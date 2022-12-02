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Осужденный за шпионаж американец Уилан находится на плановом лечении - РИА Новости, 02.12.2022
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Осужденный за шпионаж американец Уилан находится на плановом лечении
Осужденный за шпионаж американец Уилан находится на плановом лечении - РИА Новости, 02.12.2022
Осужденный за шпионаж американец Уилан находится на плановом лечении
Отбывающий наказание в российской колонии по обвинению в шпионаже американец Пол Уилан находится на плановом лечении, сообщил РИА Новости председатель... РИА Новости, 02.12.2022
2022-12-02T13:58
2022-12-02T13:58
пол уилан
москва
сша
россия
онк
федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии)
происшествия
республика мордовия
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 2 дек - РИА Новости. Отбывающий наказание в российской колонии по обвинению в шпионаже американец Пол Уилан находится на плановом лечении, сообщил РИА Новости председатель Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Мордовии Алексей Тюркин."Уилан находится на плановом лечении", - сказал Тюркин. Он не уточнил диагноз осужденного.Агентство не располагает комментарием ФСИН Мордовии.Ранее брат Уилана Дэвид заявил со ссылкой на сотрудников колонии, что Пола 17 ноября "перевели в тюремную больницу". Представитель Белого дома Джон Кирби сообщил, что США просят у РФ информацию о ситуации с Уиланом. В аппарате омбудсмена и региональной ОНК 30 ноября агентству сообщили, что ни сам Уилан, ни его представители к ним не обращались.В конце июля Вашингтон, по данным СМИ, предложил Москве обменять российского бизнесмена Виктора Бута, отбывающего в США тюремный срок за торговлю оружием, на Уилана и баскетболистку Бриттни Грайнер, получившую девять лет колонии за контрабанду наркотиков.В ноябре замминистра иностранных дел России Сергей Рябков заявил, что Москва рассчитывает на положительный результат в вопросе обмена Виктора Бута, и предположил, что он среди тех, кто обсуждается в рамках обмена, "потому что это всегда на слуху и много обсуждается". При этом Рябков подчеркнул, что в контексте диалога по теме "американцы демонстрируют некоторую внешнюю активность, мы работаем профессионально по специальному каналу".Уилана задержали в Москве в конце 2018 года во время, как сообщала ФСБ, шпионской акции. Защита утверждает, что американец стал жертвой провокации: ему передали флешку, на которой он якобы ожидал увидеть фото из туристической поездки в подмосковный Сергиев Посад. Сам обвиняемый в последнем слове заявил, что шпионажем не занимался. Его приговорили к 16 годам лишения свободы и отправили отбывать наказание в колонию в Мордовии.
https://ria.ru/20221128/obmen-1834665582.html
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пол уилан, москва, сша, россия, онк, федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии), происшествия, республика мордовия
Пол Уилан, Москва, США, Россия, ОНК, Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН России), Происшествия, Республика Мордовия
13:58 02.12.2022
 
Осужденный за шпионаж американец Уилан находится на плановом лечении

ОНК Мордовии: осужденный за шпионаж американец Уилан находится на плановом лечении

© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в медиабанкГражданин США Пол Уилан во время оглашения приговора в Московском городском суде
Гражданин США Пол Уилан во время оглашения приговора в Московском городском суде - РИА Новости, 1920, 02.12.2022
© РИА Новости / Валерий Мельников
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Гражданин США Пол Уилан во время оглашения приговора в Московском городском суде. Архивное фото
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 2 дек - РИА Новости. Отбывающий наказание в российской колонии по обвинению в шпионаже американец Пол Уилан находится на плановом лечении, сообщил РИА Новости председатель Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Мордовии Алексей Тюркин.
"Уилан находится на плановом лечении", - сказал Тюркин. Он не уточнил диагноз осужденного.
Элизабет Руд о вопросе освобождения Грайнер и Уилана - РИА Новости, 1920, 28.11.2022
28 ноября, 08:42
Посольство: США обсуждают с Россией вопрос освобождения Грайнер и Уилана
Агентство не располагает комментарием ФСИН Мордовии.
Ранее брат Уилана Дэвид заявил со ссылкой на сотрудников колонии, что Пола 17 ноября "перевели в тюремную больницу". Представитель Белого дома Джон Кирби сообщил, что США просят у РФ информацию о ситуации с Уиланом. В аппарате омбудсмена и региональной ОНК 30 ноября агентству сообщили, что ни сам Уилан, ни его представители к ним не обращались.
В конце июля Вашингтон, по данным СМИ, предложил Москве обменять российского бизнесмена Виктора Бута, отбывающего в США тюремный срок за торговлю оружием, на Уилана и баскетболистку Бриттни Грайнер, получившую девять лет колонии за контрабанду наркотиков.
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 10.11.2022
10 ноября, 01:04
Байден надеется обсудить с Путиным обмен заключенными после выборов
В ноябре замминистра иностранных дел России Сергей Рябков заявил, что Москва рассчитывает на положительный результат в вопросе обмена Виктора Бута, и предположил, что он среди тех, кто обсуждается в рамках обмена, "потому что это всегда на слуху и много обсуждается". При этом Рябков подчеркнул, что в контексте диалога по теме "американцы демонстрируют некоторую внешнюю активность, мы работаем профессионально по специальному каналу".
Уилана задержали в Москве в конце 2018 года во время, как сообщала ФСБ, шпионской акции. Защита утверждает, что американец стал жертвой провокации: ему передали флешку, на которой он якобы ожидал увидеть фото из туристической поездки в подмосковный Сергиев Посад. Сам обвиняемый в последнем слове заявил, что шпионажем не занимался. Его приговорили к 16 годам лишения свободы и отправили отбывать наказание в колонию в Мордовии.
Гражданин США Пол Уилан - РИА Новости, 1920, 18.11.2022
18 ноября, 20:37
Американские дипломаты посетили Пола Уилана в тюрьме
 
Пол УиланМоскваСШАРоссияОНКФедеральная служба исполнения наказаний (ФСИН России)ПроисшествияРеспублика Мордовия
 
 
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