18:12 01.12.2022 (обновлено: 19:29 01.12.2022)
Секретарь СНБО Украины призвал уничтожить Россию
Глава СНБО Украины Данилов призвал уничтожить Россию и не вести мирные переговоры
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в медиабанкСекретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов
Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов. Архивное фото
МОСКВА, 1 дек — РИА Новости. Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Алексей Данилов во время выступления на Киевском форуме безопасности призвал уничтожить Россию.
"Их просто нужно уничтожить, чтобы они как страна перестали существовать в тех границах, в которых они сейчас существуют", — заявил он.
Ранее секретарь СНБО также заявлял, что русский язык должен полностью исчезнуть с территории Украины. Кроме того, по его словам, нарратив о необходимости достичь взаимопонимания с русскоговорящими украинцами весьма опасен для государства. В свою очередь, Владимир Путин ранее заявил, что сам по себе вопрос об отмене украинского языка в России неправомерен.
В начале ноября президент Украины Владимир Зеленский после сообщений западных СМИ, что Киев подталкивают к диалогу с Россией, назвал условия Украины для начала переговоров. По его словам, это "восстановление территориальной целостности, уважение к Уставу ООН, возмещение всех убытков, наказание каждого военного преступника и гарантии, что это не повторится".
При этом ранее Зеленский подписал указ о невозможности проведения переговоров с президентом России Владимиром Путиным. Также он заявлял, что Киев не будет вести диалог с Москвой, пока Путин находится на посту главы государства.
Как отмечал сам президент России, Москва всегда говорила, что открыта к переговорам по Украине, если Киев созреет, тогда будут востребованы посреднические усилия тех, кто их предлагает.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подчеркнул, что Украина не может и не хочет вести переговоры, "соответственно, цели Российской Федерации будут осуществляться посредством продолжения специальной военной операции".
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