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Делегаты Союзного государства прибыли в ЛНР с гуманитарной миссией
Делегаты Союзного государства прибыли в ЛНР с гуманитарной миссией - РИА Новости, 02.12.2022
Делегаты Союзного государства прибыли в ЛНР с гуманитарной миссией
В Луганскую Народную Республику с гуманитарной миссией прибыла делегация Союзного государства во главе с государственным секретарем Дмитрием Мезенцевым, сообщил РИА Новости, 02.12.2022
2022-12-02T14:18
2022-12-02T14:18
2022-12-02T14:33
союзное государство
луганская народная республика
политика
россия
белоруссия
леонид пасечник
дмитрий мезенцев
ситуация в днр и лнр
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ЛУГАНСК, 2 дек - РИА Новости. В Луганскую Народную Республику с гуманитарной миссией прибыла делегация Союзного государства во главе с государственным секретарем Дмитрием Мезенцевым, сообщил врио главы ЛНР Леонид Пасечник."По решению совета министров Союзного государства и персональному поручению лидеров Белоруссии и России в Луганскую Народную Республику с гуманитарной миссией прибыла делегация Союзного государства во главе с государственным секретарем Союзного государства Дмитрием Мезенцевым", - написал Пасечник в Telegram-канале.Он уточнил, что обсудили ситуацию в ЛНР, пути дальнейшего взаимодействия."Спасибо руководству Союзного государства за помощь и деятельную поддержку Донбасса!" - написал Пасечник.
https://ria.ru/20221010/belorussiya-1822871980.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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луганская народная республика, политика, россия, белоруссия, леонид пасечник, дмитрий мезенцев, ситуация в днр и лнр
Союзное государство, Луганская Народная Республика, Политика, Россия, Белоруссия, Леонид Пасечник, Дмитрий Мезенцев, Ситуация в ДНР и ЛНР
14:18 02.12.2022 (обновлено: 14:33 02.12.2022)
Делегаты Союзного государства прибыли в ЛНР с гуманитарной миссией
Делегаты Союзного государства во главе с Мезенцевым прибыли в ЛНР с гуманитарной миссией