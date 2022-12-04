https://ria.ru/20221204/ataka-1836221346.html
Российские силы сорвали контратаку ВСУ на Купянском направлении
Российские силы сорвали контратаку ВСУ на Купянском направлении - РИА Новости, 04.12.2022
Российские силы сорвали контратаку ВСУ на Купянском направлении
Российские военные сорвали попытки украинских войск атаковать в направлении двух населенных пунктов в ЛНР и Харьковской области, заявили в воскресенье в... РИА Новости, 04.12.2022
2022-12-04T14:40
2022-12-04T14:40
2022-12-04T14:50
специальная военная операция на украине
россия
вооруженные силы рф
вооруженные силы украины
министерство обороны рф (минобороны рф)
совет безопасности оон
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МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. Российские военные сорвали попытки украинских войск атаковать в направлении двух населенных пунктов в ЛНР и Харьковской области, заявили в воскресенье в Минобороны РФ."На Купянском направлении ударами армейской авиации, огнем артиллерии, танков и тяжелых огнеметных систем по позициям ВСУ в районе населенного пункта Новоселовское сорвана попытка противника атаковать в направлении населенного пункта Куземовка Луганской Народной Республики", - говорится в сводке российского военного ведомства."В результате огневого поражения по сосредоточению живой силы и военной техники ВСУ в районе населенного пункта Кисловка пресечена попытка атаковать позиции российских войск в районе населенного пункта Ягодное Харьковской области", - добавили в МО РФ.Уточняется, что на Купянском направлении были уничтожены более 60 украинских военнослужащих, два пикапа и два автомобиля.
https://ria.ru/20221204/spetsoperatsiya-1836221998.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, вооруженные силы рф, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф), совет безопасности оон
Специальная военная операция на Украине, Россия, Вооруженные силы РФ, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Совет Безопасности ООН
14:40 04.12.2022 (обновлено: 14:50 04.12.2022)
Российские силы сорвали контратаку ВСУ на Купянском направлении
Российские силы уничтожили более 60 украинских боевиков на Купянском направлении