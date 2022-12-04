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Швырнувший микрофон во время концерта Лепс объяснил свое поведение
Швырнувший микрофон во время концерта Лепс объяснил свое поведение - РИА Новости, 04.12.2022
Швырнувший микрофон во время концерта Лепс объяснил свое поведение
Эстрадный певец Григорий Лепс, бросивший микрофон на середине исполнения песни "Самый лучший день" на концерте в Санкт-Петербурге, сообщил, что "не все пошло по РИА Новости, 04.12.2022
2022-12-04T06:30
2022-12-04T06:30
2022-12-04T16:21
григорий лепс
санкт-петербург
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МОСКВА, 4 дек — РИА Новости. Эстрадный певец Григорий Лепс, бросивший микрофон на середине исполнения песни "Самый лучший день" на концерте в Санкт-Петербурге, сообщил, что "не все пошло по плану", поскольку он приболел.Во время концерта в Ледовом дворце Лепс не закончил исполнение на бис песни "Самый лучший день": бросил микрофон, снял очки и тоже швырнул их, после чего ушел со сцены. "Санкт-Петербург, Ледовый дворец. Спасибо большое вам! Непростой вчера был концерт. Не все прошло по плану, многое не удалось, приболел. <...> Но вы были невероятны! Спасибо огромное всем и каждому за такой безумно теплый прием, за поддержку, за то, что весь зал пел в унисон", — написал Лепс в своем Telegram-канале.Певец отметил, что такая поддержка — это "невероятно дорого и действительно ценно". "Мы обязательно еще споем вместе. И это будет самый лучший день", — пообещал он.
https://radiosputnik.ria.ru/20221203/leps-1836148945.html
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григорий лепс, санкт-петербург
Григорий Лепс, Санкт-Петербург
06:30 04.12.2022 (обновлено: 16:21 04.12.2022)
Швырнувший микрофон во время концерта Лепс объяснил свое поведение
Эстрадный певец Лепс, бросивший микрофон во время концерта, сообщил, что он приболел