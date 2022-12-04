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Эрдоган: Турция ведет подготовительные работы по проекту газового хаба - РИА Новости, 04.12.2022
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Эрдоган: Турция ведет подготовительные работы по проекту газового хаба
Эрдоган: Турция ведет подготовительные работы по проекту газового хаба - РИА Новости, 04.12.2022
Эрдоган: Турция ведет подготовительные работы по проекту газового хаба
Турция ведет подготовительные работы по проекту строительства газового хаба, заявил президент Реджеп Тайип Эрдоган на встрече с молодежью в городе Шанлыурфа на... РИА Новости, 04.12.2022
2022-12-04T20:39
2022-12-04T21:02
турция
россия
владимир путин
экономика
средиземное море
европа
северный поток
реджеп тайип эрдоган
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АНКАРА, 4 дек — РИА Новости. Турция ведет подготовительные работы по проекту строительства газового хаба, заявил президент Реджеп Тайип Эрдоган на встрече с молодежью в городе Шанлыурфа на юго-востоке страны."…Работы по газу заканчиваются не только разработками на месторождениях в Черном и Средиземном морях. Как вы знаете, уважаемый господин Путин предложил нам создать в Турции газовый хаб для распределения газа в Европу. Сейчас мы занимается подготовкой к этому", — сообщил глава государства.В октябре Владимир Путин предложил создать в Турции газовый хаб. По его словам, это позволит восполнить утраченные объемы прокачки по "Северным потокам". Как подчеркнул президент, такое решение экономически целесообразно, а уровень безопасности будет значительно выше. Он также отметил, что хаб позволит спокойно регулировать цену "на нормальном, рыночном уровне, без всякой политической окраски".В ноябре Эрдоган сообщил, что местом создания хаба, скорее всего, станет область Тракья на северо-западе Турции. По информации агентства Anadolu, дорожная карта по этому проекту может появиться до конца года.Подрыв проходящих по дну Балтийского моря российских экспортных газопроводов "Северный поток" и "Северный поток — 2" произошел 26 сентября. Германия, Дания и Швеция не исключили целенаправленную диверсию.Оператор "Северного потока" Nord Stream AG сообщал, что ЧП на трубопроводах беспрецедентно и сроки ремонта оценить невозможно. Генпрокуратура инициировала дело об акте международного терроризма после повреждений "Северных потоков".
https://ria.ru/20221129/gaz-1834970117.html
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россия
средиземное море
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турция, россия, владимир путин, экономика, средиземное море, европа, северный поток, реджеп тайип эрдоган, шанлыурфа (провинция), генеральная прокуратура рф
Турция, Россия, Владимир Путин, Экономика, Средиземное море, Европа, Северный поток, Реджеп Тайип Эрдоган, Шанлыурфа (провинция), Генеральная прокуратура РФ
20:39 04.12.2022 (обновлено: 21:02 04.12.2022)
 
Эрдоган: Турция ведет подготовительные работы по проекту газового хаба

Эрдоган заявил о начале подготовительных работ по проекту газового хаба в Турции

© РИА Новости / Пресс-служба президента Казахстана / Перейти в медиабанкПрезидент Турции Реджеп Тайип Эрдоган
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган - РИА Новости, 1920, 04.12.2022
© РИА Новости / Пресс-служба президента Казахстана
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Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Архивное фото
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АНКАРА, 4 дек — РИА Новости. Турция ведет подготовительные работы по проекту строительства газового хаба, заявил президент Реджеп Тайип Эрдоган на встрече с молодежью в городе Шанлыурфа на юго-востоке страны.
"…Работы по газу заканчиваются не только разработками на месторождениях в Черном и Средиземном морях. Как вы знаете, уважаемый господин Путин предложил нам создать в Турции газовый хаб для распределения газа в Европу. Сейчас мы занимается подготовкой к этому", — сообщил глава государства.
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В октябре Владимир Путин предложил создать в Турции газовый хаб. По его словам, это позволит восполнить утраченные объемы прокачки по "Северным потокам". Как подчеркнул президент, такое решение экономически целесообразно, а уровень безопасности будет значительно выше. Он также отметил, что хаб позволит спокойно регулировать цену "на нормальном, рыночном уровне, без всякой политической окраски".
В ноябре Эрдоган сообщил, что местом создания хаба, скорее всего, станет область Тракья на северо-западе Турции. По информации агентства Anadolu, дорожная карта по этому проекту может появиться до конца года.
Подрыв проходящих по дну Балтийского моря российских экспортных газопроводов "Северный поток" и "Северный поток — 2" произошел 26 сентября. Германия, Дания и Швеция не исключили целенаправленную диверсию.
Оператор "Северного потока" Nord Stream AG сообщал, что ЧП на трубопроводах беспрецедентно и сроки ремонта оценить невозможно. Генпрокуратура инициировала дело об акте международного терроризма после повреждений "Северных потоков".
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ТурцияРоссияВладимир ПутинЭкономикаСредиземное мореЕвропаСеверный потокРеджеп Тайип ЭрдоганШанлыурфа (провинция)Генеральная прокуратура РФ
 
 
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