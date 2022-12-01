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Секретарь СНБО Украины призвал уничтожить Россию - РИА Новости, 01.12.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221201/ukraina-1835682318.html
Секретарь СНБО Украины призвал уничтожить Россию
Секретарь СНБО Украины призвал уничтожить Россию - РИА Новости, 01.12.2022
Секретарь СНБО Украины призвал уничтожить Россию
Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Алексей Данилов во время выступления на Киевском форуме безопасности призвал уничтожить Россию. РИА Новости, 01.12.2022
2022-12-01T18:12
2022-12-01T19:29
специальная военная операция на украине
алексей данилов
россия
украина
в мире
совет национальной безопасности и обороны украины
ситуация в днр и лнр
владимир путин
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МОСКВА, 1 дек — РИА Новости. Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Алексей Данилов во время выступления на Киевском форуме безопасности призвал уничтожить Россию.Помимо этого, Данилов назвал россиян "варварами", а возможные переговоры Москвы и Киева "недостойными". Ранее секретарь СНБО также заявлял, что русский язык должен полностью исчезнуть с территории Украины. Кроме того, по его словам, нарратив о необходимости достичь взаимопонимания с русскоговорящими украинцами весьма опасен для государства. В свою очередь, Владимир Путин ранее заявил, что сам по себе вопрос об отмене украинского языка в России неправомерен.В начале ноября президент Украины Владимир Зеленский после сообщений западных СМИ, что Киев подталкивают к диалогу с Россией, назвал условия Украины для начала переговоров. По его словам, это "восстановление территориальной целостности, уважение к Уставу ООН, возмещение всех убытков, наказание каждого военного преступника и гарантии, что это не повторится".При этом ранее Зеленский подписал указ о невозможности проведения переговоров с президентом России Владимиром Путиным. Также он заявлял, что Киев не будет вести диалог с Москвой, пока Путин находится на посту главы государства.Как отмечал сам президент России, Москва всегда говорила, что открыта к переговорам по Украине, если Киев созреет, тогда будут востребованы посреднические усилия тех, кто их предлагает.Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подчеркнул, что Украина не может и не хочет вести переговоры, "соответственно, цели Российской Федерации будут осуществляться посредством продолжения специальной военной операции".
https://ria.ru/20221201/peregovory-1835519345.html
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алексей данилов, россия, украина, в мире, совет национальной безопасности и обороны украины, ситуация в днр и лнр, владимир путин, владимир зеленский, киев, оон
Специальная военная операция на Украине, Алексей Данилов, Россия, Украина, В мире, Совет национальной безопасности и обороны Украины, Ситуация в ДНР и ЛНР, Владимир Путин, Владимир Зеленский, Киев, ООН
18:12 01.12.2022 (обновлено: 19:29 01.12.2022)
 
Секретарь СНБО Украины призвал уничтожить Россию

Глава СНБО Украины Данилов призвал уничтожить Россию и не вести мирные переговоры

© РИА Новости / Стрингер / Перейти в медиабанкСекретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов
Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов - РИА Новости, 1920, 01.12.2022
© РИА Новости / Стрингер
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Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов. Архивное фото
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МОСКВА, 1 дек — РИА Новости. Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Алексей Данилов во время выступления на Киевском форуме безопасности призвал уничтожить Россию.

"Их просто нужно уничтожить, чтобы они как страна перестали существовать в тех границах, в которых они сейчас существуют", — заявил он.

Помимо этого, Данилов назвал россиян "варварами", а возможные переговоры Москвы и Киева "недостойными".
Ранее секретарь СНБО также заявлял, что русский язык должен полностью исчезнуть с территории Украины. Кроме того, по его словам, нарратив о необходимости достичь взаимопонимания с русскоговорящими украинцами весьма опасен для государства. В свою очередь, Владимир Путин ранее заявил, что сам по себе вопрос об отмене украинского языка в России неправомерен.
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В начале ноября президент Украины Владимир Зеленский после сообщений западных СМИ, что Киев подталкивают к диалогу с Россией, назвал условия Украины для начала переговоров. По его словам, это "восстановление территориальной целостности, уважение к Уставу ООН, возмещение всех убытков, наказание каждого военного преступника и гарантии, что это не повторится".
При этом ранее Зеленский подписал указ о невозможности проведения переговоров с президентом России Владимиром Путиным. Также он заявлял, что Киев не будет вести диалог с Москвой, пока Путин находится на посту главы государства.
Как отмечал сам президент России, Москва всегда говорила, что открыта к переговорам по Украине, если Киев созреет, тогда будут востребованы посреднические усилия тех, кто их предлагает.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подчеркнул, что Украина не может и не хочет вести переговоры, "соответственно, цели Российской Федерации будут осуществляться посредством продолжения специальной военной операции".
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