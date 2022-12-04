https://ria.ru/20221204/dominikana-1836183671.html

Посол рассказал, за что Доминикана благодарна туристам из России

Посол рассказал, за что Доминикана благодарна туристам из России - РИА Новости, 04.12.2022

Посол рассказал, за что Доминикана благодарна туристам из России

Российские туристы, приезжая в Доминикану, не проводят весь отпуск в отеле, а с удовольствием изучают окрестности, инвестируя в развитие местной инфраструктуры, РИА Новости, 04.12.2022

2022-12-04T09:54

2022-12-04T09:54

2022-12-04T10:06

туризм

новости - туризм

ханс данненберг

доминикана

россия

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МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. Российские туристы, приезжая в Доминикану, не проводят весь отпуск в отеле, а с удовольствием изучают окрестности, инвестируя в развитие местной инфраструктуры, заявил в интервью РИА Новости посол Республики в Москве Ханс Данненберг.Ранее посол предложил туристам из РФ воспользоваться рейсами в Доминикану из Армении и Казахстана, которые планируется запустить в декабре."Когда россияне стали приезжать в Доминикану в начале нулевых, у нас уже были канадские туристы, британцы – и они предпочитали проводить все время в отелях. Тогда как русские сразу начали покупать экскурсии, ездить на такси в дорогие рестораны, брать в аренду машину и ездить в другие районы, путешествовать на другие маленькие острова. И таким образом они способствовали развитию нашей экономики", - рассказал посол.Он отметил, что в Доминикане можно было встретить много русских, гуляющих по городу, осматривающих церкви и достопримечательности, тогда как туристы из Канады и США в основном проводили время в отелях."Мы начинали с того, что приглашали туристов в отели по системе "все включено". Но потом поняли, что туристическая индустрия может помочь в борьбе с бедностью определенных регионов. Потому что если построить там отель, там появятся рабочие места, отель будет закупать продукты у местных фермеров, а сувенирные магазины – у местных ремесленников. Так что заработают все, экономика начнет развиваться. Мне кажется, это очень важно", - подчеркнул посол.Читайте полный текст интервью Ханса Данненберга >>

https://ria.ru/20220920/dominikana-1817801062.html

https://ria.ru/20220909/dannenberg-1815444680.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

новости - туризм, ханс данненберг, доминикана, россия