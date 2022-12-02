https://ria.ru/20221202/aresty-1835775716.html

СБУ проводит репрессии и аресты в подконтрольных Киеву селах ЛНР

СБУ проводит репрессии и аресты в подконтрольных Киеву селах ЛНР - РИА Новости, 02.12.2022

СБУ проводит репрессии и аресты в подконтрольных Киеву селах ЛНР

Украинские спецслужбы проводят аресты жителей подконтрольных Киеву сел Невское и Макеевка в Луганской Народной Республике, сообщил РИА Новости офицер Народной... РИА Новости, 02.12.2022

2022-12-02T09:36

2022-12-02T09:36

2022-12-02T10:16

специальная военная операция на украине

андрей марочко

луганская народная республика

служба безопасности украины

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ЛУГАНСК, 2 дек — РИА Новости. Украинские спецслужбы проводят аресты жителей подконтрольных Киеву сел Невское и Макеевка в Луганской Народной Республике, сообщил РИА Новости офицер Народной милиции ЛНР Андрей Марочко."В населенных пунктах Невский и Макеевка, в оккупированной части ЛНР, идут массовые репрессии", — сказал собеседник агентства.По его словам, сотрудники СБУ начали арестовывать мирных граждан за пособничество российским военным лишь только за то, что люди получали гуманитарную помощь и социальные выплаты. Также, как утверждает Марочко, поводом для ареста служит наличие родственников на территории ЛНР и других регионов России.Ранее врио главы ЛНР Леонид Пасечник заявил, что, несмотря на заявления Киева о значительном продвижении, только порядка одного процента территории республики находится под контролем украинских войск.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". В Луганской Народной Республике, провозглашенной в апреле 2014 года, в сентябре прошел референдум о присоединении к России. Аналогичные голосования прошли на территории ДНР, а также контролируемых российскими военными частей Херсонской и Запорожской областей. Впоследствии Владимир Путин подписал с главами этих регионов соглашения об их принятии в состав федерации.

https://ria.ru/20221202/kiev-1835685672.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

луганская народная республика

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2022

Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

андрей марочко, луганская народная республика, служба безопасности украины