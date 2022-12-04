https://ria.ru/20221204/fastfud-1836179400.html
Сети российских закусочных будут востребованы в Доминикане, считает посол
Сети российских закусочных будут востребованы в Доминикане, считает посол - РИА Новости, 04.12.2022
Сети российских закусочных будут востребованы в Доминикане, считает посол
Сети российских закусочных могут быть востребованы в Доминикане, их качество не уступает западному фастфуду, заявил в интервью РИА Новости посол Республики в... РИА Новости, 04.12.2022
2022-12-04T09:22
2022-12-04T09:22
2022-12-04T10:07
ханс данненберг
доминикана
таиланд
бали
в мире
новости - туризм
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/08/0c/1745501951_0:127:1920:1207_1920x0_80_0_0_491a53889d3739d5b7057d67df4cd2ce.jpg
МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. Сети российских закусочных могут быть востребованы в Доминикане, их качество не уступает западному фастфуду, заявил в интервью РИА Новости посол Республики в Москве Ханс Данненберг."Я хотел бы видеть российские бренды по всему миру, как "McDonald`s", который представлен в любой точке земного шара. Мне кажется, качество таких российских брендов, как Burger Heroes, FARШ и новая версия "McDonald`s" - "Вкусно и точка" - позволяет им также наращивать присутствие за рубежом. Они ничем не уступают "McDonald`s", - заявил посол.Он призвал российских предпринимателей выходить на рынки туристических стран, таких как Таиланд, индонезийский остров Бали или Доминикана."В таких туристических местах, как Таиланд, Бали или Пунта-Кане я не вижу российских закусочных и не понимаю, почему российские предприниматели не пытаются выйти на эти рынки, где отдыхает много россиян. Потому что когда американцы путешествуют по миру, они часто заходят в "McDonald`s" перекусить, так же русские могли бы посещать кафе, к которым привыкли. Их бы посещали не только русские, но и местные жители", - отметил доминиканский дипломат.Он добавил, что уже давно пытается вывести Burger Heroes на доминиканский рынок, потому что ему нравится продукция этого бренда."И FARШ, и Black Star Burgers. Моим детям очень нравятся их бургеры, они всегда говорят, что эти бургеры вкуснее, чем в Доминикане", - пояснил посол.Читайте полный текст интервью Ханса Данненберга >>
https://ria.ru/20221121/dostavka-1832992385.html
https://ria.ru/20221128/vkusno-1834716189.html
доминикана
таиланд
бали
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/08/0c/1745501951_66:0:1773:1280_1920x0_80_0_0_5f5d2fcf41a08b318407c7f5caa6b009.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ханс данненберг, доминикана, таиланд, бали, в мире, новости - туризм
Ханс Данненберг, Доминикана, Таиланд, Бали, В мире, Новости - Туризм
09:22 04.12.2022 (обновлено: 10:07 04.12.2022)
Сети российских закусочных будут востребованы в Доминикане, считает посол
Посол Данненберг: сети российских закусочных могут быть востребованы в Доминикане
МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. Сети российских закусочных могут быть востребованы в Доминикане, их качество не уступает западному фастфуду, заявил в интервью РИА Новости посол Республики в Москве Ханс Данненберг.
"Я хотел бы видеть российские бренды по всему миру, как "McDonald`s", который представлен в любой точке земного шара. Мне кажется, качество таких российских брендов, как Burger Heroes, FARШ и новая версия "McDonald`s" - "Вкусно и точка" - позволяет им также наращивать присутствие за рубежом. Они ничем не уступают "McDonald`s", - заявил посол.
Он призвал российских предпринимателей выходить на рынки туристических стран, таких как Таиланд
, индонезийский остров Бали
или Доминикана.
"В таких туристических местах, как Таиланд, Бали или Пунта-Кане я не вижу российских закусочных и не понимаю, почему российские предприниматели не пытаются выйти на эти рынки, где отдыхает много россиян. Потому что когда американцы путешествуют по миру, они часто заходят в "McDonald`s" перекусить, так же русские могли бы посещать кафе, к которым привыкли. Их бы посещали не только русские, но и местные жители", - отметил доминиканский дипломат.
Он добавил, что уже давно пытается вывести Burger Heroes на доминиканский рынок, потому что ему нравится продукция этого бренда.
"И FARШ, и Black Star Burgers. Моим детям очень нравятся их бургеры, они всегда говорят, что эти бургеры вкуснее, чем в Доминикане", - пояснил посол.