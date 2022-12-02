https://ria.ru/20221202/zaes-1835813475.html

МАГАТЭ надеется найти решение по безопасности Запорожской АЭС до конца года

МАГАТЭ надеется найти решение по безопасности Запорожской АЭС до конца года - РИА Новости, 02.12.2022

МАГАТЭ надеется найти решение по безопасности Запорожской АЭС до конца года

Гендиректор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси выразил надежду на то, что решение относительно обеспечения безопасности... РИА Новости, 02.12.2022

2022-12-02T11:40

2022-12-02T11:40

2022-12-02T11:40

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РИМ, 2 дек - РИА Новости. Гендиректор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси выразил надежду на то, что решение относительно обеспечения безопасности Запорожской АЭС может быть найдено до конца года."Сейчас обе стороны пришли к согласию относительно некоторых основополагающих принципов", - отметил Гросси. Первый из них - это прийти к соглашению о том, чтобы не обстреливать АЭС и не стрелять с ее территории. Второй - это признание того, что МАГАТЭ представляет собой единственно возможный путь для выхода из сложившейся ситуации. По словам Гросси, именно это было главным содержанием его встречи с президентом РФ Владимиром Путиным в Санкт-Петербурге 11 октября.Гросси подтвердил, что цель МАГАТЭ состоит в том, чтобы "избежать ядерного инцидента и не создавать благоприятную с военной точки зрения ситуацию для одного или другого", а также "прийти к решению как можно скорее, надеюсь, до конца года"."Я знаю, что президент Путин следит за процессом, и не исключаю новой встречи с ним вскоре", - указал он.Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе – на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по 1 гигаватту. С марта она находится под охраной российских военных. В МИД РФ подчеркивали, что этот шаг является оправданным во избежание предотвращения утечек ядерных и радиоактивных материалов.

https://ria.ru/20221201/zaes-1835503662.html

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Владимир Лаврентьев

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