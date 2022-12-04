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В СФ назвали сообщения Запада о нехватке боеприпасов у России ложью - РИА Новости, 04.12.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221204/sovfed-1836215517.html
В СФ назвали сообщения Запада о нехватке боеприпасов у России ложью
В СФ назвали сообщения Запада о нехватке боеприпасов у России ложью - РИА Новости, 04.12.2022
В СФ назвали сообщения Запада о нехватке боеприпасов у России ложью
Сенатор от Крыма Сергей Цеков, комментируя РИА Новости сообщения западных силовиков о якобы нехватке у России боеприпасов, заявил, что это все ложь, призвав... РИА Новости, 04.12.2022
2022-12-04T13:55
2022-12-04T14:05
специальная военная операция на украине
сергей цеков
аврил хейнс
дмитрий медведев
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МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. Сенатор от Крыма Сергей Цеков, комментируя РИА Новости сообщения западных силовиков о якобы нехватке у России боеприпасов, заявил, что это все ложь, призвав Запад "не надеяться".Ранее телеканал CNBC со ссылкой на директора Национальной разведки США Аврил Хейнс сообщил, что якобы российские войска на Украине расходуют боеприпасы быстрее, чем оборонная промышленность страны может восполнить их запасы. Как утверждает Хейнс, это вынуждает РФ обращаться за помощью к другим странам, в том числе к КНДР."Россия расходует боеприпасы на Украине по своей необходимости, а наша оборонная промышленность в состоянии обеспечить все потребности специальной военной операции. Так что все это ложь, пусть не надеются", - заявил Цеков.Ранее зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что враги напрасно надеются на истощение возможностей, считая оружейные пуски и запасы, "всем хватит".Кроме того, МИД РФ, комментируя ранее заявления о якобы тайных поставках КНДР боеприпасов России для использования на Украине, назвал такие данные фейками. В российском МИД также назвали безосновательными обвинения со стороны западных стран в том, что Иран якобы поставляет России беспилотники, которые используются на Украине, этим Запад пытается оправдать собственные незаконные поставки вооружений Киеву, добавили в МИД.
https://ria.ru/20221203/voennye-1836128843.html
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сергей цеков, аврил хейнс, дмитрий медведев, сша, украина, россия
Специальная военная операция на Украине, Сергей Цеков, Аврил Хейнс, Дмитрий Медведев, США, Украина, Россия
13:55 04.12.2022 (обновлено: 14:05 04.12.2022)
 
В СФ назвали сообщения Запада о нехватке боеприпасов у России ложью

Сенатор Цеков: Западу не стоит питать ложных надежд о нехватке боеприпасов у России

© РИА Новости / Максим БлиновСенатор Сергей Цеков
Сенатор Сергей Цеков - РИА Новости, 1920, 04.12.2022
© РИА Новости / Максим Блинов
Сенатор Сергей Цеков. Архивное фото
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МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. Сенатор от Крыма Сергей Цеков, комментируя РИА Новости сообщения западных силовиков о якобы нехватке у России боеприпасов, заявил, что это все ложь, призвав Запад "не надеяться".
Ранее телеканал CNBC со ссылкой на директора Национальной разведки США Аврил Хейнс сообщил, что якобы российские войска на Украине расходуют боеприпасы быстрее, чем оборонная промышленность страны может восполнить их запасы. Как утверждает Хейнс, это вынуждает РФ обращаться за помощью к другим странам, в том числе к КНДР.
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"Россия расходует боеприпасы на Украине по своей необходимости, а наша оборонная промышленность в состоянии обеспечить все потребности специальной военной операции. Так что все это ложь, пусть не надеются", - заявил Цеков.
Ранее зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что враги напрасно надеются на истощение возможностей, считая оружейные пуски и запасы, "всем хватит".
Кроме того, МИД РФ, комментируя ранее заявления о якобы тайных поставках КНДР боеприпасов России для использования на Украине, назвал такие данные фейками. В российском МИД также назвали безосновательными обвинения со стороны западных стран в том, что Иран якобы поставляет России беспилотники, которые используются на Украине, этим Запад пытается оправдать собственные незаконные поставки вооружений Киеву, добавили в МИД.
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Специальная военная операция на УкраинеСергей ЦековАврил ХейнсДмитрий МедведевСШАУкраинаРоссия
 
 
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