https://ria.ru/20221204/import-1836178738.html

Доминикана намерена наращивать импорт продуктов из России, заявил посол

Доминикана намерена наращивать импорт продуктов из России, заявил посол - РИА Новости, 04.12.2022

Доминикана намерена наращивать импорт продуктов из России, заявил посол

Доминикана намерена наращивать импорт товаров из РФ, в том числе продуктов питания, поскольку их качество не уступает западным, заявил в интервью РИА Новости... РИА Новости, 04.12.2022

2022-12-04T09:19

2022-12-04T09:19

2022-12-04T10:07

россия

москва

доминикана

ханс данненберг

экономика

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МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. Доминикана намерена наращивать импорт товаров из РФ, в том числе продуктов питания, поскольку их качество не уступает западным, заявил в интервью РИА Новости посол Республики в Москве Ханс Данненберг."Я думаю, мы могли бы закупать в России гораздо больше категорий товаров, поскольку в России много хороших продуктов. Когда я впервые приехал в Россию в 2002 году, я помню, продукты – ветчина, например, были не очень хорошего качества. Когда я вернулся в Россию в 2020 году – сыр был не хуже, чем в любой другой точке мира. Или мортаделла российского производства – ничем от итальянской не отличается", - рассказал посол.Он отметил, что в данный момент Доминикана также импортирует из России железо и продукты металлургической промышленности. Раньше его страна закупала в РФ удобрения, но сейчас не делает этого из-за затруднений в логистике.Читайте полный текст интервью Ханса Данненберга >>

https://ria.ru/20221111/dominikana-1830661539.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, москва, доминикана, ханс данненберг, экономика