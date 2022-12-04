https://ria.ru/20221204/postavki-1836191590.html
В Иране заинтересовались поставками российских вагонов для метрополитена
В Иране заинтересовались поставками российских вагонов для метрополитена - РИА Новости, 04.12.2022
В Иране заинтересовались поставками российских вагонов для метрополитена
Шираз приветствовал бы поставки из РФ вагонов для метрополитена, не исключает и сотрудничества по производству, заявил РИА Новости советник губернатора... РИА Новости, 04.12.2022
2022-12-04T10:55
2022-12-04T10:55
2022-12-04T12:10
экономика
иран
россия
шираз
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МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. Шираз приветствовал бы поставки из РФ вагонов для метрополитена, не исключает и сотрудничества по производству, заявил РИА Новости советник губернатора правительства иранской провинции Фарс, директор по сотрудничеству в сфере образования и науки в Ширазском университете Мойтаба Биназаде."Да, это точно. Может даже что-то большее. Экспортеры могли бы приехать в Иран и основать компании по передаче технологий. Конечно, с некоторой юридической привязкой, чтобы они не продавали третьим лицам. Это бы привело к созданию инфраструктуры, которая станет первым шагом к долгосрочному сотрудничеству", - сказал он, отвечая на вопрос РИА Новости, может ли Иран закупать у России вагоны для метрополитена Шираза.Читайте полный текст интервью Мойтабы Биназаде >>
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экономика, иран, россия, шираз
Экономика, Иран, Россия, Шираз
10:55 04.12.2022 (обновлено: 12:10 04.12.2022)
В Иране заинтересовались поставками российских вагонов для метрополитена
Советник губернатора Биназаде: Иран заинтересован в поставках российских вагонов для метро