https://ria.ru/20221204/ataka-1836221346.html

Российские силы сорвали контратаку ВСУ на Купянском направлении

Российские силы сорвали контратаку ВСУ на Купянском направлении - РИА Новости, 04.12.2022

Российские силы сорвали контратаку ВСУ на Купянском направлении

Российские военные сорвали попытки украинских войск атаковать в направлении двух населенных пунктов в ЛНР и Харьковской области, заявили в воскресенье в... РИА Новости, 04.12.2022

2022-12-04T14:40

2022-12-04T14:40

2022-12-04T14:50

специальная военная операция на украине

россия

вооруженные силы рф

вооруженные силы украины

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. Российские военные сорвали попытки украинских войск атаковать в направлении двух населенных пунктов в ЛНР и Харьковской области, заявили в воскресенье в Минобороны РФ."На Купянском направлении ударами армейской авиации, огнем артиллерии, танков и тяжелых огнеметных систем по позициям ВСУ в районе населенного пункта Новоселовское сорвана попытка противника атаковать в направлении населенного пункта Куземовка Луганской Народной Республики", - говорится в сводке российского военного ведомства."В результате огневого поражения по сосредоточению живой силы и военной техники ВСУ в районе населенного пункта Кисловка пресечена попытка атаковать позиции российских войск в районе населенного пункта Ягодное Харьковской области", - добавили в МО РФ.Уточняется, что на Купянском направлении были уничтожены более 60 украинских военнослужащих, два пикапа и два автомобиля.

https://ria.ru/20221204/spetsoperatsiya-1836221998.html

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Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, вооруженные силы рф, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф), совет безопасности оон