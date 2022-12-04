https://ria.ru/20221204/binazade-1836131257.html

Мойтаба Биназаде: нефтегазовые компании России должны иметь офисы в Ширазе

Мойтаба Биназаде: нефтегазовые компании России должны иметь офисы в Ширазе - РИА Новости, 04.12.2022

Мойтаба Биназаде: нефтегазовые компании России должны иметь офисы в Ширазе

Иранская провинция Фарс является центром деятельности нефтегазовых компаний Ирана, а ее главный город – легендарный Шираз, был некогда столицей Персии. Советник РИА Новости, 04.12.2022

2022-12-04T11:00

2022-12-04T11:00

2022-12-04T11:10

интервью

иран

россия

шираз

газпром

юнеско

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Иранская провинция Фарс является центром деятельности нефтегазовых компаний Ирана, а ее главный город – легендарный Шираз, был некогда столицей Персии. Советник губернатора правительства провинции, директор по сотрудничеству в сфере образования и науки в Ширазском университете Мойтаба Биназаде рассказал корреспонденту РИА Новости Балжан Самигуллиной, какие сферы, помимо туризма, могут стать приоритетными для развития сотрудничества между Ширазом и Москвой и объяснил, почему "Газпром" и другие ведущие российские нефтегазовые компании должны иметь свои представительства в Ширазе.– Шираз – один из древнейших мировых исторических центров. Насколько сильно санкционный режим, введенный против Ирана, влияет на развитие города сегодня? В частности – на сохранение обширного культурного наследия? Намерены ли вы привлекать российских специалистов для реставрации исторических объектов? Если да, то каких именно?– На данный момент окончательного решения нет, но я думаю, что должны начаться переговоры на экспертном уровне. В Иране из-за санкций за этими историческими объектами плохо ухаживают. Если будет вера в то, что эти объекты принадлежат человечеству, а не только жителям Шираза в Иране, то необходимо обеспечить финансирование с помощью международных организаций, таких как ЮНЕСКО. Тогда люди будут задумываться о том, как оптимизировать ситуацию и защитить эти места. Сейчас, к сожалению, ресурсов недостаточно, поэтому не все они доходят до исторических объектов, но не только я как иранец должен об этом задумываться, я думаю, что все в мире должны сожалеть и думать над тем, как мы можем сотрудничать. Сотрудничество сопровождается политическими и экономическими интересами, которые могут отличаться, но интерес к истории, окружающей среде, природным ресурсам и защите природного и культурного наследия – этоне то, что может нас разделять или где мы должны говорить о разных подходах. Мы должны сосредоточиться и защищать такие места где угодно, когда угодно и как угодно.– На настоящий момент ни один из российских городов не соединен с Ширазом прямым авиасообщением. Есть ли надежда, что появятся прямыеавиарейсы между Москвой и Ширазом или Санкт-Петербургом и Ширазом?– Я думаю, что это решение должно быть обоснованным. И обосновано, прежде всего, экономическими причинами. Если мы (Москва и Шираз – ред.) наладим тесное промышленное сотрудничество, то это будет логичным следствием. Прямо сейчас у нас есть международные рейсы из Шираза в страны региона Персидского залива, арабские страны и Турцию. Но между провинцией Фарс, в частности Ширазом, и этими странами нет таких крепких связей. У нас развит не только традиционный, но и оздоровительный туризм: люди, которые хотят сделать операцию, приезжают в Иран, а конкретно в Шираз. Потому что это дешевое и очень привлекательное направление. Я думаю, что на данный момент у россиян нет такого интереса к Ширазу. Однако потенциал все же есть.– С какими административными субъектами России сотрудничает ваша провинция? Планируете ли вы расширять его?– Провинция Фарс только начинает свое международное взаимодействие с Россией. Но я надеюсь, что с учетом потенциала и интересов, которые есть у обеих сторон, мы разработаем план. Россия обладает огромными национальными ресурсами: нефтью и газом, а провинция Фарс также является центром деятельности нефтегазовых компаний, у которых есть специальные промышленные зоны в южной части Фарса. К тому же, сама провинция находится очень близко к другим регионам, богатым нефтью. Я думаю, что все это требует создания совместного ресурсного центра в качестве начальных шагов, где стороны начнут общаться и думать о взаимных интересахУ нас еще есть центры электронной техники. На самом деле Шираз – самый важный город на юге Ирана. Очень многие компании, которые работают в регионе Персидского залива и рядом с ним, имеют офисы в Ширазе. Я думаю, что "Газпром" и другие крупные компании в России тоже должны иметь такие офисы в этом городе.– Какие компании еще могли бы открыть представительства в Ширазе?– Поскольку существуют взаимовыгодные отношения, для бизнеса двери открыты. Мы особенно заинтересованы в компаниях, основанных на технологиях. Что касается сотрудничества с провинцией Фарс, то моя поездка в Санкт-Петербург на форум "Природопользование и сохранение всемирного природного наследия" была первым шагом. Его организатор – ректор Санкт-Петербургского Горного Университета посетит Шираз для дальнейшего обсуждения возможностей.– Прорабатываются ли какие-либо проекты в провинции Фарс с участием российских компаний? Есть ли уже какие-либо реализуемые проекты?– На данный момент идут некоторые переговоры, реализуемых проектов пока нет.– В Ширазе идет расширение городского метрополитена. Планируете ли Вы подключить российских специалистов к этому проекту?– Я думаю, что любое партнерство нуждается в доверии, поэтому, если россияне возьмут на себя обязательства по партнерству, независимо от ситуации, особенно политической ситуации, то они на самом деле это будет лучшей альтернативой из тех, что сейчас есть. Кстати, среди тех, кто сегодня проживает в северной части Ирана, есть и иранцы с русскими корнями. Сто-двести лет назад россияне приезжали в Иран. И у меня есть друзья, у которых, например русская бабушка. Таким образом, иранцы имеют больше культурных связей с Россией по сравнению с другими странами.– Может быть, Иран может закупать у России вагоны и локомотивы для метрополитена Шираза?– Да, это точно. Может даже что-то большее. Экспортеры могли бы приехать в Иран и основать компании по передаче технологий. Конечно, с некоторой юридической привязкой, чтобы они не продавали третьим лицам. Это бы привело к созданию инфраструктуры, которая станет первым шагом к долгосрочному сотрудничеству. Можно было бы начать с транспортировки нефти и газа, а потом и заняться сферой туризма. Оздоровительный туризм, а также культурное и сельскохозяйственное взаимодействие – это те сферы, которые могут быть следствием первоначальных шагов к сотрудничеству.

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https://ria.ru/20221202/sotrudnichestvo-1835933534.html

https://ria.ru/20221202/iran-1835838583.html

https://ria.ru/20221128/avtomobili-1834750166.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

интервью, иран, россия, шираз, газпром, юнеско