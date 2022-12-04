https://ria.ru/20221204/dannenberg-1836128950.html

Ханс Данненберг: русская версия доминиканской бачаты более чувственная

Ханс Данненберг: русская версия доминиканской бачаты более чувственная - РИА Новости, 04.12.2022

Ханс Данненберг: русская версия доминиканской бачаты более чувственная

Посол Доминиканы в РФ Ханс Данненберг рассказал в интервью корреспонденту РИА Новости Дарье Лабутиной, как россияне сейчас могут путешествовать в его страну, за РИА Новости, 04.12.2022

2022-12-04T10:00

2022-12-04T10:00

2022-12-04T10:01

ханс данненберг

россия

доминикана

ереван

снг

интервью

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Посол Доминиканы в РФ Ханс Данненберг рассказал в интервью корреспонденту РИА Новости Дарье Лабутиной, как россияне сейчас могут путешествовать в его страну, за что в Доминикане любят российских туристов, и чем русская версия танца бачата отличается от оригинальной, а также объяснил, почему, по его мнению, западные санкции помогут развить российскую экономику.– Господин посол, прямых рейсов из России в Доминикану сейчас нет, но некоторые туристы все-таки добираются до Санто-Доминго через другие страны. Какие сейчас есть возможности для этого и планируется ли запускать новые рейсы?– Поскольку наше посольство занимается не только Россией, но и другими странами СНГ, мы сейчас работаем над организацией прямых рейсов из Алматы. В данный момент существуют рейсы из Алматы через Милан, они осуществляются по субботам. Раньше были прямые рейсы из Алматы, которые летели над Украиной, но сейчас этот маршрут недоступен. Мы пытаемся найти альтернативные варианты. Мы открыли офис в Ереване для оказания банковских услуг для нужд посольства, поскольку банковское сотрудничество с Россией сейчас осложнено. И в Армении мы увидели новые возможности. И сейчас мы работаем над прямыми рейсами из Еревана, которыми могли бы воспользоваться туристы из России, Молдавии, Грузии и Белоруссии. Даже из Ирана, поскольку географически это удобно.– То есть рейсы будут прямыми, без остановок?– Мы постараемся сделать их прямыми, есть вариант делать остановку по дороге, но мы надеемся на прямые рейсы. Тогда у россиян будет возможность путешествовать в Доминикану только с одной пересадкой в Ереване. Конечно, сейчас так сложно добираться в другие части света, что нельзя исключать вариант с одной остановкой, но мы будем стараться этого избежать. Мы надеемся, что в декабре это удастся сделать. Поскольку раньше никогда не было рейсов из Армении в Доминикану, нам нужно урегулировать определенные формальности, подписать соглашения в сфере гражданской авиации. Обычно чартерные рейсы легче организовать, поэтому если это будут чартеры, мы сможем организовать их в декабре.– А какой оператор будет осуществлять перевозку?– Это "Доминиканские авиалинии", они будут работать с туроператорами, которые раньше продавали туры в Доминикану из РФ, и они же теперь будут продавать туры через Армению. Один из операторов – это Pegas Touristik, у них есть офисы в Армении, Казахстане и других странах СНГ. Мы стараемся работать с ними над организацией рейсов. Но есть и другие операторы в Армении, которые заинтересованы в организации прямых рейсов в Доминикану, потому что оттуда легко попасть в США, Канаду и Аргентину, где проживает большая армянская диаспора. Доминикана могла бы стать транзитным направлением для поездок в Ереван из этих стран. Так что рейсы будут удобны не только для туристов из Армении, армянской диаспоры, но и для туристов из других стран СНГ.– О каком количестве рейсов идет речь?– Пока мы ведем переговоры о запуске одного прямого рейса в неделю из Еревана и одного из Алматы. Впоследствии это число может быть увеличено. Когда мы запускали авиасообщение с Россией, у нас был всего один рейс за три недели, и со временем мы достигли цифры в 12 рейсов в день. Так что пришло время для развития авиасообщения с другими регионами.