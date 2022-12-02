https://ria.ru/20221202/ledokol-1835816729.html

Ледокол "Урал" уходит из Мурманска в первый рейс

Ледокол "Урал" уходит из Мурманска в первый рейс - РИА Новости, 02.12.2022

Ледокол "Урал" уходит из Мурманска в первый рейс

Торжественная церемония отправки универсального атомного ледокола "Урал" проходит в порту приписки Мурманске, откуда атомоход отправится в первый рейс, передает РИА Новости, 02.12.2022

2022-12-02T11:47

2022-12-02T11:47

2022-12-02T11:47

государственная корпорация по атомной энергии "росатом"

мурманск

балтийский завод

вячеслав рукша

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МУРМАНСК, 2 дек – РИА Новости. Торжественная церемония отправки универсального атомного ледокола "Урал" проходит в порту приписки Мурманске, откуда атомоход отправится в первый рейс, передает корреспондент РИА Новости."Урал" пришел в Мурманск через шесть суток после выхода из Санкт-Петербурга, где состоялась церемония подъема флага."Хочу напомнить, что на 90% оборудование на ледоколе - российское... Ледокол построен на 40 лет, Россия будет себя чувствовать уверенно не 40, а 100 лет в арктическом бассейне", - сказал заместитель гендиректора "Росатома" Вячеслав Рукша.Планируется, что в субботу, в День атомного ледокольного флота, "Урал" выйдет в первый рабочий рейс. Экипажу атомохода предстоит работать в Обь-Енисейском районе Карского моря.Как отмечают в "Росатоме", выход в первый рабочий рейс нового атомного ледокола будет иметь большое значение для дальнейшего развития судоходства по Северному морскому пути, одному из самых перспективных глобальных транспортных коридоров.Активное использование этой транспортной артерии позволит России наладить эффективные логистические маршруты, полнее раскрыть свой экспортный потенциал, скажется на комплексном развитии арктического и дальневосточного регионов страны.На прошлой неделе, 22 ноября, на Балтийском заводе (Петербург) состоялась церемония подъема флага на "Урале". Также состоялся спуск на воду третьего серийного ледокола проекта 22220 "Якутия". В церемониях в режиме видеосвязи принял участие президент России Владимир Путин.Атомные ледоколы проекта 22220 мощностью 60 МВт в настоящее время являются самыми большими и мощными в мире. Длина ледоколов составляет 173,3 метра, ширина - 34 метра, водоизмещение - 33,5 тысячи тонн.Эти ледоколы смогут проводить караваны судов в арктических условиях, пробивая лед толщиной до трех метров. Они будут обеспечивать проводку судов с углеводородным сырьем с месторождений Ямальского, Гыданского полуостровов и с шельфа Карского моря на рынки стран Азиатско-Тихоокеанского региона.По проекту, который реализуется с 2013 года, уже построено три ледокола – "Арктика" (головной), "Сибирь" (первый серийный) и "Урал" вошли в состав атомного флота России, сейчас на Балтийском заводе ведется строительство "Якутии" и "Чукотки". Ожидается заключение контракта на создание еще двух аналогичных атомоходов.

https://ria.ru/20221201/ledokol-1835486958.html

https://ria.ru/20221122/ural-1833345034.html

мурманск

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

государственная корпорация по атомной энергии "росатом", мурманск, балтийский завод, вячеслав рукша