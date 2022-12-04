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Швырнувший микрофон во время концерта Лепс объяснил свое поведение - РИА Новости, 04.12.2022
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Швырнувший микрофон во время концерта Лепс объяснил свое поведение
Швырнувший микрофон во время концерта Лепс объяснил свое поведение - РИА Новости, 04.12.2022
Швырнувший микрофон во время концерта Лепс объяснил свое поведение
Эстрадный певец Григорий Лепс, бросивший микрофон на середине исполнения песни "Самый лучший день" на концерте в Санкт-Петербурге, сообщил, что "не все пошло по РИА Новости, 04.12.2022
2022-12-04T06:30
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григорий лепс
санкт-петербург
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МОСКВА, 4 дек — РИА Новости. Эстрадный певец Григорий Лепс, бросивший микрофон на середине исполнения песни "Самый лучший день" на концерте в Санкт-Петербурге, сообщил, что "не все пошло по плану", поскольку он приболел.Во время концерта в Ледовом дворце Лепс не закончил исполнение на бис песни "Самый лучший день": бросил микрофон, снял очки и тоже швырнул их, после чего ушел со сцены. "Санкт-Петербург, Ледовый дворец. Спасибо большое вам! Непростой вчера был концерт. Не все прошло по плану, многое не удалось, приболел. &lt;...&gt; Но вы были невероятны! Спасибо огромное всем и каждому за такой безумно теплый прием, за поддержку, за то, что весь зал пел в унисон", — написал Лепс в своем Telegram-канале.Певец отметил, что такая поддержка — это "невероятно дорого и действительно ценно". "Мы обязательно еще споем вместе. И это будет самый лучший день", — пообещал он.
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григорий лепс, санкт-петербург
Григорий Лепс, Санкт-Петербург
06:30 04.12.2022 (обновлено: 16:21 04.12.2022)
 
Швырнувший микрофон во время концерта Лепс объяснил свое поведение

Эстрадный певец Лепс, бросивший микрофон во время концерта, сообщил, что он приболел

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в медиабанкПевец Григорий Лепс
Певец Григорий Лепс - РИА Новости, 1920, 04.12.2022
© РИА Новости / Максим Блинов
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Певец Григорий Лепс. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 4 дек — РИА Новости. Эстрадный певец Григорий Лепс, бросивший микрофон на середине исполнения песни "Самый лучший день" на концерте в Санкт-Петербурге, сообщил, что "не все пошло по плану", поскольку он приболел.
Во время концерта в Ледовом дворце Лепс не закончил исполнение на бис песни "Самый лучший день": бросил микрофон, снял очки и тоже швырнул их, после чего ушел со сцены.
"Санкт-Петербург, Ледовый дворец. Спасибо большое вам! Непростой вчера был концерт. Не все прошло по плану, многое не удалось, приболел. <...> Но вы были невероятны! Спасибо огромное всем и каждому за такой безумно теплый прием, за поддержку, за то, что весь зал пел в унисон", — написал Лепс в своем Telegram-канале.
Певец отметил, что такая поддержка — это "невероятно дорого и действительно ценно". "Мы обязательно еще споем вместе. И это будет самый лучший день", — пообещал он.
Певец Григорий Лепс - РИА Новости, 1920, 03.12.2022
3 декабря, 23:09
"Жалкое зрелище". В Сети раскритиковали Лепса за дерзость на сцене
 
Григорий ЛепсСанкт-Петербург
 
 
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