https://ria.ru/20221202/ledokol-1835816729.html
Ледокол "Урал" уходит из Мурманска в первый рейс
Ледокол "Урал" уходит из Мурманска в первый рейс - РИА Новости, 02.12.2022
Ледокол "Урал" уходит из Мурманска в первый рейс
Торжественная церемония отправки универсального атомного ледокола "Урал" проходит в порту приписки Мурманске, откуда атомоход отправится в первый рейс, передает РИА Новости, 02.12.2022
2022-12-02T11:47
2022-12-02T11:47
2022-12-02T11:47
государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
мурманск
балтийский завод
вячеслав рукша
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МУРМАНСК, 2 дек – РИА Новости. Торжественная церемония отправки универсального атомного ледокола "Урал" проходит в порту приписки Мурманске, откуда атомоход отправится в первый рейс, передает корреспондент РИА Новости."Урал" пришел в Мурманск через шесть суток после выхода из Санкт-Петербурга, где состоялась церемония подъема флага."Хочу напомнить, что на 90% оборудование на ледоколе - российское... Ледокол построен на 40 лет, Россия будет себя чувствовать уверенно не 40, а 100 лет в арктическом бассейне", - сказал заместитель гендиректора "Росатома" Вячеслав Рукша.Планируется, что в субботу, в День атомного ледокольного флота, "Урал" выйдет в первый рабочий рейс. Экипажу атомохода предстоит работать в Обь-Енисейском районе Карского моря.Как отмечают в "Росатоме", выход в первый рабочий рейс нового атомного ледокола будет иметь большое значение для дальнейшего развития судоходства по Северному морскому пути, одному из самых перспективных глобальных транспортных коридоров.Активное использование этой транспортной артерии позволит России наладить эффективные логистические маршруты, полнее раскрыть свой экспортный потенциал, скажется на комплексном развитии арктического и дальневосточного регионов страны.На прошлой неделе, 22 ноября, на Балтийском заводе (Петербург) состоялась церемония подъема флага на "Урале". Также состоялся спуск на воду третьего серийного ледокола проекта 22220 "Якутия". В церемониях в режиме видеосвязи принял участие президент России Владимир Путин.Атомные ледоколы проекта 22220 мощностью 60 МВт в настоящее время являются самыми большими и мощными в мире. Длина ледоколов составляет 173,3 метра, ширина - 34 метра, водоизмещение - 33,5 тысячи тонн.Эти ледоколы смогут проводить караваны судов в арктических условиях, пробивая лед толщиной до трех метров. Они будут обеспечивать проводку судов с углеводородным сырьем с месторождений Ямальского, Гыданского полуостровов и с шельфа Карского моря на рынки стран Азиатско-Тихоокеанского региона.По проекту, который реализуется с 2013 года, уже построено три ледокола – "Арктика" (головной), "Сибирь" (первый серийный) и "Урал" вошли в состав атомного флота России, сейчас на Балтийском заводе ведется строительство "Якутии" и "Чукотки". Ожидается заключение контракта на создание еще двух аналогичных атомоходов.
https://ria.ru/20221201/ledokol-1835486958.html
https://ria.ru/20221122/ural-1833345034.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
государственная корпорация по атомной энергии "росатом", мурманск, балтийский завод, вячеслав рукша
Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом", Мурманск, Балтийский завод, Вячеслав Рукша
Ледокол "Урал" уходит из Мурманска в первый рейс
Универсальный атомный ледокол "Урал" уходит из Мурманска в первый рейс
МУРМАНСК, 2 дек – РИА Новости. Торжественная церемония отправки универсального атомного ледокола "Урал" проходит в порту приписки Мурманске, откуда атомоход отправится в первый рейс, передает корреспондент РИА Новости.
"Урал" пришел в Мурманск через шесть суток после выхода из Санкт-Петербурга
, где состоялась церемония подъема флага.
"Хочу напомнить, что на 90% оборудование на ледоколе - российское... Ледокол построен на 40 лет, Россия
будет себя чувствовать уверенно не 40, а 100 лет в арктическом бассейне", - сказал заместитель гендиректора "Росатома
" Вячеслав Рукша
.
