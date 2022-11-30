https://ria.ru/20221130/aktivy-1835208887.html

Глава ЕК предложила создать структуру для управления российскими активами

Глава ЕК предложила создать структуру для управления российскими активами - РИА Новости, 30.11.2022

Глава ЕК предложила создать структуру для управления российскими активами

Европейская комиссия предложила создать специальную структуру для управления замороженными российскими активами, говорится в заявлении председателя ЕК Урсулы... РИА Новости, 30.11.2022

2022-11-30T11:07

2022-11-30T11:07

2022-11-30T11:46

экономика

россия

еврокомиссия

урсула фон дер ляйен

санкции в отношении россии

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БРЮССЕЛЬ, 30 ноя — РИА Новости. Европейская комиссия предложила создать специальную структуру для управления замороженными российскими активами, говорится в заявлении председателя ЕК Урсулы фон дер Ляйен."В краткосрочной перспективе мы можем создать с нашими партнерами структуру для управления этими средствами и их инвестирования", — указывается в документе.Там отмечается, что западные страны с начала российской военной операции заблокировали порядка 300 миллиардов евро резервов ЦБ и 19 миллиардов частных средств.Средства планируют направить на поддержку Украины. Согласно заявлению, ЕК повысила оценку ущерба страны от российской военной операции с 380 до 600 миллиардов евро.Совет ЕС в понедельник единогласно утвердил решение о включении обхода или нарушения европейских санкций в список уголовных преступлений в Евросоюзе. Еврокомиссар по вопросам юстиции Дидье Рейндерс заявил, что принятие такого решения откроет путь к конфискации активов российского бизнеса.Ожидается, что теперь ЕК должна представить предложение по директиве по основным правилам определения правонарушений, которые также должны утвердить в Совете ЕС и в Европарламенте.Ранее издание The Irish Times со ссылкой на Дидье Рейндерса сообщило, что Брюссель рассматривает возможность использовать замороженные в Европе 30 миллиардов евро резервов российского ЦБ в качестве "гарантии" обязательства России взять на себя расходы на восстановление Украины в случае перемирия.

https://ria.ru/20221113/aktivy-1831236400.html

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Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

экономика, россия, еврокомиссия, урсула фон дер ляйен, санкции в отношении россии