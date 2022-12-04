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Доминикана намерена наращивать импорт продуктов из России, заявил посол
Доминикана намерена наращивать импорт продуктов из России, заявил посол - РИА Новости, 04.12.2022
Доминикана намерена наращивать импорт продуктов из России, заявил посол
Доминикана намерена наращивать импорт товаров из РФ, в том числе продуктов питания, поскольку их качество не уступает западным, заявил в интервью РИА Новости... РИА Новости, 04.12.2022
2022-12-04T09:19
2022-12-04T09:19
2022-12-04T10:07
россия
москва
доминикана
ханс данненберг
экономика
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МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. Доминикана намерена наращивать импорт товаров из РФ, в том числе продуктов питания, поскольку их качество не уступает западным, заявил в интервью РИА Новости посол Республики в Москве Ханс Данненберг."Я думаю, мы могли бы закупать в России гораздо больше категорий товаров, поскольку в России много хороших продуктов. Когда я впервые приехал в Россию в 2002 году, я помню, продукты – ветчина, например, были не очень хорошего качества. Когда я вернулся в Россию в 2020 году – сыр был не хуже, чем в любой другой точке мира. Или мортаделла российского производства – ничем от итальянской не отличается", - рассказал посол.Он отметил, что в данный момент Доминикана также импортирует из России железо и продукты металлургической промышленности. Раньше его страна закупала в РФ удобрения, но сейчас не делает этого из-за затруднений в логистике.Читайте полный текст интервью Ханса Данненберга >>
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РИА Новости
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россия, москва, доминикана, ханс данненберг, экономика
Россия, Москва, Доминикана, Ханс Данненберг, Экономика
09:19 04.12.2022 (обновлено: 10:07 04.12.2022)
Доминикана намерена наращивать импорт продуктов из России, заявил посол
Посол в Москве заявил, что Доминикана намерена наращивать импорт продуктов из России
МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. Доминикана намерена наращивать импорт товаров из РФ, в том числе продуктов питания, поскольку их качество не уступает западным, заявил в интервью РИА Новости посол Республики в Москве Ханс Данненберг.
"Я думаю, мы могли бы закупать в России гораздо больше категорий товаров, поскольку в России много хороших продуктов. Когда я впервые приехал в Россию в 2002 году, я помню, продукты – ветчина, например, были не очень хорошего качества. Когда я вернулся в Россию в 2020 году – сыр был не хуже, чем в любой другой точке мира. Или мортаделла российского производства – ничем от итальянской не отличается", - рассказал посол.
Он отметил, что в данный момент Доминикана также импортирует из России железо и продукты металлургической промышленности. Раньше его страна закупала в РФ удобрения, но сейчас не делает этого из-за затруднений в логистике.