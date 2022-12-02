Спецоперация, 2 декабря: Путин обсудил с Шольцем СВО и зерновую сделку
Спецоперация, 2 декабря: Путин обсудил с Шольцем Украину, СВО и зерновую сделку
© РИА Новости / Александр Мельников / Перейти в медиабанкПодготовка мобилизованных для отправки в зону спецоперации
Подготовка мобилизованных для отправки в зону спецоперации. Архивное фото
МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в разговоре с канцлером Германии Олафом Шольцем заявил, что политическая и финансовая поддержка Киева приводит к отбрасыванию идеи переговоров. Гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси выразил надежду, что до конца года получится найти решение обеспечения безопасности Запорожской АЭС.
Владимир Зеленский утвердил указ о введении в действие решения Совета национальной безопасности и обороны Украины об ограничительных мерах против представителей религиозных организаций, якобы связанных с Россией.
Международная обстановка
Путин в разговоре с Шольцем заявил, что политическая и финансовая поддержка Киева приводит к тому, что он напрочь отбрасывает идею переговоров, сообщила пресс-служба Кремля. Кроме того, в разговоре глав двух государств российский президент проинформировал канцлера Германии о том, что удары по целям на Украине стали вынужденной ответной реакцией РФ на провокации Киева, в том числе теракт на Крымском мосту. Также Путин заявил Шольцу, что теракт на "Северных потоках" нуждается в транспарентном расследовании с участием российских профильных структур. Кроме того, Путин и Шольц обсудили зерновую сделку: стороны акцентировали необходимость ее добросовестного выполнения, с устранением барьеров для поставок РФ.
Министр финансов Германии Кристиан Линднер отказал главе минобороны страны Кристине Ламбрехт на просьбу предоставить в срочном порядке значительные бюджетные средства для закупки новых боеприпасов, пишет газета Politico. По информации издания, в попытке устранить нехватку боеприпасов Ламбрехт во вторник написала Линднеру письмо, где призвала его "немедленно выделить значительные суммы бюджетных средств" для закупки новых боеприпасов. Однако министр финансов в четверг в ответном письме, c которым смогло ознакомиться Politico, отклонил эту просьбу.
Президент США Джо Байден намерен избежать расширения конфликта на Украине, Америка не хочет войны с Россией, заявил в пятницу госсекретарь Соединённых Штатов Энтони Блинкен. США, по его словам, желают, чтобы мир на Украине был не только на бумаге, но и на земле, и чтобы он был долгосрочным. Кроме того, как также заявил Блинкен, США не будут определять условия переговоров с Москвой за Киев, но поддержат решение граждан Украины.
У Москвы есть информация, что контрактники из США помогают готовить химические провокации на Украине, заявил в пятницу постпред РФ при ОЗХО Александр Шульгин. Он отметил, что на проходящей сейчас сессии стран-участниц ОЗХО российская сторона предоставила информацию о "контрактниках, которые помогают украинским националистам в этих химических приготовлениях". По словам Шульгина, речь идет о контрактниках из штата Невада.
Ход спецоперации
Российские военные выбивают остатки украинских сил из поселка Новоселовское в ЛНР, бои ведутся уже на окраинах, сообщил корреспондент РИА Новости с места событий. Как рассказал ему командир подразделения спецназа ЗВО с позывным "Зевс", на днях был проведен штурм третьей улицы, зачистить осталось крайние дома четвертой улицы. Новоселовское имеет важное значение для продолжения операции, так как через этот населенный пункт проходят железная и автомобильная дороги, ведущие в Купянск.
Подразделения ПВО Вооруженных сил России получили новое программное обеспечение, которое позволяет легко сбивать ракеты РСЗО HIMARS, рассказал журналистам командир подразделения ПВО Вооруженных сил России.
Российские войска в ходе освобождения села Курдюмовка в ДНР уничтожили более 60 военных Украины, сообщили в пятницу в Минобороны РФ. Как также рассказали в ведомстве, в Запорожской области были поражены три склада вооружений и боеприпасов украинских войск, а в ДНР сбиты МиГ-29 и Су-25 Украины.
