https://ria.ru/20221201/ukraina-1835682318.html

Секретарь СНБО Украины призвал уничтожить Россию

Секретарь СНБО Украины призвал уничтожить Россию - РИА Новости, 01.12.2022

Секретарь СНБО Украины призвал уничтожить Россию

Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Алексей Данилов во время выступления на Киевском форуме безопасности призвал уничтожить Россию. РИА Новости, 01.12.2022

2022-12-01T18:12

2022-12-01T18:12

2022-12-01T19:29

специальная военная операция на украине

алексей данилов

россия

украина

в мире

совет национальной безопасности и обороны украины

ситуация в днр и лнр

владимир путин

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МОСКВА, 1 дек — РИА Новости. Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Алексей Данилов во время выступления на Киевском форуме безопасности призвал уничтожить Россию.Помимо этого, Данилов назвал россиян "варварами", а возможные переговоры Москвы и Киева "недостойными". Ранее секретарь СНБО также заявлял, что русский язык должен полностью исчезнуть с территории Украины. Кроме того, по его словам, нарратив о необходимости достичь взаимопонимания с русскоговорящими украинцами весьма опасен для государства. В свою очередь, Владимир Путин ранее заявил, что сам по себе вопрос об отмене украинского языка в России неправомерен.В начале ноября президент Украины Владимир Зеленский после сообщений западных СМИ, что Киев подталкивают к диалогу с Россией, назвал условия Украины для начала переговоров. По его словам, это "восстановление территориальной целостности, уважение к Уставу ООН, возмещение всех убытков, наказание каждого военного преступника и гарантии, что это не повторится".При этом ранее Зеленский подписал указ о невозможности проведения переговоров с президентом России Владимиром Путиным. Также он заявлял, что Киев не будет вести диалог с Москвой, пока Путин находится на посту главы государства.Как отмечал сам президент России, Москва всегда говорила, что открыта к переговорам по Украине, если Киев созреет, тогда будут востребованы посреднические усилия тех, кто их предлагает.Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подчеркнул, что Украина не может и не хочет вести переговоры, "соответственно, цели Российской Федерации будут осуществляться посредством продолжения специальной военной операции".

https://ria.ru/20221201/peregovory-1835519345.html

https://ria.ru/20221112/ukraina-1830585574.html

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Кирилл Волков

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