Конечно, раньше цены были значительно ниже, поскольку был высокий спрос. Сейчас, когда спрос снизился из-за трудностей в логистике, цены выросли, и снизить их не так просто. А если в цену турпакета нужно также включить оплату отеля, естественно, цена тура растет. Если раньше весь тур стоил примерно 1,5 тысячи долларов, то сейчас одно место в самолете будет стоить тысячу долларов. Цена полета, цена топлива стали дороже. Поэтому достичь такой разумной цены, как была раньше, сложно – обстоятельства логистики изменились.Но мы верим, что шанс перезапустить турпоток из России в Доминикану в прежнем объеме еще есть. Русские люди зимой любят согреваться в теплых странах, на пляже – они знают, как здорово отдыхать в Доминикане, какой теплый прием им там оказывают. И особенно сейчас, когда в некоторых странах по отношению к русским есть определенная враждебность, люди захотят ехать туда, где им рады, где с ними не случится ничего плохого.Ни в одной стране Латинской Америки русских не будут обижать, как это происходит, к примеру, в Прибалтике или Польше, и этот момент россияне будут принимать во внимание, когда будут планировать поездку за рубеж. Латинская Америка – регион, где русских очень ждут и любят.– Вы полагаете, что россияне теперь в большем количестве будут путешествовать в Латинскую Америку, чем в Европу?– Конечно, это дороже и дальше. Но если спрос и конкуренция будет расти, ситуация может измениться. Русские любят путешествовать, неважно куда – им нравится открывать новые места, с приятным климатом. Русские вообще любят посещать другие страны и узнавать новые культуры, это стремление знакомиться с новыми культурами заключено в русском менталитете. Так что, если туристам из РФ запретят ездить в один регион, они будут ездить в другой. И определяющим фактором в этом будет отношение к русским в этом регионе – зачем ехать в недружественную страну, где тебе не рады, если есть вариант поехать в Турцию или Дубай. Или Латинскую Америку. А туристическая индустрия тех стран, которые раньше принимали много российских туристов, пострадает, не досчитавшись доходов, к которым они привыкли. Тем более что российские туристы платежеспособные, им нравится тратить деньги в отпуске – на хорошие отели, хорошие рестораны, даже если для этого они копили целый год.– Вы отмечали, что русские туристы в Доминикане не ограничиваются посещением отелей и пляжей, а стремятся ездить на экскурсии, чем способствуют развитию местной экономики.– Конечно, мы тоже начинали с того, что приглашали туристов в отели по системе "все включено". Но потом поняли, что туристическая индустрия может помочь в борьбе с бедностью определенных регионов. Потому что если построить там отель, там появятся рабочие места, отель будет закупать продукты у местных фермеров, а сувенирные магазины – у местных ремесленников. Так что заработают все, экономика начнет развиваться. Мне кажется, это очень важно.Когда россияне стали приезжать в Доминикану в начале нулевых, у нас уже были канадские туристы, британцы – и они предпочитали проводить все время в отелях. Тогда как русские сразу начали покупать экскурсии, ездить на такси в дорогие рестораны, брать в аренду машину и ездить в другие районы, путешествовать на другие маленькие острова. И таким образом они способствовали развитию нашей экономики.В Доминикане можно было встретить много русских, гуляющих по городу, осматривающих церкви и достопримечательности. Канадцев или американцев встретить не так просто, потому что они в основном проводят время в отелях.При этом в Доминикане и других странах Латинской Америки сейчас много туристов из Европы, которые уехали, чтобы не платить за электричество и отопление, потому что для них дешевле улететь в Доминикану и жить там. Так что турпоток из Европы к нам увеличился вдвое, несмотря на негативные прогнозы – мы думали, туристов станет меньше, а оказалось, наоборот.