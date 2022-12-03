https://ria.ru/20221203/peregovory-1836005720.html

Запад опять заговорил о переговорах по Украине

Запад опять заговорил о переговорах по Украине - РИА Новости, 03.12.2022

Запад опять заговорил о переговорах по Украине

Противники России постоянно высказываются о переговорах по Украине, но в последние дни различия в подходах Запада и Киева становятся все заметнее. РИА Новости, 03.12.2022

2022-12-03T08:00

2022-12-03T08:00

2022-12-03T08:01

специальная военная операция на украине

авторы

украина

россия

нато

евросоюз

киев

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Противники России постоянно высказываются о переговорах по Украине, но в последние дни различия в подходах Запада и Киева становятся все заметнее.В Киеве не просто отвергают идею переговоров — там спорят о том, когда для них созреют условия: после того как Украина возьмет Луганск и Донецк или все-таки лучше дождаться возвращения Крыма. Есть, впрочем, и те, кто называют любые переговоры с "варварами" недостойными:Эти слова секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексея Данилова очень показательны: русский человек не только заявляет, что он не русский, но и говорит, что Украина не имеет никакого отношения к России, которая "постоянно ворует чью-то историю".Бравада киевских манкуртов понятна — на пути отказа от собственной идентичности сказано и сделано уже столько, что отступать некуда: позади Европа, в которую хотели привести всю Незалежную целиком. Не получилось — и уже никогда не получится, вот и приходится уповать только на уничтожение России. Естественно, с помощью Запада — который должен не только наращивать военную помощь Киеву, но и не помышлять ни о каких компромиссах с Москвой. Запад, в принципе, согласен, но, как говорится, есть нюанс.На Западе готовы к переговорам, но хотят вести их с позиции сильного, то есть быть уверенными в том, что отстояли независимость Украины от России и обеспечили ее принадлежность к западному миру. Как заявил на днях генсек НАТО Столтенберг: "Если мы позволим Путину победить, все мы заплатим еще более высокую цену на много-много лет вперед".Идея о том, что "условия для длительного мира" может обеспечить победа России, для Запада категорически неприемлема, точнее, там делают вид, что даже не представляют себе такого исхода. Президент США Байден в четверг так прямо и сказал:Поэтому Штаты будут оказывать Киеву помощь столько, сколько потребуется, сказал Байден на пресс-конференции с посетившим Вашингтон французским президентом Макроном. Французская идея о создании международного трибунала по суду над Россией получила поддержку в Вашингтоне: Байден и Макрон "полны решимости привлечь Россию и Путина к ответственности за войну с Украиной" и, не удивляйтесь, "остальным миром". О каких переговорах тогда может идти речь?Но в том-то и дело, что цитируемые выше слова Байдена взяты из его ответа на вопрос об условиях мирных переговоров — в остальной части ответа президент США ставил условия и рассуждал об "ошибках Путина":"Путин должен уйти с Украины — это номер один. Пока он не собирается этого делать. Он платит очень высокую цену за то, что он этого не делает. Но у меня нет плана обращаться к Путину. Я готов говорить с Путиным, если с его стороны есть интерес покончить с этой войной, а пока он не проявил такого интереса. Если это так, то в консультации с союзниками я готов обсудить с Путиным, что он имеет в виду…Он просчитался во всем: он думал, что его там будет с распростертыми руками встречать русскоязычное население Украины (почитайте его речи перед вторжением). Он представлял себя следующим Петром I, он называл Киев "матерью городов русских", там российская идентичность и так далее — он во всем просчитался. Вопрос: как ему из этого всего выбраться? Если он готов обсуждать что-то — хорошо, я готов, но в консультации с моими союзниками. Самостоятельно я это не буду делать".