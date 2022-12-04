20:39 04.12.2022 (обновлено: 21:02 04.12.2022)
Эрдоган: Турция ведет подготовительные работы по проекту газового хаба
Эрдоган заявил о начале подготовительных работ по проекту газового хаба в Турции
© РИА Новости / Пресс-служба президента Казахстана / Перейти в медиабанкПрезидент Турции Реджеп Тайип Эрдоган
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Архивное фото
АНКАРА, 4 дек — РИА Новости. Турция ведет подготовительные работы по проекту строительства газового хаба, заявил президент Реджеп Тайип Эрдоган на встрече с молодежью в городе Шанлыурфа на юго-востоке страны.
"…Работы по газу заканчиваются не только разработками на месторождениях в Черном и Средиземном морях. Как вы знаете, уважаемый господин Путин предложил нам создать в Турции газовый хаб для распределения газа в Европу. Сейчас мы занимается подготовкой к этому", — сообщил глава государства.
29 ноября, 12:14Новак прокомментировал идею "тройственного газового союза"
В октябре Владимир Путин предложил создать в Турции газовый хаб. По его словам, это позволит восполнить утраченные объемы прокачки по "Северным потокам". Как подчеркнул президент, такое решение экономически целесообразно, а уровень безопасности будет значительно выше. Он также отметил, что хаб позволит спокойно регулировать цену "на нормальном, рыночном уровне, без всякой политической окраски".
В ноябре Эрдоган сообщил, что местом создания хаба, скорее всего, станет область Тракья на северо-западе Турции. По информации агентства Anadolu, дорожная карта по этому проекту может появиться до конца года.
Подрыв проходящих по дну Балтийского моря российских экспортных газопроводов "Северный поток" и "Северный поток — 2" произошел 26 сентября. Германия, Дания и Швеция не исключили целенаправленную диверсию.
Оператор "Северного потока" Nord Stream AG сообщал, что ЧП на трубопроводах беспрецедентно и сроки ремонта оценить невозможно. Генпрокуратура инициировала дело об акте международного терроризма после повреждений "Северных потоков".