– Выступая перед студентами в Москве, вы сказали, что санкции могут только пойти на пользу России, потому что будут развиваться местные бренды, например, "Вкусно и точка".– Я имел в виду, что я хотел бы видеть российские бренды по всему миру, как Macdonald’s, который представлен в любой точке земного шара. Мне кажется, качество таких российских брендов, как Burger Heroes, FARШ и новая версия Macdonald’s – "Вкусно и точка" – позволяет им также наращивать присутствие за рубежом. Они ничем не уступают Macdonald’s. В таких туристических местах, как Таиланд, Бали или Пунта-Кане я не вижу российских закусочных и не понимаю, почему российские предприниматели не пытаются выйти на эти рынки, где отдыхает много россиян. Потому что когда американцы путешествуют по миру, они часто заходят в Macdonald’s перекусить, так же русские могли бы посещать кафе, к которым привыкли. Их бы посещали не только русские, но и местные жители.– То есть российским инвесторам и предпринимателям стоит обратить внимание на Доминикану как на рынок для пищевой продукции?– Я уже давно пытаюсь вывести Burger Heroes на наш рынок, потому что мне нравится их еда. И FARШ, и Black Star Burgers. Моим детям очень нравятся их бургеры, они всегда говорят, что эти бургеры вкуснее, чем в Доминикане.– Какие товары Россия экспортирует в Доминикану?– Удобрения, железо, продукты металлургической промышленности. Но я думаю, мы могли бы закупать в России гораздо больше категорий товаров, поскольку в России много хороших продуктов. Когда я впервые приехал в Россию в 2002 году, я помню, продукты – ветчина, например, были не очень хорошего качества. Когда я вернулся в Россию в 2020 году – сыр был не хуже, чем в любой другой точке мира. Или мортаделла российского производства – ничем от итальянской не отличается. Я вижу, что санкции, введенные против России в 2014 году, оказали позитивное влияние на продукты российского производства. Некоторые продукты завозить нельзя, поэтому русские научились делать их не хуже.Так что если санкции в 2014 году повлияли на качество сыра и колбас российского производства, то санкции, принятые в этом году, улучшат многие другие факторы. И в долгосрочной перспективе российская экономика только выиграет от санкций. Иногда сложности, вызванные санкциями, помогают странам развить собственную экономику.В советские годы "Лада" пользовалась большой популярностью в бедных странах. Я помню, моя первая машина была "Юго" из Югославии, потому что она была дешевая, как и "Лада". Сейчас "Лада" выглядит не хуже японской или немецкой машины. Это возможность для россиян развивать свой автопром и делать новые модели "Лады" и других брендов, они могут стать такими же популярными, как иностранные марки. Так что санкции дают определенные возможности, импульс к развитию для российской промышленности.– Доминикана продолжает закупать удобрения в России?– В данный момент нет, это связано с трудностями в логистике. Поэтому зерновая сделка для нас не так важна, но она важна для африканских стран. Бразилия также нуждается в российских удобрениях, чтобы ее сельское хозяйство продолжало существовать.– А доминиканский кофе в России еще продается?– Да, мы много экспортируем кофе в Россию. Когда туристы стали ездить в Доминикану, им очень понравился наш кофе, и в аэропорту даже стали размещать рекламу на русском языке со ссылкой, где этот кофе можно купить в Москве. Сейчас он тоже продается, но стоит подороже, в два раза примерно за этот год объем сократился из-за трудностей в логистике. Но сейчас мы стараемся наладить поставки кофе через Ереван или Алматы. Ром мы не можем завозить через Казахстан или Таджикистан из-за ограничений по экспорту алкогольной продукции, но кофе можем. Так что мы ищем пути для экспорта, поедем в Ташкент, чтобы наладить поставки кофе через Узбекистан. Но можно подумать, чтобы использовать Ереван для экспорта наших сигар, табака, рома и авокадо.– Оттуда они могут попадать и в другие страны?