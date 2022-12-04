https://ria.ru/20221204/erdogan-1836274962.html

Эрдоган: Турция ведет подготовительные работы по проекту газового хаба

Эрдоган: Турция ведет подготовительные работы по проекту газового хаба - РИА Новости, 04.12.2022

Эрдоган: Турция ведет подготовительные работы по проекту газового хаба

Турция ведет подготовительные работы по проекту строительства газового хаба, заявил президент Реджеп Тайип Эрдоган на встрече с молодежью в городе Шанлыурфа на... РИА Новости, 04.12.2022

2022-12-04T20:39

2022-12-04T20:39

2022-12-04T21:02

турция

россия

владимир путин

экономика

средиземное море

европа

северный поток

реджеп тайип эрдоган

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АНКАРА, 4 дек — РИА Новости. Турция ведет подготовительные работы по проекту строительства газового хаба, заявил президент Реджеп Тайип Эрдоган на встрече с молодежью в городе Шанлыурфа на юго-востоке страны."…Работы по газу заканчиваются не только разработками на месторождениях в Черном и Средиземном морях. Как вы знаете, уважаемый господин Путин предложил нам создать в Турции газовый хаб для распределения газа в Европу. Сейчас мы занимается подготовкой к этому", — сообщил глава государства.В октябре Владимир Путин предложил создать в Турции газовый хаб. По его словам, это позволит восполнить утраченные объемы прокачки по "Северным потокам". Как подчеркнул президент, такое решение экономически целесообразно, а уровень безопасности будет значительно выше. Он также отметил, что хаб позволит спокойно регулировать цену "на нормальном, рыночном уровне, без всякой политической окраски".В ноябре Эрдоган сообщил, что местом создания хаба, скорее всего, станет область Тракья на северо-западе Турции. По информации агентства Anadolu, дорожная карта по этому проекту может появиться до конца года.Подрыв проходящих по дну Балтийского моря российских экспортных газопроводов "Северный поток" и "Северный поток — 2" произошел 26 сентября. Германия, Дания и Швеция не исключили целенаправленную диверсию.Оператор "Северного потока" Nord Stream AG сообщал, что ЧП на трубопроводах беспрецедентно и сроки ремонта оценить невозможно. Генпрокуратура инициировала дело об акте международного терроризма после повреждений "Северных потоков".

https://ria.ru/20221129/gaz-1834970117.html

турция

россия

средиземное море

европа

шанлыурфа (провинция)

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Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

турция, россия, владимир путин, экономика, средиземное море, европа, северный поток, реджеп тайип эрдоган, шанлыурфа (провинция), генеральная прокуратура рф