самого высокого уровня выпущенное предупреждение. Началась эвакуация людей, живущих вблизи вулкана в провинции Восточная Ява.Индонезия часто страдает от землетрясений, извержений вулканов и цунами из-за своего расположения на "Огненном кольце". Это полоса вулканов и тектонических разломов длиной в 40 тысяч километров, которая опоясывает Тихий океан. Именно в "Огненном кольце" находится почти 90% из примерно полутора тысяч известных вулканов планеты. Там же происходит 90% всех землетрясений на Земле.
https://ria.ru/20221128/vulkan-1834888334.html
индонезия
ява (остров)
тихий океан
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/04/1836207000_300:0:2696:1797_1920x0_80_0_0_8589813704fb82a899ffb86f3902d2a8.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, индонезия, ява (остров), тихий океан
В мире, Индонезия, Ява (остров), Тихий океан
10:08 04.12.2022 (обновлено: 16:52 04.12.2022)
 
В Индонезии произошло извержение вулкана Семеру

На острове Ява в Индонезии произошло извержение вулкана Семеру

© AP PhotoИзвержение вулкана Семеру на острове Ява в Индонезии
Извержение вулкана Семеру на острове Ява в Индонезии - РИА Новости, 1920, 04.12.2022
© AP Photo
Извержение вулкана Семеру на острове Ява в Индонезии
Читать ria.ru в
МОСКВА, 4 дек - РИА Новости/Прайм. Извержение вулкана Семеру произошло на острове Ява в Индонезии в воскресенье рано утром, сообщают западные СМИ.
"Индонезийский вулкан Семеру на острове Ява начал извергаться рано утром в воскресенье, выбросив в воздух столб пепла высотой 1,5 км", - сообщает агентство Рейтер со ссылкой на Национальное управление по противодействию стихийным бедствиям (BNPB).
Управление призвало местных жителей не вести никакую деятельность в радиусе 5 километров от центра извержения, а также не подходить к рекам ближе, чем на 500 метров из-за возможных потоков лавы.
Позднее, как передает агентство со ссылкой на телеканал Kompas TV, власти повысили до самого высокого уровня выпущенное предупреждение. Началась эвакуация людей, живущих вблизи вулкана в провинции Восточная Ява.
Индонезия часто страдает от землетрясений, извержений вулканов и цунами из-за своего расположения на "Огненном кольце". Это полоса вулканов и тектонических разломов длиной в 40 тысяч километров, которая опоясывает Тихий океан. Именно в "Огненном кольце" находится почти 90% из примерно полутора тысяч известных вулканов планеты. Там же происходит 90% всех землетрясений на Земле.
Облако пепла от вулкана - РИА Новости, 1920, 28.11.2022
28 ноября, 21:47Туризм
В Сальвадоре вулкан Чапаррастик вступил в активную фазу извержения
 
В миреИндонезияЯва (остров)Тихий океан
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала