https://ria.ru/20221204/postavki-1836191590.html

В Иране заинтересовались поставками российских вагонов для метрополитена

В Иране заинтересовались поставками российских вагонов для метрополитена - РИА Новости, 04.12.2022

В Иране заинтересовались поставками российских вагонов для метрополитена

Шираз приветствовал бы поставки из РФ вагонов для метрополитена, не исключает и сотрудничества по производству, заявил РИА Новости советник губернатора... РИА Новости, 04.12.2022

2022-12-04T10:55

2022-12-04T10:55

2022-12-04T12:10

экономика

иран

россия

шираз

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МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. Шираз приветствовал бы поставки из РФ вагонов для метрополитена, не исключает и сотрудничества по производству, заявил РИА Новости советник губернатора правительства иранской провинции Фарс, директор по сотрудничеству в сфере образования и науки в Ширазском университете Мойтаба Биназаде."Да, это точно. Может даже что-то большее. Экспортеры могли бы приехать в Иран и основать компании по передаче технологий. Конечно, с некоторой юридической привязкой, чтобы они не продавали третьим лицам. Это бы привело к созданию инфраструктуры, которая станет первым шагом к долгосрочному сотрудничеству", - сказал он, отвечая на вопрос РИА Новости, может ли Иран закупать у России вагоны для метрополитена Шираза.Читайте полный текст интервью Мойтабы Биназаде >>

https://ria.ru/20221204/postavki-1836168733.html

иран

россия

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экономика, иран, россия, шираз