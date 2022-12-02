https://ria.ru/20221202/sovbez-1835983110.html

В Кремле назвали темы оперативного совещания Путина с Совбезом

В Кремле назвали темы оперативного совещания Путина с Совбезом - РИА Новости, 02.12.2022

В Кремле назвали темы оперативного совещания Путина с Совбезом

Президент РФ Владимир Путин на оперативном совещании с членами Совбеза в пятницу обсудил подготовку кадров для обеспечения информационной безопасности страны, а РИА Новости, 02.12.2022

2022-12-02T19:11

2022-12-02T19:11

2022-12-02T19:12

политика

владимир путин

валентина матвиенко

россия

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МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин на оперативном совещании с членами Совбеза в пятницу обсудил подготовку кадров для обеспечения информационной безопасности страны, а также социально-экономические и международные вопросы, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.По его словам, на совещании обсуждались вопросы социально-экономического развития страны и международные вопросы.В совещании приняли участие спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко, председатель Госдумы Вячеслав Володин, замглавы Совбеза РФ Дмитрий Медведев, руководитель администрации Кремля Антон Вайно, министр внутренних дел Владимир Колокольцев, директор ФСБ Александр Бортников, министр обороны Сергей Шойгу, министр иностранных дел Сергей Лавров, секретарь Совбеза Николай Патрушев, глава СВР Сергей Нарышкин и спецпредставитель президента по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов.

https://ria.ru/20221130/putin-1835268326.html

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Наталья Макарова

политика, владимир путин, валентина матвиенко, россия, совет федерации рф, госдума рф, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), совет безопасности рф, дмитрий песков