https://ria.ru/20221202/spetsoperatsiya-1836017205.html

Спецоперация, 2 декабря: Путин обсудил с Шольцем СВО и зерновую сделку

Спецоперация, 2 декабря: Путин обсудил с Шольцем СВО и зерновую сделку - РИА Новости, 02.12.2022

Спецоперация, 2 декабря: Путин обсудил с Шольцем СВО и зерновую сделку

Президент России Владимир Путин в разговоре с канцлером Германии Олафом Шольцем заявил, что политическая и финансовая поддержка Киева приводит к отбрасыванию... РИА Новости, 02.12.2022

2022-12-02T22:15

2022-12-02T22:15

2022-12-02T22:15

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МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в разговоре с канцлером Германии Олафом Шольцем заявил, что политическая и финансовая поддержка Киева приводит к отбрасыванию идеи переговоров. Гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси выразил надежду, что до конца года получится найти решение обеспечения безопасности Запорожской АЭС.Владимир Зеленский утвердил указ о введении в действие решения Совета национальной безопасности и обороны Украины об ограничительных мерах против представителей религиозных организаций, якобы связанных с Россией.Международная обстановкаПутин в разговоре с Шольцем заявил, что политическая и финансовая поддержка Киева приводит к тому, что он напрочь отбрасывает идею переговоров, сообщила пресс-служба Кремля. Кроме того, в разговоре глав двух государств российский президент проинформировал канцлера Германии о том, что удары по целям на Украине стали вынужденной ответной реакцией РФ на провокации Киева, в том числе теракт на Крымском мосту. Также Путин заявил Шольцу, что теракт на "Северных потоках" нуждается в транспарентном расследовании с участием российских профильных структур. Кроме того, Путин и Шольц обсудили зерновую сделку: стороны акцентировали необходимость ее добросовестного выполнения, с устранением барьеров для поставок РФ.Министр финансов Германии Кристиан Линднер отказал главе минобороны страны Кристине Ламбрехт на просьбу предоставить в срочном порядке значительные бюджетные средства для закупки новых боеприпасов, пишет газета Politico. По информации издания, в попытке устранить нехватку боеприпасов Ламбрехт во вторник написала Линднеру письмо, где призвала его "немедленно выделить значительные суммы бюджетных средств" для закупки новых боеприпасов. Однако министр финансов в четверг в ответном письме, c которым смогло ознакомиться Politico, отклонил эту просьбу.Президент США Джо Байден намерен избежать расширения конфликта на Украине, Америка не хочет войны с Россией, заявил в пятницу госсекретарь Соединённых Штатов Энтони Блинкен. США, по его словам, желают, чтобы мир на Украине был не только на бумаге, но и на земле, и чтобы он был долгосрочным. Кроме того, как также заявил Блинкен, США не будут определять условия переговоров с Москвой за Киев, но поддержат решение граждан Украины.У Москвы есть информация, что контрактники из США помогают готовить химические провокации на Украине, заявил в пятницу постпред РФ при ОЗХО Александр Шульгин. Он отметил, что на проходящей сейчас сессии стран-участниц ОЗХО российская сторона предоставила информацию о "контрактниках, которые помогают украинским националистам в этих химических приготовлениях". По словам Шульгина, речь идет о контрактниках из штата Невада.Ход спецоперацииРоссийские военные выбивают остатки украинских сил из поселка Новоселовское в ЛНР, бои ведутся уже на окраинах, сообщил корреспондент РИА Новости с места событий. Как рассказал ему командир подразделения спецназа ЗВО с позывным "Зевс", на днях был проведен штурм третьей улицы, зачистить осталось крайние дома четвертой улицы. Новоселовское имеет важное значение для продолжения операции, так как через этот населенный пункт проходят железная и автомобильная дороги, ведущие в Купянск.Подразделения ПВО Вооруженных сил России получили новое программное обеспечение, которое позволяет легко сбивать ракеты РСЗО HIMARS, рассказал журналистам командир подразделения ПВО Вооруженных сил России.Российские войска в ходе освобождения села Курдюмовка в ДНР уничтожили более 60 военных Украины, сообщили в пятницу в Минобороны РФ. Как также рассказали в ведомстве, в Запорожской области были поражены три склада вооружений и боеприпасов украинских войск, а в ДНР сбиты МиГ-29 и Су-25 Украины.