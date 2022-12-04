https://ria.ru/20221204/krym-1836259055.html

Мельник раскритиковал немецкий учебник за статью о Крыме и опозорился

Мельник раскритиковал немецкий учебник за статью о Крыме и опозорился - РИА Новости, 04.12.2022

Мельник раскритиковал немецкий учебник за статью о Крыме и опозорился

Пользователи Twitter поддержали авторов немецкого школьного учебника, в котором признавалось, что в 2014 году большинство жителей Крыма проголосовали за... РИА Новости, 04.12.2022

2022-12-04T19:15

2022-12-04T19:15

2022-12-04T21:59

в мире

россия

германия

украина

twitter

андрей мельник

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/14/1789780174_0:121:2048:1273_1920x0_80_0_0_54b107a0aa5318b429e727e71fdf707d.jpg

МОСКВА, 4 дек — РИА Новости. Пользователи Twitter поддержали авторов немецкого школьного учебника, в котором признавалось, что в 2014 году большинство жителей Крыма проголосовали за присоединение к России.Ранее на эту книгу обратил внимание замминистра иностранных дел Украины, экс-посол в ФРГ Андрей Мельник. Дипломат раскритиковал книгу и потребовал проверить все школьные учебники в Германии, особенно главы, посвященные России.Его пост взбесил немцев, которые возмутились попыткой переписать историю в интересах киевского режима."Насколько я могу судить, в учебнике должны писать конкретные и объективные факты, а не мнение узкого круга националистически настроенных украинцев", — написал комментатор."Исторические книги нельзя переписывать только потому, что они не отвечают чьим-то современным взглядам. Объективность должна быть на первом месте", — добавил второй."Будьте очень осторожны: может случиться и так, что однажды правда о вас тоже будет написана в учебнике и она вам не понравится!" — предупредил еще один пользователь."Лучше не забывайте о своих учебниках истории. Мы не нуждаемся в вашем историческом пересмотре. Продолжайте отдавать дань уважения своему нацистскому другу Бандере. Нацист остается нацистом!" — возмутился другой."Украине давно пора отключить интернет. <...> Разве у них нет других забот, кроме учебников в немецких школах?" — поинтересовался читатель."Господин Мельник, это становится смешным, у вас сейчас другие проблемы, не утруждайте себя немецкими учебниками!" — посоветовал еще один.Россия с 24 февраля проводит специальную операцию по освобождению Донбасса от киевских националистов. Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".

https://ria.ru/20221204/ukraina-1836225779.html

https://ria.ru/20221130/krym-1835333796.html

https://ria.ru/20221204/ssha-1836227279.html

https://ria.ru/20221204/zelenskiy-1836243583.html

https://ria.ru/20221122/melnik-1833454374.html

россия

германия

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, россия, германия, украина, twitter, андрей мельник