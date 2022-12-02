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Экс-глава МВД Сербии заявил о внешнем давлении на Белград

Экс-глава МВД Сербии заявил о внешнем давлении на Белград - РИА Новости, 02.12.2022

Экс-глава МВД Сербии заявил о внешнем давлении на Белград

Экс-глава МВД Сербии и лидер "Движения социалистов" Александр Вулин перед вступлением в должность директора Агентства безопасности и информации (БИА, невоенная... РИА Новости, 02.12.2022

2022-12-02T00:16

2022-12-02T00:16

2022-12-02T00:16

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БЕЛГРАД, 2 дек - РИА Новости. Экс-глава МВД Сербии и лидер "Движения социалистов" Александр Вулин перед вступлением в должность директора Агентства безопасности и информации (БИА, невоенная спецслужба страны) сделал заявление о внешнем давлении на Белград.Депутаты скупщины (парламента) Сербии 26 октября большинством голосов утвердили новый состав правительства страны во главе с премьером Аной Брнабич. В кабмин не вошел экс-глава МВД, а до того министр обороны Вулин, который предупреждал, что западные спецслужбы и посольства проводят кампанию против него из-за патриотической и дружественной к России позиции. Тогда же в СМИ появились предположения о том, что он возглавит контрразведку."Выбор моей кандидатуры на пост директора БИА - доказательство того, что президент Александр Вучич не уступает давлению и что иностранцы не решают в этой стране. Может быть, кому-то показалось, что он уступил перед силой и угрозами, но Александр Вучич человек, который слушает и любит только Сербию", - цитирует Вулина портал издания "Вечерне новости"."Месяц президент позволял влиятельным послам и их шефам думать, что они могут решать. Надеюсь, они сделали выводы. Александр Вучич – свободный лидер свободного народа, пока он руководит Сербией, как ее президент и президент всех сербов, иностранцы не будут решать. Это мое последнее публичное заявление, ради президента Вучича и Сербии я должен был это сказать, нами руководит свободный человек", - подчеркнул Вулин.В самом конце октября он резко отреагировал на требования депутата Европарламента Виолы фон Крамон к официальному Белграду поддержать санкции в отношении России и указал, что "депутат ЕП хочет нарушить нашу вековую дружбу с последовательным союзником". В начале октября он отметил, что ЕС в падении поддержки своей политики в Сербии должен винить собственный шантаж и давление на Белград, а не Россию, а также указал, что ЕС восьмым пакетом санкций против РФ вводит первый пакет санкций против Сербии, которая зависит от поставок российской нефти через Хорватию.Бывший сербский министр в сентябре стал автором заявления о том, что расширение сотрудничества "Сербии и РФ - политика будущего, а Украина должна задуматься об искренности Запада".Замглавы МЧС РФ Александр Чуприян в ходе визита в Сербию в июне 2021 вручил министру внутренних дел Вулину, который возглавлял республиканский штаб по ЧС, медаль за заслуги в развитии и усовершенствовании гражданской защиты, защиты населения и территории при ЧС, противопожарной защиты и обеспечении безопасности людей на воде.Экс-министр внутренних дел Сербии 2-3 декабря 2021 в Москве провел рабочие встречи с секретарем Совбеза РФ Николаем Патрушевем, министром обороны Сергеем Шойгу, исполняющим обязанности главы МЧС Александром Чуприяном, гендиректором "Рособоронэкcпорта" Александром Михеевым и гендиректором "Ростеха" Сергеем Чемезовым, который вручил ему награду за вклад в сотрудничество.

https://ria.ru/20221031/serbiya-1828008203.html

https://ria.ru/20221017/serbiya-1824614675.html

https://ria.ru/20221017/sanktsii-1824754040.html

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в мире, александр вулин, александр вучич, александр чуприян, сербия, россия, белград (город), евросоюз, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), европарламент