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В Киеве и Одесской области продолжаются экстренные отключения света - РИА Новости, 04.12.2022
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В Киеве и Одесской области продолжаются экстренные отключения света
В Киеве и Одесской области продолжаются экстренные отключения света - РИА Новости, 04.12.2022
В Киеве и Одесской области продолжаются экстренные отключения света
Экстренные отключения света продолжаются в Киеве, Одесской и Днепропетровской областях Украины, сообщили в украинской энергетической компании ДТЭК. РИА Новости, 04.12.2022
2022-12-04T09:58
2022-12-04T09:58
в мире
украина
киев
днепропетровская область
дтэк
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МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. Экстренные отключения света продолжаются в Киеве, Одесской и Днепропетровской областях Украины, сообщили в украинской энергетической компании ДТЭК.Накануне в компании также сообщали об экстренных отключениях света в Киеве и Одесской области."В Киеве происходят экстренные отключения света. Графики стабилизационных отключений, которые составлены ранее, пока не действуют", - говорится в сообщении на сайте ДТЭК "Киевские электросети".В ДТЭК "Одесские электросети" и "Днепровские электросети" сообщили, что в этих регионах также действуют экстренные отключения света.
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в мире, украина, киев, днепропетровская область, дтэк
В мире, Украина, Киев, Днепропетровская область, ДТЭК
09:58 04.12.2022
 
В Киеве и Одесской области продолжаются экстренные отключения света

Экстренные отключения света продолжаются в Киеве, Одесской и Днепропетровской областях

© AP Photo / Andrew KravchenkoВид со смотровой площадки на неосвещенный Киев
Вид со смотровой площадки на неосвещенный Киев - РИА Новости, 1920, 04.12.2022
© AP Photo / Andrew Kravchenko
Вид со смотровой площадки на неосвещенный Киев . Архивное фото
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МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. Экстренные отключения света продолжаются в Киеве, Одесской и Днепропетровской областях Украины, сообщили в украинской энергетической компании ДТЭК.
Накануне в компании также сообщали об экстренных отключениях света в Киеве и Одесской области.
"В Киеве происходят экстренные отключения света. Графики стабилизационных отключений, которые составлены ранее, пока не действуют", - говорится в сообщении на сайте ДТЭК "Киевские электросети".
В ДТЭК "Одесские электросети" и "Днепровские электросети" сообщили, что в этих регионах также действуют экстренные отключения света.
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В миреУкраинаКиевДнепропетровская областьДТЭК
 
 
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