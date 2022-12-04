https://ria.ru/20221204/leps-1836168238.html

Швырнувший микрофон во время концерта Лепс объяснил свое поведение

Швырнувший микрофон во время концерта Лепс объяснил свое поведение - РИА Новости, 04.12.2022

Швырнувший микрофон во время концерта Лепс объяснил свое поведение

Эстрадный певец Григорий Лепс, бросивший микрофон на середине исполнения песни "Самый лучший день" на концерте в Санкт-Петербурге, сообщил, что "не все пошло по РИА Новости, 04.12.2022

2022-12-04T06:30

2022-12-04T06:30

2022-12-04T16:21

григорий лепс

санкт-петербург

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/0e/1802367805_0:0:2751:1548_1920x0_80_0_0_061285a5b32e5b31f079000c733e2174.jpg

МОСКВА, 4 дек — РИА Новости. Эстрадный певец Григорий Лепс, бросивший микрофон на середине исполнения песни "Самый лучший день" на концерте в Санкт-Петербурге, сообщил, что "не все пошло по плану", поскольку он приболел.Во время концерта в Ледовом дворце Лепс не закончил исполнение на бис песни "Самый лучший день": бросил микрофон, снял очки и тоже швырнул их, после чего ушел со сцены. "Санкт-Петербург, Ледовый дворец. Спасибо большое вам! Непростой вчера был концерт. Не все прошло по плану, многое не удалось, приболел. <...> Но вы были невероятны! Спасибо огромное всем и каждому за такой безумно теплый прием, за поддержку, за то, что весь зал пел в унисон", — написал Лепс в своем Telegram-канале.Певец отметил, что такая поддержка — это "невероятно дорого и действительно ценно". "Мы обязательно еще споем вместе. И это будет самый лучший день", — пообещал он.

https://radiosputnik.ria.ru/20221203/leps-1836148945.html

санкт-петербург

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

григорий лепс, санкт-петербург