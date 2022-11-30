11:07 30.11.2022 (обновлено: 11:46 30.11.2022)
Глава ЕК предложила создать структуру для управления российскими активами
Глава ЕК фон дер Ляйен предложила создать структуру для управления российскими активами
© Sputnik / Родион Прока / Перейти в медиабанкПредседатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен
© Sputnik / Родион Прока
Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен. Архивное фото
БРЮССЕЛЬ, 30 ноя — РИА Новости. Европейская комиссия предложила создать специальную структуру для управления замороженными российскими активами, говорится в заявлении председателя ЕК Урсулы фон дер Ляйен.
"В краткосрочной перспективе мы можем создать с нашими партнерами структуру для управления этими средствами и их инвестирования", — указывается в документе.
Там отмечается, что западные страны с начала российской военной операции заблокировали порядка 300 миллиардов евро резервов ЦБ и 19 миллиардов частных средств.
Средства планируют направить на поддержку Украины. Согласно заявлению, ЕК повысила оценку ущерба страны от российской военной операции с 380 до 600 миллиардов евро.
"После того, как санкции будут сняты, эти средства могут быть использованы для того, чтобы Россия полностью компенсировала причиненный Украине ущерб. Мы работаем над международным соглашением с нашими партнерами, чтобы сделать это возможным. Вместе мы сможем найти законные способы для того, чтобы сделать это", — приводятся в заявлении слова фон дер Ляйен.
Совет ЕС в понедельник единогласно утвердил решение о включении обхода или нарушения европейских санкций в список уголовных преступлений в Евросоюзе. Еврокомиссар по вопросам юстиции Дидье Рейндерс заявил, что принятие такого решения откроет путь к конфискации активов российского бизнеса.
Ожидается, что теперь ЕК должна представить предложение по директиве по основным правилам определения правонарушений, которые также должны утвердить в Совете ЕС и в Европарламенте.