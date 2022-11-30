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Глава ЕК предложила создать структуру для управления российскими активами - РИА Новости, 30.11.2022
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Глава ЕК предложила создать структуру для управления российскими активами
Глава ЕК предложила создать структуру для управления российскими активами - РИА Новости, 30.11.2022
Глава ЕК предложила создать структуру для управления российскими активами
Европейская комиссия предложила создать специальную структуру для управления замороженными российскими активами, говорится в заявлении председателя ЕК Урсулы... РИА Новости, 30.11.2022
2022-11-30T11:07
2022-11-30T11:46
экономика
россия
еврокомиссия
урсула фон дер ляйен
санкции в отношении россии
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БРЮССЕЛЬ, 30 ноя — РИА Новости. Европейская комиссия предложила создать специальную структуру для управления замороженными российскими активами, говорится в заявлении председателя ЕК Урсулы фон дер Ляйен."В краткосрочной перспективе мы можем создать с нашими партнерами структуру для управления этими средствами и их инвестирования", — указывается в документе.Там отмечается, что западные страны с начала российской военной операции заблокировали порядка 300 миллиардов евро резервов ЦБ и 19 миллиардов частных средств.Средства планируют направить на поддержку Украины. Согласно заявлению, ЕК повысила оценку ущерба страны от российской военной операции с 380 до 600 миллиардов евро.Совет ЕС в понедельник единогласно утвердил решение о включении обхода или нарушения европейских санкций в список уголовных преступлений в Евросоюзе. Еврокомиссар по вопросам юстиции Дидье Рейндерс заявил, что принятие такого решения откроет путь к конфискации активов российского бизнеса.Ожидается, что теперь ЕК должна представить предложение по директиве по основным правилам определения правонарушений, которые также должны утвердить в Совете ЕС и в Европарламенте.Ранее издание The Irish Times со ссылкой на Дидье Рейндерса сообщило, что Брюссель рассматривает возможность использовать замороженные в Европе 30 миллиардов евро резервов российского ЦБ в качестве "гарантии" обязательства России взять на себя расходы на восстановление Украины в случае перемирия.
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экономика, россия, еврокомиссия, урсула фон дер ляйен, санкции в отношении россии
Экономика, Россия, Еврокомиссия, Урсула фон дер Ляйен, Санкции в отношении России
11:07 30.11.2022 (обновлено: 11:46 30.11.2022)
 
Глава ЕК предложила создать структуру для управления российскими активами

Глава ЕК фон дер Ляйен предложила создать структуру для управления российскими активами

© Sputnik / Родион Прока / Перейти в медиабанкПредседатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен
Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен - РИА Новости, 1920, 30.11.2022
© Sputnik / Родион Прока
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Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен. Архивное фото
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БРЮССЕЛЬ, 30 ноя — РИА Новости. Европейская комиссия предложила создать специальную структуру для управления замороженными российскими активами, говорится в заявлении председателя ЕК Урсулы фон дер Ляйен.
"В краткосрочной перспективе мы можем создать с нашими партнерами структуру для управления этими средствами и их инвестирования", — указывается в документе.
Там отмечается, что западные страны с начала российской военной операции заблокировали порядка 300 миллиардов евро резервов ЦБ и 19 миллиардов частных средств.
Средства планируют направить на поддержку Украины. Согласно заявлению, ЕК повысила оценку ущерба страны от российской военной операции с 380 до 600 миллиардов евро.

"После того, как санкции будут сняты, эти средства могут быть использованы для того, чтобы Россия полностью компенсировала причиненный Украине ущерб. Мы работаем над международным соглашением с нашими партнерами, чтобы сделать это возможным. Вместе мы сможем найти законные способы для того, чтобы сделать это", — приводятся в заявлении слова фон дер Ляйен.

Совет ЕС в понедельник единогласно утвердил решение о включении обхода или нарушения европейских санкций в список уголовных преступлений в Евросоюзе. Еврокомиссар по вопросам юстиции Дидье Рейндерс заявил, что принятие такого решения откроет путь к конфискации активов российского бизнеса.
Ожидается, что теперь ЕК должна представить предложение по директиве по основным правилам определения правонарушений, которые также должны утвердить в Совете ЕС и в Европарламенте.
Ранее издание The Irish Times со ссылкой на Дидье Рейндерса сообщило, что Брюссель рассматривает возможность использовать замороженные в Европе 30 миллиардов евро резервов российского ЦБ в качестве "гарантии" обязательства России взять на себя расходы на восстановление Украины в случае перемирия.
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