Мэр Москвы Сергей Собянин посетил ЛНР, встретился с мобилизованными из столицы РФ бойцами, сообщили в эфире телеканала "Россия 24". Столичный мэр поинтересовался, как мобилизованные устроились и хорошо ли их кормят. Во время своего визита в ЛНР Собянин рассказал, что Москва закупила для Донецка и Луганска 800 единиц медицинского оборудования, к новому году будет поставлено еще несколько сотен единиц. Также, как рассказал мэр Москвы, в Луганке он встретился со столичными врачами, за все время они сделали более 4 тысяч операций.
Решение по безопасности ЗАЭС
Гендиректор МАГАТЭ выразил надежду на то, что решение относительно обеспечения безопасности Запорожской АЭС может быть найдено до конца года.
Как он рассказал в интервью газете la Repubblica, сейчас обе стороны пришли к согласию относительно некоторых основополагающих принципов, в том числе по поводу того, чтобы прийти к соглашению о том, что по ЗАЭС нельзя стрелять и нельзя стрелять с ее территории. Кроме того, по его словам, стороны также признали, что МАГАТЭ представляет собой единственно возможный путь для выхода из сложившейся ситуации. По словам Гросси, именно это было главным содержанием его встречи с президентом РФ Владимиром Путиным в Санкт-Петербурге 11 октября.
Гросси продолжает вести переговоры о создании защитной зоны на Запорожской АЭС на высоком уровне как с Украиной, так и с Россией, сообщили в пятницу в агентстве.
Атака Киева на церковь
Зеленский заявил, что власти Украины запретят деятельность религиозных организаций, которые считают аффилированными с Россией. По его словам, на Украине нужно создать такие условия, в которых какие-либо "зависимые от страны-агрессора деятели не будут иметь возможности манипулировать украинцами".
Он также заявил, что украинские власти проверят правомерность пользования имуществом на территории Киево-Печерской лавры, которая находится во владении канонической Украинской православной церкви (УПЦ).
Обращение Зеленского было опубликовано в ночь на пятницу, и уже утром Служба безопасности Украины заявила о проведении "контрразведывательных мероприятий" в помещениях канонической УПЦ в Житомирской, Ровненской и Закарпатской областях. Уже днем Зеленский утвердил указ о введении в действие решения Совета национальной безопасности и обороны Украины об ограничительных мерах в отношении представителей религиозных организаций, якобы связанных с РФ.
Следственный комитет России расследует данные о похищениях священников канонической Украинской православной церкви (УПЦ) для обмена их на украинских военнопленных, сообщается в Telegram-канале СК РФ.
Позднее стало известно, что Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины ввел санкции против наместника Киево-Печерской лавры Павла (Лебедя) и еще около десяти священнослужителей канонической УПЦ, а также бывшего оппозиционного депутата Верховной рады Вадима Новинского, сообщило издание "Украинская правда", ссылаясь на источники в окружении Владимира Зеленского.
Ситуация на Украине
Граффити британского художника Бэнкси в городе Гостомель в Киевской области вандалы срезали со стены здания, сообщило в пятницу украинское интернет-издание "Страна". Издание опубликовало фото строения, с которого злоумышленники срезали слой теплоизоляционного покрытия, на которое был нанесен рисунок. По данным сайта, подозреваемых уже задержали.
Действия украинских военных
Украинские военные используют сеть Starlink американской SpaceX, об издержках которой из-за обеспечения связи на Украине сообщал владелец Илон Маск, не только в военных целях – через нее они совершают личные звонки и общаются в социальных сетях, рассказал РИА Новости военнопленный из 113-й бригады территориальной обороны (ТРО) Сергей Лазаренко.
Кроме того, по его рассказам, работа сети сильно зависит от метеоусловий, качество интернета снижается в дождь. Также, как рассказал пленный, мобилизованные военнослужащие из украинской территориальной обороны нередко ломают спутниковые терминалы и сталкиваются с проблемами в их ремонте.
Украинские силовики фабриковали уголовные дела против женщин, чтобы путем шантажа выманить и захватить их мужей, участвовавших в донбасском ополчении, об одном из таких случаев рассказала РИА Новости осужденная украинским судом по надуманному поводу Евгения Скидан.