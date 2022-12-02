Осужденный за шпионаж американец Уилан находится на плановом лечении
ОНК Мордовии: осужденный за шпионаж американец Уилан находится на плановом лечении
© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в медиабанкГражданин США Пол Уилан во время оглашения приговора в Московском городском суде
Гражданин США Пол Уилан во время оглашения приговора в Московском городском суде. Архивное фото
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 2 дек - РИА Новости. Отбывающий наказание в российской колонии по обвинению в шпионаже американец Пол Уилан находится на плановом лечении, сообщил РИА Новости председатель Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Мордовии Алексей Тюркин.
"Уилан находится на плановом лечении", - сказал Тюркин. Он не уточнил диагноз осужденного.
Агентство не располагает комментарием ФСИН Мордовии.
Ранее брат Уилана Дэвид заявил со ссылкой на сотрудников колонии, что Пола 17 ноября "перевели в тюремную больницу". Представитель Белого дома Джон Кирби сообщил, что США просят у РФ информацию о ситуации с Уиланом. В аппарате омбудсмена и региональной ОНК 30 ноября агентству сообщили, что ни сам Уилан, ни его представители к ним не обращались.
В конце июля Вашингтон, по данным СМИ, предложил Москве обменять российского бизнесмена Виктора Бута, отбывающего в США тюремный срок за торговлю оружием, на Уилана и баскетболистку Бриттни Грайнер, получившую девять лет колонии за контрабанду наркотиков.
В ноябре замминистра иностранных дел России Сергей Рябков заявил, что Москва рассчитывает на положительный результат в вопросе обмена Виктора Бута, и предположил, что он среди тех, кто обсуждается в рамках обмена, "потому что это всегда на слуху и много обсуждается". При этом Рябков подчеркнул, что в контексте диалога по теме "американцы демонстрируют некоторую внешнюю активность, мы работаем профессионально по специальному каналу".
Уилана задержали в Москве в конце 2018 года во время, как сообщала ФСБ, шпионской акции. Защита утверждает, что американец стал жертвой провокации: ему передали флешку, на которой он якобы ожидал увидеть фото из туристической поездки в подмосковный Сергиев Посад. Сам обвиняемый в последнем слове заявил, что шпионажем не занимался. Его приговорили к 16 годам лишения свободы и отправили отбывать наказание в колонию в Мордовии.
18 ноября, 20:37Американские дипломаты посетили Пола Уилана в тюрьме