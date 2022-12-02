https://ria.ru/20221202/lnr-1835878762.html

Делегаты Союзного государства прибыли в ЛНР с гуманитарной миссией

Делегаты Союзного государства прибыли в ЛНР с гуманитарной миссией - РИА Новости, 02.12.2022

Делегаты Союзного государства прибыли в ЛНР с гуманитарной миссией

В Луганскую Народную Республику с гуманитарной миссией прибыла делегация Союзного государства во главе с государственным секретарем Дмитрием Мезенцевым, сообщил РИА Новости, 02.12.2022

2022-12-02T14:18

2022-12-02T14:18

2022-12-02T14:33

союзное государство

луганская народная республика

политика

россия

белоруссия

леонид пасечник

дмитрий мезенцев

ситуация в днр и лнр

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ЛУГАНСК, 2 дек - РИА Новости. В Луганскую Народную Республику с гуманитарной миссией прибыла делегация Союзного государства во главе с государственным секретарем Дмитрием Мезенцевым, сообщил врио главы ЛНР Леонид Пасечник."По решению совета министров Союзного государства и персональному поручению лидеров Белоруссии и России в Луганскую Народную Республику с гуманитарной миссией прибыла делегация Союзного государства во главе с государственным секретарем Союзного государства Дмитрием Мезенцевым", - написал Пасечник в Telegram-канале.Он уточнил, что обсудили ситуацию в ЛНР, пути дальнейшего взаимодействия."Спасибо руководству Союзного государства за помощь и деятельную поддержку Донбасса!" - написал Пасечник.

https://ria.ru/20221010/belorussiya-1822871980.html

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Кирилл Волков

луганская народная республика, политика, россия, белоруссия, леонид пасечник, дмитрий мезенцев, ситуация в днр и лнр