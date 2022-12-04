https://ria.ru/20221204/otklyucheniya-1836184427.html

В Киеве и Одесской области продолжаются экстренные отключения света

В Киеве и Одесской области продолжаются экстренные отключения света - РИА Новости, 04.12.2022

В Киеве и Одесской области продолжаются экстренные отключения света

Экстренные отключения света продолжаются в Киеве, Одесской и Днепропетровской областях Украины, сообщили в украинской энергетической компании ДТЭК. РИА Новости, 04.12.2022

2022-12-04T09:58

2022-12-04T09:58

2022-12-04T09:58

в мире

украина

киев

днепропетровская область

дтэк

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МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. Экстренные отключения света продолжаются в Киеве, Одесской и Днепропетровской областях Украины, сообщили в украинской энергетической компании ДТЭК.Накануне в компании также сообщали об экстренных отключениях света в Киеве и Одесской области."В Киеве происходят экстренные отключения света. Графики стабилизационных отключений, которые составлены ранее, пока не действуют", - говорится в сообщении на сайте ДТЭК "Киевские электросети".В ДТЭК "Одесские электросети" и "Днепровские электросети" сообщили, что в этих регионах также действуют экстренные отключения света.

https://ria.ru/20221203/benksi-1836139123.html

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киев

днепропетровская область

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Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, украина, киев, днепропетровская область, дтэк