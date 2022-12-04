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В Иране призвали российские нефтегазовые компании открыть офисы в Ширазе - РИА Новости, 04.12.2022
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В Иране призвали российские нефтегазовые компании открыть офисы в Ширазе
В Иране призвали российские нефтегазовые компании открыть офисы в Ширазе - РИА Новости, 04.12.2022
В Иране призвали российские нефтегазовые компании открыть офисы в Ширазе
"Газпром" и другие крупные российские нефтегазовые компании должны иметь свои представительства в Ширазе - центре деятельности нефтегазовых компаний в Иране,... РИА Новости, 04.12.2022
2022-12-04T08:28
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россия
иран
шираз
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МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. "Газпром" и другие крупные российские нефтегазовые компании должны иметь свои представительства в Ширазе - центре деятельности нефтегазовых компаний в Иране, заявил РИА Новости советник губернатора правительства провинции Фарс, директор по сотрудничеству в сфере образования и науки в Ширазском университете Мойтаба Биназаде."На самом деле, Шираз - самый важный город на юге Ирана. Очень многие компании, которые работают в регионе Персидского залива и рядом с ним, имеют офисы в Ширазе. Я думаю, что "Газпром" и другие крупные компании в России тоже должны иметь такие офисы в этом городе", - сказал Биназаде.При этом он отметил, что Россия обладает огромными национальными ресурсами - нефтью и газом, а провинция Фарс также является центром деятельности нефтегазовых компаний, у которых есть специальные промышленные зоны в южной части Фарса."К тому же, сама провинция находится очень близко к другим регионам, богатым нефтью. Я думаю, что все это требует создания совместного ресурсного центра в качестве начальных шагов, где стороны начнут общаться и думать о взаимных интересах", - подчеркнул Биназаде.Читайте полный текст интервью Мойтабы Биназаде &gt;&gt;
https://ria.ru/20221202/gazprom-1835912517.html
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россия, иран, шираз, газпром
Россия, Иран, Шираз, Газпром
08:28 04.12.2022 (обновлено: 12:04 04.12.2022)
 
В Иране призвали российские нефтегазовые компании открыть офисы в Ширазе

Советник губернатора Фарс: нефтегазовые компании России должны иметь офисы в Ширазе

© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в медиабанкСотрудники компании "Газпром"
Сотрудники компании Газпром - РИА Новости, 1920, 04.12.2022
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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Сотрудники компании "Газпром" . Архивное фото
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МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. "Газпром" и другие крупные российские нефтегазовые компании должны иметь свои представительства в Ширазе - центре деятельности нефтегазовых компаний в Иране, заявил РИА Новости советник губернатора правительства провинции Фарс, директор по сотрудничеству в сфере образования и науки в Ширазском университете Мойтаба Биназаде.
"На самом деле, Шираз - самый важный город на юге Ирана. Очень многие компании, которые работают в регионе Персидского залива и рядом с ним, имеют офисы в Ширазе. Я думаю, что "Газпром" и другие крупные компании в России тоже должны иметь такие офисы в этом городе", - сказал Биназаде.
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При этом он отметил, что Россия обладает огромными национальными ресурсами - нефтью и газом, а провинция Фарс также является центром деятельности нефтегазовых компаний, у которых есть специальные промышленные зоны в южной части Фарса.
"К тому же, сама провинция находится очень близко к другим регионам, богатым нефтью. Я думаю, что все это требует создания совместного ресурсного центра в качестве начальных шагов, где стороны начнут общаться и думать о взаимных интересах", - подчеркнул Биназаде.
Читайте полный текст интервью Мойтабы Биназаде >>
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