Планируется, что в субботу, в День атомного ледокольного флота, "Урал" выйдет в первый рабочий рейс. Экипажу атомохода предстоит работать в Обь-Енисейском районе Карского моря
.
Как отмечают в "Росатоме", выход в первый рабочий рейс нового атомного ледокола будет иметь большое значение для дальнейшего развития судоходства по Северному морскому пути, одному из самых перспективных глобальных транспортных коридоров.
Активное использование этой транспортной артерии позволит России наладить эффективные логистические маршруты, полнее раскрыть свой экспортный потенциал, скажется на комплексном развитии арктического и дальневосточного регионов страны.
На прошлой неделе, 22 ноября, на Балтийском заводе
(Петербург) состоялась церемония подъема флага на "Урале". Также состоялся спуск на воду третьего серийного ледокола проекта 22220 "Якутия". В церемониях в режиме видеосвязи принял участие президент России Владимир Путин
.
Атомные ледоколы проекта 22220 мощностью 60 МВт в настоящее время являются самыми большими и мощными в мире. Длина ледоколов составляет 173,3 метра, ширина - 34 метра, водоизмещение - 33,5 тысячи тонн.
Эти ледоколы смогут проводить караваны судов в арктических условиях, пробивая лед толщиной до трех метров. Они будут обеспечивать проводку судов с углеводородным сырьем с месторождений Ямальского, Гыданского полуостровов и с шельфа Карского моря на рынки стран Азиатско-Тихоокеанского региона.
По проекту, который реализуется с 2013 года, уже построено три ледокола – "Арктика" (головной), "Сибирь" (первый серийный) и "Урал" вошли в состав атомного флота России, сейчас на Балтийском заводе ведется строительство "Якутии" и "Чукотки". Ожидается заключение контракта на создание еще двух аналогичных атомоходов.
Самый большой и мощный в мире: спуск на воду ледокола "Якутия"
1 из 7
Атомный ледокол "Якутия" проекта 22220 относится к самым большим и мощным в мире. Длина судна — более 170 метров, масса — 16 900 тонн, высота корпуса при спуске — 15,5 метра.
2 из 7
На "Якутию" до спуска установили два ядерных реактора, электродвигатели и носовой главный распределительный щит. Достраивать атомоход будут уже на воде.
3 из 7
К окончанию работ высота от ватерлинии до грот-мачты составит 57 метров — как 18-этажный дом.
4 из 7
"Якутия" — третий серийный ледокол проекта 22220. "Арктика" и "Сибирь" уже вошли в состав российского атомного флота, "Якутию" должны передать в конце 2024 года.
5 из 7
Новые отечественные ледоколы смогут проводить караваны судов в условиях Арктики, пробивая лед толщиной до трех метров.
6 из 7
Ледоколы проекта 22220 создают совместными усилиями "Росатома" и Объединенной судостроительной корпорации на Балтийском заводе в Санкт-Петербурге.
7 из 7
Владимир Путин, который принял участие в церемонии поднятия российского флага на "Урале" и спуске на воду "Якутии", поблагодарил всех, кто участвовал в создании уникальных ледоколов.
1 из 7
Атомный ледокол "Якутия" проекта 22220 относится к самым большим и мощным в мире. Длина судна — более 170 метров, масса — 16 900 тонн, высота корпуса при спуске — 15,5 метра.
2 из 7
На "Якутию" до спуска установили два ядерных реактора, электродвигатели и носовой главный распределительный щит. Достраивать атомоход будут уже на воде.
3 из 7
К окончанию работ высота от ватерлинии до грот-мачты составит 57 метров — как 18-этажный дом.
4 из 7
"Якутия" — третий серийный ледокол проекта 22220. "Арктика" и "Сибирь" уже вошли в состав российского атомного флота, "Якутию" должны передать в конце 2024 года.
5 из 7
Новые отечественные ледоколы смогут проводить караваны судов в условиях Арктики, пробивая лед толщиной до трех метров.
6 из 7
Ледоколы проекта 22220 создают совместными усилиями "Росатома" и Объединенной судостроительной корпорации на Балтийском заводе в Санкт-Петербурге.
7 из 7
Владимир Путин, который принял участие в церемонии поднятия российского флага на "Урале" и спуске на воду "Якутии", поблагодарил всех, кто участвовал в создании уникальных ледоколов.