– Оттуда можно торговать и с другими странами Евроазиатского континента. Мы развиваем армянский рынок, что позволяет нам развивать также другие рынки в Центральной Азии.– Как вы смотрите на развитие отношений РФ и стран Латинской Америки, они будут укрепляться на фоне ухудшения отношений России с европейскими странами?– Мне кажется, латиноамериканцы более открыты по отношению к России, даже несмотря на большое влияние американской политики. Когда я рос во времена холодной войны, все советское казалось нам запретным плодом: мы хотели смотреть советские фильмы, а сейчас российские фильмы в Латинской Америке практически нельзя увидеть. Это та сфера, где России нужно наращивать свой потенциал – больше развивать гуманитарные, культурные связи. Потому что дети в школах до сих пор считают, что в России правят коммунисты, когда это уже 30 лет не так. Люди думают, что в России в супермаркетах еды не хватает, а я им отвечаю: да тут еды больше, чем в Америке. Фильмы могли бы изменить это стереотипное мышление о России, важно показывать, как люди живут по-настоящему. Ведь Америка использует кино для пропаганды, в этих фильмах русские часто показаны плохими. А Россия могла бы показать, что это не так – показать обычную русскую семью в супермаркете, показать образ жизни. Тогда люди за рубежом увидят, как все обстоит на самом деле. Людям нужны такие фильмы.– Вы знаете, что в Голливуде сейчас переснимают популярный советский фильм "Ирония судьбы или с Легким паром!", и есть уже отдельная индийская версия. К нас в стране этот фильм показывают 31 декабря, каждый Новый год.– Нет, я не слышал про этот фильм, но звучит очень интересно, я хочу его посмотреть. Это похоже на русскую версию "Один дома".– Доминикана оказывает культурное влияние через школы бачаты, которая стала очень популярна в России. Вы видели ее в исполнении русских?– Конечно, в России каждый день где-нибудь танцуют бачату. Конечно, русские по-своему танцуют, они придумали свою российскую версию этого танца – более чувственную, интересную, необычную. В Доминикане танцуют по-другому. Но нам нравится эта интерпретация, я размещаю в своих соцсетях видео-ролики, где русские или белорусы, или казахстанцы танцуют бачату.В Доминикане этот танец имеет деревенское происхождение, его не танцевали в городах, но сейчас он стал популярным по всему миру и видоизменился. В России проводятся дискотеки в парках, в Крыму есть фестиваль бачаты. Мы видели такие фестивали в Новосибирске, в Казани, в Минске, в Ереване. Но некоторые не знают, что этот танец доминиканский, думают, что он с Кубы.– Вы рассказывали, что доминиканцы любили приезжать в Россию на Новый год. Сейчас они еще приезжают?– Да, приезжают, хотя это стало гораздо дороже из-за сокращения числа рейсов. В прошлом году очень много доминиканцев приехало в Россию на Новый год. В этом году мне тоже пишут знакомые, спрашивают, как им добраться в Россию, так что интерес есть.Есть и те, кто ошибочно полагает, что в Москве им угрожает какая-то опасность. Они видят по телевизору то, что происходит на Украине, и думают, что в России происходит то же самое. Я им говорю, что в Москве безопасно, не думаю, что это изменится. Россия достаточно большая. Поэтому родителям доминиканских студентов, которые переживают и звонят нам, мы тоже говорим, что в Москве их детям опасность не угрожает. Есть проблемы с переводом денег, с логистикой, но не угроза их жизни.Я думаю и надеюсь, что ситуация в мире скоро наладится. Да, Куба под санкциями 60 лет, но Куба – это не Россия. Россия – крупный игрок, большая экономика, и мировым лидерам придется найти способ, чтобы исправить ситуацию. Или жить в новом миропорядке.

https://ria.ru/20221111/dominikana-1830661539.html

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https://ria.ru/20220920/dominikana-1817801062.html

https://ria.ru/20220817/turtsiya-1810184495.html

https://ria.ru/20220909/dannenberg-1815444680.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

ханс данненберг, россия, доминикана, ереван, снг, интервью