Мэр Москвы Сергей Собянин посетил ЛНР, встретился с мобилизованными из столицы РФ бойцами, сообщили в эфире телеканала "Россия 24". Столичный мэр поинтересовался, как мобилизованные устроились и хорошо ли их кормят. Во время своего визита в ЛНР Собянин рассказал, что Москва закупила для Донецка и Луганска 800 единиц медицинского оборудования, к новому году будет поставлено еще несколько сотен единиц. Также, как рассказал мэр Москвы, в Луганке он встретился со столичными врачами, за все время они сделали более 4 тысяч операций.Решение по безопасности ЗАЭСГендиректор МАГАТЭ выразил надежду на то, что решение относительно обеспечения безопасности Запорожской АЭС может быть найдено до конца года.Как он рассказал в интервью газете la Repubblica, сейчас обе стороны пришли к согласию относительно некоторых основополагающих принципов, в том числе по поводу того, чтобы прийти к соглашению о том, что по ЗАЭС нельзя стрелять и нельзя стрелять с ее территории. Кроме того, по его словам, стороны также признали, что МАГАТЭ представляет собой единственно возможный путь для выхода из сложившейся ситуации. По словам Гросси, именно это было главным содержанием его встречи с президентом РФ Владимиром Путиным в Санкт-Петербурге 11 октября.Гросси продолжает вести переговоры о создании защитной зоны на Запорожской АЭС на высоком уровне как с Украиной, так и с Россией, сообщили в пятницу в агентстве.Атака Киева на церковьЗеленский заявил, что власти Украины запретят деятельность религиозных организаций, которые считают аффилированными с Россией. По его словам, на Украине нужно создать такие условия, в которых какие-либо "зависимые от страны-агрессора деятели не будут иметь возможности манипулировать украинцами".Он также заявил, что украинские власти проверят правомерность пользования имуществом на территории Киево-Печерской лавры, которая находится во владении канонической Украинской православной церкви (УПЦ).Обращение Зеленского было опубликовано в ночь на пятницу, и уже утром Служба безопасности Украины заявила о проведении "контрразведывательных мероприятий" в помещениях канонической УПЦ в Житомирской, Ровненской и Закарпатской областях. Уже днем Зеленский утвердил указ о введении в действие решения Совета национальной безопасности и обороны Украины об ограничительных мерах в отношении представителей религиозных организаций, якобы связанных с РФ.Следственный комитет России расследует данные о похищениях священников канонической Украинской православной церкви (УПЦ) для обмена их на украинских военнопленных, сообщается в Telegram-канале СК РФ.Позднее стало известно, что Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины ввел санкции против наместника Киево-Печерской лавры Павла (Лебедя) и еще около десяти священнослужителей канонической УПЦ, а также бывшего оппозиционного депутата Верховной рады Вадима Новинского, сообщило издание "Украинская правда", ссылаясь на источники в окружении Владимира Зеленского.Ситуация на УкраинеГраффити британского художника Бэнкси в городе Гостомель в Киевской области вандалы срезали со стены здания, сообщило в пятницу украинское интернет-издание "Страна". Издание опубликовало фото строения, с которого злоумышленники срезали слой теплоизоляционного покрытия, на которое был нанесен рисунок. По данным сайта, подозреваемых уже задержали.Действия украинских военныхУкраинские военные используют сеть Starlink американской SpaceX, об издержках которой из-за обеспечения связи на Украине сообщал владелец Илон Маск, не только в военных целях – через нее они совершают личные звонки и общаются в социальных сетях, рассказал РИА Новости военнопленный из 113-й бригады территориальной обороны (ТРО) Сергей Лазаренко.Кроме того, по его рассказам, работа сети сильно зависит от метеоусловий, качество интернета снижается в дождь. Также, как рассказал пленный, мобилизованные военнослужащие из украинской территориальной обороны нередко ломают спутниковые терминалы и сталкиваются с проблемами в их ремонте.Украинские силовики фабриковали уголовные дела против женщин, чтобы путем шантажа выманить и захватить их мужей, участвовавших в донбасском ополчении, об одном из таких случаев рассказала РИА Новости осужденная украинским судом по надуманному поводу Евгения Скидан.

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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Наталья Макарова

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