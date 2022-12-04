https://ria.ru/20221204/sanktsii-1836180293.html

Посол Доминиканы рассказал о влиянии санкций на российскую экономику

Посол Доминиканы рассказал о влиянии санкций на российскую экономику - РИА Новости, 04.12.2022

Посол Доминиканы рассказал о влиянии санкций на российскую экономику

В долгосрочной перспективе российская экономика только выиграет от западных санкций, заявил в интервью РИА Новости посол Доминиканы в Москве Ханс Данненберг. РИА Новости, 04.12.2022

2022-12-04T09:31

2022-12-04T09:31

2022-12-04T10:07

экономика

доминикана

россия

ханс данненберг

санкции

санкции в отношении россии

реакция на санкции

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МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. В долгосрочной перспективе российская экономика только выиграет от западных санкций, заявил в интервью РИА Новости посол Доминиканы в Москве Ханс Данненберг.Он отметил, что, на его взгляд, западные санкции, введенные против России в 2014 году, оказали позитивное влияние на продукты российского производства - поскольку некоторые товары нельзя было импортировать из Европы, в России научились их делать сами."Так что, если санкции в 2014 году повлияли на качество сыра и колбас российского производства, то санкции, принятые в этом году, улучшат многие другие факторы. И в долгосрочной перспективе российская экономика только выиграет от санкций. Иногда сложности, вызванные санкциями, помогают странам развить собственную экономику", - считает посол.Запад усилил санкционное давление на Россию из-за Украины, что привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.В РФ не раз заявляли, что Россия решит все проблемы, которые ей создает Запад.Читайте полный текст интервью Ханса Данненберга >>

https://ria.ru/20221123/evrosoyuz-1833500684.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

экономика, доминикана, россия, ханс данненберг, санкции, санкции в отношении россии, реакция на санкции