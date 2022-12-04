https://ria.ru/20221204/krym-1836259055.html
Мельник раскритиковал немецкий учебник за статью о Крыме и опозорился
Мельник раскритиковал немецкий учебник за статью о Крыме и опозорился - РИА Новости, 04.12.2022
Мельник раскритиковал немецкий учебник за статью о Крыме и опозорился
Пользователи Twitter поддержали авторов немецкого школьного учебника, в котором признавалось, что в 2014 году большинство жителей Крыма проголосовали за... РИА Новости, 04.12.2022
2022-12-04T19:15
2022-12-04T19:15
2022-12-04T21:59
в мире
россия
германия
украина
twitter
андрей мельник
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/14/1789780174_0:121:2048:1273_1920x0_80_0_0_54b107a0aa5318b429e727e71fdf707d.jpg
МОСКВА, 4 дек — РИА Новости. Пользователи Twitter поддержали авторов немецкого школьного учебника, в котором признавалось, что в 2014 году большинство жителей Крыма проголосовали за присоединение к России.Ранее на эту книгу обратил внимание замминистра иностранных дел Украины, экс-посол в ФРГ Андрей Мельник. Дипломат раскритиковал книгу и потребовал проверить все школьные учебники в Германии, особенно главы, посвященные России.Его пост взбесил немцев, которые возмутились попыткой переписать историю в интересах киевского режима."Насколько я могу судить, в учебнике должны писать конкретные и объективные факты, а не мнение узкого круга националистически настроенных украинцев", — написал комментатор."Исторические книги нельзя переписывать только потому, что они не отвечают чьим-то современным взглядам. Объективность должна быть на первом месте", — добавил второй."Будьте очень осторожны: может случиться и так, что однажды правда о вас тоже будет написана в учебнике и она вам не понравится!" — предупредил еще один пользователь."Лучше не забывайте о своих учебниках истории. Мы не нуждаемся в вашем историческом пересмотре. Продолжайте отдавать дань уважения своему нацистскому другу Бандере. Нацист остается нацистом!" — возмутился другой."Украине давно пора отключить интернет. <...> Разве у них нет других забот, кроме учебников в немецких школах?" — поинтересовался читатель."Господин Мельник, это становится смешным, у вас сейчас другие проблемы, не утруждайте себя немецкими учебниками!" — посоветовал еще один.Россия с 24 февраля проводит специальную операцию по освобождению Донбасса от киевских националистов. Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
https://ria.ru/20221204/ukraina-1836225779.html
https://ria.ru/20221130/krym-1835333796.html
https://ria.ru/20221204/ssha-1836227279.html
https://ria.ru/20221204/zelenskiy-1836243583.html
https://ria.ru/20221122/melnik-1833454374.html
россия
германия
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/14/1789780174_0:0:2048:1536_1920x0_80_0_0_6731e6f16925111fb00ed1fa5a2fe9ca.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, германия, украина, twitter, андрей мельник
В мире, Россия, Германия, Украина, Twitter, Андрей Мельник
19:15 04.12.2022 (обновлено: 21:59 04.12.2022)
Мельник раскритиковал немецкий учебник за статью о Крыме и опозорился
Немцы осудили экс-посла Украины Мельника, раскритиковавшего учебник за статью о Крыме
МОСКВА, 4 дек — РИА Новости. Пользователи Twitter поддержали авторов немецкого школьного учебника, в котором признавалось, что в 2014 году большинство жителей Крыма проголосовали за присоединение к России.
Ранее на эту книгу обратил внимание замминистра иностранных дел Украины
, экс-посол в ФРГ Андрей Мельник
. Дипломат раскритиковал книгу и потребовал проверить все школьные учебники в Германии, особенно главы, посвященные России.
Его пост взбесил немцев, которые возмутились попыткой переписать историю в интересах киевского режима.
"Насколько я могу судить, в учебнике должны писать конкретные и объективные факты, а не мнение узкого круга националистически настроенных украинцев", — написал комментатор.
"Исторические книги нельзя переписывать только потому, что они не отвечают чьим-то современным взглядам. Объективность должна быть на первом месте", — добавил второй.
"Будьте очень осторожны: может случиться и так, что однажды правда о вас тоже будет написана в учебнике и она вам не понравится!" — предупредил еще один пользователь.
"Лучше не забывайте о своих учебниках истории. Мы не нуждаемся в вашем историческом пересмотре. Продолжайте отдавать дань уважения своему нацистскому другу Бандере. Нацист остается нацистом!" — возмутился другой.
"Украине давно пора отключить интернет. <...> Разве у них нет других забот, кроме учебников в немецких школах?" — поинтересовался читатель.
"Господин Мельник, это становится смешным, у вас сейчас другие проблемы, не утруждайте себя немецкими учебниками!" — посоветовал еще один.
Россия с 24 февраля проводит специальную операцию по освобождению Донбасса
от киевских националистов. Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".