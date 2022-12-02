https://ria.ru/20221202/evropa-1835712653.html

Европа продолжает искать способ украсть российские деньги

Европа продолжает искать способ украсть российские деньги - РИА Новости, 02.12.2022

Европа продолжает искать способ украсть российские деньги

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен уже третий месяц бьется над хитрой задачей: как бы сделать так, чтобы замороженные активы России на Западе можно было... РИА Новости, 02.12.2022

2022-12-02T08:00

2022-12-02T08:00

2022-12-02T14:57

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урсула фон дер ляйен

санкции в отношении россии

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Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен уже третий месяц бьется над хитрой задачей: как бы сделать так, чтобы замороженные активы России на Западе можно было объявить не просто замороженными, а вчистую конфискованными — с тем чтобы совершенно законным образом распоряжаться ими, как своими собственными. Сейчас она предложила новый подход: "Мы заблокировали 300 миллиардов евро резервов Центробанка России и 19 миллиардов евро частных средств российских олигархов. Мы могли бы создать с нашими партнерами структуру, чтобы управлять этими средствами, инвестировать их, а затем использовать доходы для Украины".Тут Урсула предстает уже не гинекологом, которым она является по образованию, но скорее дантовским геометром, решающим неразрешимую задачу квадратуры круга:"Как геометр, напрягший все старанья,Чтобы измерить круг, схватить умомИскомого не может основанья,Таков я был при новом диве том" (Рай, 33, 133-136).Ведь построение циркулем и линейкой квадрата, равновеликого по площади данному кругу, есть задача, в принципе нерешаемая. Притом что практически с помощью линейки с делениями вполне возможно построить квадрат, площадь которого будет сколь угодно близка площади круга, — но чистым решением это не является.Квадратура Урсулы из той же категории задач.Заблокированные 300+ миллиардов евро физически находятся под контролем Еврокомиссии, и она властна делать с ними что хочет. То есть пользоваться и распоряжаться — управлять, инвестировать, отдавать на благо хоть Украины, хоть самой ЕК. Ибо против лома нет приема. В то же время чистого решения здесь нет — как и с квадратурой круга.Краденым деньгам можно найти различное употребление, но при этом они останутся крадеными, а укравший останется вором. Разумеется, приятнее ощущать себе не вором, а вершителем справедливости. Так и коллективная Урсула желает не только украсть деньги и распорядиться ими по своему разумению, но при этом еще желает, чтобы все, в том числе и ограбленный, не называли ее воровкой.С иной точки зрения — такое пожелание чрезмерно.Например, Робин Гуд тоже ощущал себя вершителем справедливости. Ограбить аббата или купца и отдать деньги (или часть их) беднякам — чем же это не справедливость? Но иммунитета на свою деятельность он от этого не приобретал. Если попадал в руки власти, то сколь бы благороден ни был его разбой, приговор был ожидаем: "Я за то тебя, детинушка, пожалуюСреди поля хоромами высокими —Что двумя ли столбами с перекладиной".Нынче нравы более мягкие, никто не собирается вешать еврокомиссаров за шею, хотя бы они вдруг и оказалась во власти ими ограбленных. Но и отношение ограбленных к грабителям все равно будет далеким от почтительного. Например, оно может быть симметричным — око за око, зуб за зуб. И европейские по происхождению активы, находящиеся в физической досягаемости властей России, могут быть таким же образом реквизированы. При этом все изобретаемые фон дер Ляйен структуры управления конфискованными у России средствами никак не смогут защитить западные капиталы от встречной реквизиции.Здесь уже будет действовать простое À la guerre comme à la guerre. В какой степени закон талиона будет применен — по полной программе или частично, не по полной, — будет зависеть только от калькуляции выгод и невыгод. Но надежные схемы, выстраиваемые юристами Еврокомиссии, при этих расчетах будут играть нулевую роль.Принципиальная ошибка квадратурщицы Урсулы заключается в предположении, что, покуда она будет хитрыми юридическими конструкциями пытаться узаконить денный грабеж (и на приличную сумму, заметим), Россия займет трепетную позицию: "Европейский закон свят для меня, я немею перед европейским законом".Или же что мнение ограбленного в принципе не имеет никакого значения — и можно в кругу своих предаваться нагромождению юридической лжи без всякой оглядки на ограбленного. Такое положение дел в принципе может иметь место, но при одном небольшом условии. При безоговорочной капитуляции России, когда вступает в действие закон Vae victis — "Горе побежденным". Правда, в этом никак не наблюдаемом случае нет и никакой надобности в хитроумных структурах управления квадратурой круга.

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авторы, россия, европа, еврокомиссия, украина, урсула фон дер ляйен, санкции в отношении россии