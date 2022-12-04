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В Киеве и Одесской области продолжаются экстренные отключения света
В Киеве и Одесской области продолжаются экстренные отключения света - РИА Новости, 04.12.2022
В Киеве и Одесской области продолжаются экстренные отключения света
Экстренные отключения света продолжаются в Киеве, Одесской и Днепропетровской областях Украины, сообщили в украинской энергетической компании ДТЭК. РИА Новости, 04.12.2022
2022-12-04T09:58
2022-12-04T09:58
2022-12-04T09:58
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днепропетровская область
дтэк
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МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. Экстренные отключения света продолжаются в Киеве, Одесской и Днепропетровской областях Украины, сообщили в украинской энергетической компании ДТЭК.Накануне в компании также сообщали об экстренных отключениях света в Киеве и Одесской области."В Киеве происходят экстренные отключения света. Графики стабилизационных отключений, которые составлены ранее, пока не действуют", - говорится в сообщении на сайте ДТЭК "Киевские электросети".В ДТЭК "Одесские электросети" и "Днепровские электросети" сообщили, что в этих регионах также действуют экстренные отключения света.
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, киев, днепропетровская область, дтэк
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В Киеве и Одесской области продолжаются экстренные отключения света
Экстренные отключения света продолжаются в Киеве, Одесской и Днепропетровской областях