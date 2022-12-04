https://ria.ru/20221204/tyuleni-1836216656.html

На побережье Каспийского моря нашли уже 1700 тюленей

На побережье Каспийского моря нашли уже 1700 тюленей - РИА Новости, 04.12.2022

На побережье Каспийского моря нашли уже 1700 тюленей

Количество погибших тюленей на побережье Каспийского моря в Дагестане достигло 1700, заявил РИА Новости генеральный директор Каспийского природоохранного центра РИА Новости, 04.12.2022

2022-12-04T14:10

2022-12-04T14:10

2022-12-04T21:55

каспийское море

казахстан

иран

федеральное агентство по рыболовству (росрыболовство)

происшествия

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МАХАЧКАЛА, 4 дек — РИА Новости. Количество погибших тюленей на побережье Каспийского моря в Дагестане достигло 1700, заявил РИА Новости генеральный директор Каспийского природоохранного центра Заур Гапизов.Ранее пресс-служба СКТУ Росрыболовства сообщила, что на берегу Каспия в Дагестане обнаружено около 700 мертвых тюленей. В Минприроды региона прокомментировали, что их гибель вызвана естественными природными факторами. В ведомстве добавили, что численность каспийской нерпы стабильна, находится в пределах от 270 до 300 тысяч."За несколько дней на побережье Каспийского моря в Дагестане было обнаружено 1700 туш каспийской нерпы. Судя по виду найденных нами тюленей, они погибли примерно две недели назад. Признаков насильственной смерти, остатков рыболовных сетей не обнаружено. Скорее всего, количество погибших тюленей значительно выше. Береговой патруль Каспийского природоохранного центра, а также инспекторы Росрыболовства, сотрудники других природоохранных ведомств продолжают исследовать побережье", — рассказал собеседник агентства.Специалисты природоохранного центра собрали необходимые пробы для подробного изучения причин гибели тюленей.По данным центра, численность нерпы в Каспийском море не превышает 70 тысяч особей. Точные данные отсутствуют, так как в Дагестане не проводится мониторинг численности и экспедиции."Мы планируем наладить этот процесс, в том числе обратимся к соответствующим службам, чтобы они заложили средства на проведение экспедиций к местам лежбищ тюленя. Их необходимо чипировать и сосчитать. Также Дагестану необходим реабилитационный центр, где занимались бы ранеными и ослабленными животными и потом выпускали на волю. Такие центры есть в Казахстане, Иране, Владивостоке, Калининграде, Санкт-Петербурге и Байкале. Пора и в Дагестане создать что-то подобное", — заключил Гапизов.Каспийская нерпа — эндемик и единственный вид морских млекопитающих, обитающий в Каспийском море, который играет уникальную роль в морской экосистеме. Это уникальный представитель семейства настоящих тюленей, единственное морское млекопитающее в фауне Каспия. Каспийская нерпа достигает в длину 160 сантиметров, масса тела — до 100 килограммов. Питаясь преимущественно рыбой, нерпа находится на вершине пищевой пирамиды и во взрослом состоянии не имеет естественных врагов.

https://ria.ru/20221202/sobaki-1836010391.html

https://ria.ru/20221125/okeanarium-1834196891.html

каспийское море

казахстан

иран

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каспийское море, казахстан, иран, федеральное агентство по рыболовству (росрыболовство), происшествия