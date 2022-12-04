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Посол рассказал, за что Доминикана благодарна туристам из России - РИА Новости, 04.12.2022
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Туризм
https://ria.ru/20221204/dominikana-1836183671.html
Посол рассказал, за что Доминикана благодарна туристам из России
Посол рассказал, за что Доминикана благодарна туристам из России - РИА Новости, 04.12.2022
Посол рассказал, за что Доминикана благодарна туристам из России
Российские туристы, приезжая в Доминикану, не проводят весь отпуск в отеле, а с удовольствием изучают окрестности, инвестируя в развитие местной инфраструктуры, РИА Новости, 04.12.2022
2022-12-04T09:54
2022-12-04T10:06
туризм
новости - туризм
ханс данненберг
доминикана
россия
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МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. Российские туристы, приезжая в Доминикану, не проводят весь отпуск в отеле, а с удовольствием изучают окрестности, инвестируя в развитие местной инфраструктуры, заявил в интервью РИА Новости посол Республики в Москве Ханс Данненберг.Ранее посол предложил туристам из РФ воспользоваться рейсами в Доминикану из Армении и Казахстана, которые планируется запустить в декабре."Когда россияне стали приезжать в Доминикану в начале нулевых, у нас уже были канадские туристы, британцы – и они предпочитали проводить все время в отелях. Тогда как русские сразу начали покупать экскурсии, ездить на такси в дорогие рестораны, брать в аренду машину и ездить в другие районы, путешествовать на другие маленькие острова. И таким образом они способствовали развитию нашей экономики", - рассказал посол.Он отметил, что в Доминикане можно было встретить много русских, гуляющих по городу, осматривающих церкви и достопримечательности, тогда как туристы из Канады и США в основном проводили время в отелях."Мы начинали с того, что приглашали туристов в отели по системе "все включено". Но потом поняли, что туристическая индустрия может помочь в борьбе с бедностью определенных регионов. Потому что если построить там отель, там появятся рабочие места, отель будет закупать продукты у местных фермеров, а сувенирные магазины – у местных ремесленников. Так что заработают все, экономика начнет развиваться. Мне кажется, это очень важно", - подчеркнул посол.Читайте полный текст интервью Ханса Данненберга &gt;&gt;
https://ria.ru/20220920/dominikana-1817801062.html
https://ria.ru/20220909/dannenberg-1815444680.html
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новости - туризм, ханс данненберг, доминикана, россия
Туризм, Новости - Туризм, Ханс Данненберг, Доминикана, Россия
09:54 04.12.2022 (обновлено: 10:06 04.12.2022)
 
Посол рассказал, за что Доминикана благодарна туристам из России

Посол Данненберг: российские туристы равивают экономику Доминиканы, путешествуя по стране

© Depositphotos.com / Viktor_ALЖенщина на пляже в Доминиканской Республике
Женщина на пляже в Доминиканской Республике - РИА Новости, 1920, 04.12.2022
© Depositphotos.com / Viktor_AL
Женщина на пляже в Доминиканской Республике. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. Российские туристы, приезжая в Доминикану, не проводят весь отпуск в отеле, а с удовольствием изучают окрестности, инвестируя в развитие местной инфраструктуры, заявил в интервью РИА Новости посол Республики в Москве Ханс Данненберг.
Ранее посол предложил туристам из РФ воспользоваться рейсами в Доминикану из Армении и Казахстана, которые планируется запустить в декабре.
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"Когда россияне стали приезжать в Доминикану в начале нулевых, у нас уже были канадские туристы, британцы – и они предпочитали проводить все время в отелях. Тогда как русские сразу начали покупать экскурсии, ездить на такси в дорогие рестораны, брать в аренду машину и ездить в другие районы, путешествовать на другие маленькие острова. И таким образом они способствовали развитию нашей экономики", - рассказал посол.
Он отметил, что в Доминикане можно было встретить много русских, гуляющих по городу, осматривающих церкви и достопримечательности, тогда как туристы из Канады и США в основном проводили время в отелях.
"Мы начинали с того, что приглашали туристов в отели по системе "все включено". Но потом поняли, что туристическая индустрия может помочь в борьбе с бедностью определенных регионов. Потому что если построить там отель, там появятся рабочие места, отель будет закупать продукты у местных фермеров, а сувенирные магазины – у местных ремесленников. Так что заработают все, экономика начнет развиваться. Мне кажется, это очень важно", - подчеркнул посол.
Читайте полный текст интервью Ханса Данненберга >>
Посол Доминиканской Республики в РФ Франк Ханс Данненберг Кастельянос - РИА Новости, 1920, 09.09.2022
9 сентября, 10:00Туризм
Ханс Данненберг: Доминикана очень ждет возвращения российских туристов
 
ТуризмНовости - ТуризмХанс ДанненбергДоминиканаРоссия
 
 
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