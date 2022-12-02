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В Кремле назвали темы оперативного совещания Путина с Совбезом - РИА Новости, 02.12.2022
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В Кремле назвали темы оперативного совещания Путина с Совбезом
В Кремле назвали темы оперативного совещания Путина с Совбезом - РИА Новости, 02.12.2022
В Кремле назвали темы оперативного совещания Путина с Совбезом
Президент РФ Владимир Путин на оперативном совещании с членами Совбеза в пятницу обсудил подготовку кадров для обеспечения информационной безопасности страны, а РИА Новости, 02.12.2022
2022-12-02T19:11
2022-12-02T19:12
политика
владимир путин
валентина матвиенко
россия
совет федерации рф
госдума рф
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совет безопасности рф
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МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин на оперативном совещании с членами Совбеза в пятницу обсудил подготовку кадров для обеспечения информационной безопасности страны, а также социально-экономические и международные вопросы, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.По его словам, на совещании обсуждались вопросы социально-экономического развития страны и международные вопросы.В совещании приняли участие спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко, председатель Госдумы Вячеслав Володин, замглавы Совбеза РФ Дмитрий Медведев, руководитель администрации Кремля Антон Вайно, министр внутренних дел Владимир Колокольцев, директор ФСБ Александр Бортников, министр обороны Сергей Шойгу, министр иностранных дел Сергей Лавров, секретарь Совбеза Николай Патрушев, глава СВР Сергей Нарышкин и спецпредставитель президента по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов.
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политика, владимир путин, валентина матвиенко, россия, совет федерации рф, госдума рф, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), совет безопасности рф, дмитрий песков
Политика, Владимир Путин, Валентина Матвиенко, Россия, Совет Федерации РФ, Госдума РФ, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Совет Безопасности РФ, Дмитрий Песков
19:11 02.12.2022 (обновлено: 19:12 02.12.2022)
 
В Кремле назвали темы оперативного совещания Путина с Совбезом

Путин обсудил с Совбезом подготовку кадров для обеспечения информационной безопасности

© POOL / Перейти в медиабанкВладимир Путин проводит совещание с постоянными членами Совета Безопасности РФ
Владимир Путин проводит совещание с постоянными членами Совета Безопасности РФ
© POOL
Перейти в медиабанк
Владимир Путин проводит совещание с постоянными членами Совета Безопасности РФ. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин на оперативном совещании с членами Совбеза в пятницу обсудил подготовку кадров для обеспечения информационной безопасности страны, а также социально-экономические и международные вопросы, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Путин провел оперативное совещание с постоянными членами Совбеза. В качестве основного вопроса рассматривалась тема подготовки кадров для обеспечения информационной безопасности РФ", - сказал Песков.
По его словам, на совещании обсуждались вопросы социально-экономического развития страны и международные вопросы.
В совещании приняли участие спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко, председатель Госдумы Вячеслав Володин, замглавы Совбеза РФ Дмитрий Медведев, руководитель администрации Кремля Антон Вайно, министр внутренних дел Владимир Колокольцев, директор ФСБ Александр Бортников, министр обороны Сергей Шойгу, министр иностранных дел Сергей Лавров, секретарь Совбеза Николай Патрушев, глава СВР Сергей Нарышкин и спецпредставитель президента по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов.
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ПолитикаВладимир ПутинВалентина МатвиенкоРоссияСовет Федерации РФГосдума РФФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)Совет Безопасности РФДмитрий Песков
 
 
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