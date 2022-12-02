https://ria.ru/20221202/uilan-1835869451.html

Осужденный за шпионаж американец Уилан находится на плановом лечении

Осужденный за шпионаж американец Уилан находится на плановом лечении - РИА Новости, 02.12.2022

Осужденный за шпионаж американец Уилан находится на плановом лечении

Отбывающий наказание в российской колонии по обвинению в шпионаже американец Пол Уилан находится на плановом лечении, сообщил РИА Новости председатель... РИА Новости, 02.12.2022

2022-12-02T13:58

2022-12-02T13:58

2022-12-02T13:58

пол уилан

москва

сша

россия

онк

федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии)

происшествия

республика мордовия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/06/0f/1572942739_0:103:1707:1063_1920x0_80_0_0_6b8efbefe4723943b0f66aba06a76500.jpg

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 2 дек - РИА Новости. Отбывающий наказание в российской колонии по обвинению в шпионаже американец Пол Уилан находится на плановом лечении, сообщил РИА Новости председатель Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Мордовии Алексей Тюркин."Уилан находится на плановом лечении", - сказал Тюркин. Он не уточнил диагноз осужденного.Агентство не располагает комментарием ФСИН Мордовии.Ранее брат Уилана Дэвид заявил со ссылкой на сотрудников колонии, что Пола 17 ноября "перевели в тюремную больницу". Представитель Белого дома Джон Кирби сообщил, что США просят у РФ информацию о ситуации с Уиланом. В аппарате омбудсмена и региональной ОНК 30 ноября агентству сообщили, что ни сам Уилан, ни его представители к ним не обращались.В конце июля Вашингтон, по данным СМИ, предложил Москве обменять российского бизнесмена Виктора Бута, отбывающего в США тюремный срок за торговлю оружием, на Уилана и баскетболистку Бриттни Грайнер, получившую девять лет колонии за контрабанду наркотиков.В ноябре замминистра иностранных дел России Сергей Рябков заявил, что Москва рассчитывает на положительный результат в вопросе обмена Виктора Бута, и предположил, что он среди тех, кто обсуждается в рамках обмена, "потому что это всегда на слуху и много обсуждается". При этом Рябков подчеркнул, что в контексте диалога по теме "американцы демонстрируют некоторую внешнюю активность, мы работаем профессионально по специальному каналу".Уилана задержали в Москве в конце 2018 года во время, как сообщала ФСБ, шпионской акции. Защита утверждает, что американец стал жертвой провокации: ему передали флешку, на которой он якобы ожидал увидеть фото из туристической поездки в подмосковный Сергиев Посад. Сам обвиняемый в последнем слове заявил, что шпионажем не занимался. Его приговорили к 16 годам лишения свободы и отправили отбывать наказание в колонию в Мордовии.

https://ria.ru/20221128/obmen-1834665582.html

https://ria.ru/20221110/zaklyuchennye-1830382617.html

https://ria.ru/20221118/uilan-1832646122.html

москва

сша

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

пол уилан, москва, сша, россия, онк, федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии), происшествия, республика мордовия