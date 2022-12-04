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Посол Доминиканы рассказал о влиянии санкций на российскую экономику - РИА Новости, 04.12.2022
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Посол Доминиканы рассказал о влиянии санкций на российскую экономику
Посол Доминиканы рассказал о влиянии санкций на российскую экономику - РИА Новости, 04.12.2022
Посол Доминиканы рассказал о влиянии санкций на российскую экономику
В долгосрочной перспективе российская экономика только выиграет от западных санкций, заявил в интервью РИА Новости посол Доминиканы в Москве Ханс Данненберг. РИА Новости, 04.12.2022
2022-12-04T09:31
2022-12-04T10:07
экономика
доминикана
россия
ханс данненберг
санкции
санкции в отношении россии
реакция на санкции
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МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. В долгосрочной перспективе российская экономика только выиграет от западных санкций, заявил в интервью РИА Новости посол Доминиканы в Москве Ханс Данненберг.Он отметил, что, на его взгляд, западные санкции, введенные против России в 2014 году, оказали позитивное влияние на продукты российского производства - поскольку некоторые товары нельзя было импортировать из Европы, в России научились их делать сами."Так что, если санкции в 2014 году повлияли на качество сыра и колбас российского производства, то санкции, принятые в этом году, улучшат многие другие факторы. И в долгосрочной перспективе российская экономика только выиграет от санкций. Иногда сложности, вызванные санкциями, помогают странам развить собственную экономику", - считает посол.Запад усилил санкционное давление на Россию из-за Украины, что привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.В РФ не раз заявляли, что Россия решит все проблемы, которые ей создает Запад.Читайте полный текст интервью Ханса Данненберга &gt;&gt;
https://ria.ru/20221123/evrosoyuz-1833500684.html
https://ria.ru/20221111/rossiya-1830634853.html
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экономика, доминикана, россия, ханс данненберг, санкции, санкции в отношении россии, реакция на санкции
Экономика, Доминикана, Россия, Ханс Данненберг, Санкции, Санкции в отношении России, Реакция на санкции
09:31 04.12.2022 (обновлено: 10:07 04.12.2022)
 
Посол Доминиканы рассказал о влиянии санкций на российскую экономику

Посол Доминиканы Ханненберг: российская экономика только выиграет от западных санкций

© РИА Новости / Владимир Сергеев / Перейти в медиабанкФлаги России и ЕС
Флаги России и ЕС - РИА Новости, 1920, 04.12.2022
© РИА Новости / Владимир Сергеев
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МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. В долгосрочной перспективе российская экономика только выиграет от западных санкций, заявил в интервью РИА Новости посол Доминиканы в Москве Ханс Данненберг.
Он отметил, что, на его взгляд, западные санкции, введенные против России в 2014 году, оказали позитивное влияние на продукты российского производства - поскольку некоторые товары нельзя было импортировать из Европы, в России научились их делать сами.
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"Так что, если санкции в 2014 году повлияли на качество сыра и колбас российского производства, то санкции, принятые в этом году, улучшат многие другие факторы. И в долгосрочной перспективе российская экономика только выиграет от санкций. Иногда сложности, вызванные санкциями, помогают странам развить собственную экономику", - считает посол.
Запад усилил санкционное давление на Россию из-за Украины, что привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.
В РФ не раз заявляли, что Россия решит все проблемы, которые ей создает Запад.
Читайте полный текст интервью Ханса Данненберга >>
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ЭкономикаДоминиканаРоссияХанс ДанненбергСанкцииСанкции в отношении РоссииРеакция на санкции
 
 
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