То есть в Вашингтоне делают вид, что Путин находится в слабой позиции и не знает, как из нее выбраться, а Штаты просто будут ждать, когда Москва созреет для переговоров о "спасении лица", и тогда "милостиво соизволят". Главное условие обозначено — вывод войск с территории Украины, под которой подразумевается не только Херсонская и Запорожская области, но и ДНР с ЛНР, хотя в отношении последних Штаты, конечно, готовы будут пойти на компромисс. На фоне позиции Киева это подается как конструктивный подход — и уже начинаются звонки европейских лидеров Путину. В пятницу позвонил Шольц — немецкий канцлер "призвал российского президента как можно скорее прийти к дипломатическому решению, включая вывод российских войск", об этом же будет говорить и французский президент, призывая Путина к переговорам. При этом публично Макрон повторяет то же самое, что и Байден, и все остальные западные лидеры:Так на что же рассчитывает Запад, одновременно и прокачивая тему переговоров со "слабым Путиным", и уверяя в том, что переговоры будут идти только по украинскому сценарию, и грозя России трибуналом и конфискацией замороженных активов? Что это за тактика такая? Они считают, что это метод "кнута и пряника" — и в роли "пряника" тут переговоры. Которые так нужны Москве и "оказавшемуся в тупике Путину".То есть разница в подходах Киева и Запада состоит в том, что украинские власти выступают в роли злого следователя, а европейские — в качестве доброго: одни требуют "добить гадину", а другие говорят о возможности компромисса с "новым Гитлером", если он одумается и отступит.Шольц на днях даже заговорил о том, что "мы можем вернуться к мирному порядку, который работал, и снова сделать его безопасным, если Россия тоже проявит готовность вернуться к такому мирному порядку", то есть "прекратит попытки расширять территорию России военным путем" и признает "существование открытых обществ широких взглядов, демократий, у которых совершенно другая система государственного управления и которые иначе привлекают людей. <…> В результате от стран — членов Евросоюза и от НАТО не исходит агрессия: все вопросы общей безопасности можно обсуждать и решать. Готовность к этому есть".То есть проблема якобы в том, что Путин видел угрозу для своей власти в существовании демократической и ориентированной на Европу Украине (это любимая тема Шольца, он повторяет ее уже давно) и хотел расширить территорию России. А не в том, что западная экспансия на восток дошла до подготовки к аннексии наших исторических территорий (а что такое вступление Украины в ЕС и НАТО?), которые попали под управление манкуртов вроде Данилова? Россия должна была смириться с этим? А сейчас вести переговоры с Западом на его условиях, то есть признать принадлежность Украины не к русскому, а западному миру?Проблема всех рассуждений Запада о переговорах с Россией в том, что там не понимают, о чем идет речь: им кажется, что распад СССР в 1991 году был точкой в русской истории, после которой Украина досталась Западу в качестве трофея. Вначале как буферное государство на границе с Россией, а потом и как потенциальная часть западного мира. Поэтому с русскими в целом и с Путиным в частности можно будет договориться — тем более если Москва убедится в том, что битва за Украину равнозначна прокси-войне (то есть опосредованной) со всем Западом.Но русское отношение к происходящему совершенно другое: для нас это восстановление единства нашей страны и нашего народа (пусть даже немалая часть его на Украине и прошла уже дерусификацию — это лишь усиливает потребность в противодействии процессу отторжения Украины от России), это устранение потенциальной военной угрозы с Запада (мифической ее может считать лишь неграмотный или русофоб), это исправление собственных ошибок. Это священная война за право быть собой на всем пространстве русского мира — от Владивостока до Почаева.О чем и с кем нам вести переговоры? С украинской властью, которая выражает интересы тех сил, что и дерусифицируют Украину, и выдумывают ей отдельную от России историю, и желают ей европейского (то есть чужого) будущего? С европейскими державами, лишенными полноценного суверенитета и не умеющими отстоять даже собственные интересы? С англосаксонской элитой, заинтересованной в максимальном ослаблении России, в гарантированном разрыве европейско-российских отношений, в продвижении враждебной нашей цивилизации трансгуманистической глобализации?Нам не с кем и не о чем договариваться по Украине, кроме самих себя.Если мы позволим убедить себя в том, что "мы слабы", "мы проигрываем", "против нас весь мир", "если не пойти на компромисс — все закончится поражением и крахом", то действительно все проиграем и потеряем страну.Если будем уверены в себе, в своей правоте, если будем учиться на ошибках и исправлять их, если соберем волю в кулак и поймем, что у нас нет никакой альтернативы нашей полной и безоговорочной победе, но идти к ней придется долго и тяжело, тогда все у нас получится. А переговоры с Западом, конечно, будут — потом, в шесть часов вечера после победы.

https://ria.ru/20221201/medvedev-1835708120.html

https://ria.ru/20221201/peregovory-1835519345.html

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авторы, украина, россия, нато, евросоюз, киев