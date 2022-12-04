https://ria.ru/20221204/trevoga-1836206746.html
В нескольких областях Украины объявили воздушную тревогу
В нескольких областях Украины объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 04.12.2022
В нескольких областях Украины объявили воздушную тревогу
Воздушная тревога объявлена в Полтавской, Днепропетровской и Харьковской областях Украины, а также на подконтрольной Киеву части Запорожской области,... РИА Новости, 04.12.2022
2022-12-04T11:57
2022-12-04T11:57
2022-12-04T12:08
специальная военная операция на украине
в мире
украина
харьковская область
полтавская область
днепропетровская область
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МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. Воздушная тревога объявлена в Полтавской, Днепропетровской и Харьковской областях Украины, а также на подконтрольной Киеву части Запорожской области, свидетельствуют данные онлайн-карты воздушных тревог минцифры Украины.Первым сигнал тревоги прозвучал в Харьковской области, через несколько минут - в Днепропетровской, Полтавской областях и на подконтрольной Киеву части Запорожской области.Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране, от Харькова и Киева до Львова и Ивано-Франковска.С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Зеленский 1 ноября заявил, что на Украине повреждено около 40% энергетической инфраструктуры, что привело к массовым отключениям электроэнергии.
https://ria.ru/20221127/ukraina-1834501903.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, харьковская область, полтавская область, днепропетровская область
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Харьковская область, Полтавская область, Днепропетровская область
11:57 04.12.2022 (обновлено: 12:08 04.12.2022)
В нескольких областях Украины объявили воздушную тревогу
Власти сообщили о воздушной тревоге в Полтавской, Днепропетровской и Харьковской областях