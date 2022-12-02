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СБУ проводит репрессии и аресты в подконтрольных Киеву селах ЛНР - РИА Новости, 02.12.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221202/aresty-1835775716.html
СБУ проводит репрессии и аресты в подконтрольных Киеву селах ЛНР
СБУ проводит репрессии и аресты в подконтрольных Киеву селах ЛНР - РИА Новости, 02.12.2022
СБУ проводит репрессии и аресты в подконтрольных Киеву селах ЛНР
Украинские спецслужбы проводят аресты жителей подконтрольных Киеву сел Невское и Макеевка в Луганской Народной Республике, сообщил РИА Новости офицер Народной... РИА Новости, 02.12.2022
2022-12-02T09:36
2022-12-02T10:16
специальная военная операция на украине
андрей марочко
луганская народная республика
служба безопасности украины
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ЛУГАНСК, 2 дек — РИА Новости. Украинские спецслужбы проводят аресты жителей подконтрольных Киеву сел Невское и Макеевка в Луганской Народной Республике, сообщил РИА Новости офицер Народной милиции ЛНР Андрей Марочко."В населенных пунктах Невский и Макеевка, в оккупированной части ЛНР, идут массовые репрессии", — сказал собеседник агентства.По его словам, сотрудники СБУ начали арестовывать мирных граждан за пособничество российским военным лишь только за то, что люди получали гуманитарную помощь и социальные выплаты. Также, как утверждает Марочко, поводом для ареста служит наличие родственников на территории ЛНР и других регионов России.Ранее врио главы ЛНР Леонид Пасечник заявил, что, несмотря на заявления Киева о значительном продвижении, только порядка одного процента территории республики находится под контролем украинских войск.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". В Луганской Народной Республике, провозглашенной в апреле 2014 года, в сентябре прошел референдум о присоединении к России. Аналогичные голосования прошли на территории ДНР, а также контролируемых российскими военными частей Херсонской и Запорожской областей. Впоследствии Владимир Путин подписал с главами этих регионов соглашения об их принятии в состав федерации.
https://ria.ru/20221202/kiev-1835685672.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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андрей марочко, луганская народная республика, служба безопасности украины
Специальная военная операция на Украине, Андрей Марочко, Луганская Народная Республика, Служба безопасности Украины
09:36 02.12.2022 (обновлено: 10:16 02.12.2022)
 
СБУ проводит репрессии и аресты в подконтрольных Киеву селах ЛНР

СБУ проводит аресты в подконтрольных Киеву селах ЛНР "за пособничество ВС России"

© AP Photo / Felipe DanaСотрудник Службы безопасности Украины
Сотрудник Службы безопасности Украины - РИА Новости, 1920, 02.12.2022
© AP Photo / Felipe Dana
Сотрудник Службы безопасности Украины. Архивное фото
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ЛУГАНСК, 2 дек — РИА Новости. Украинские спецслужбы проводят аресты жителей подконтрольных Киеву сел Невское и Макеевка в Луганской Народной Республике, сообщил РИА Новости офицер Народной милиции ЛНР Андрей Марочко.
"В населенных пунктах Невский и Макеевка, в оккупированной части ЛНР, идут массовые репрессии", — сказал собеседник агентства.
Сотрудники СБУ в Киево-Печерской лавре - РИА Новости, 1920, 02.12.2022
Вчера, 08:00Религия
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По его словам, сотрудники СБУ начали арестовывать мирных граждан за пособничество российским военным лишь только за то, что люди получали гуманитарную помощь и социальные выплаты. Также, как утверждает Марочко, поводом для ареста служит наличие родственников на территории ЛНР и других регионов России.
Ранее врио главы ЛНР Леонид Пасечник заявил, что, несмотря на заявления Киева о значительном продвижении, только порядка одного процента территории республики находится под контролем украинских войск.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
В Луганской Народной Республике, провозглашенной в апреле 2014 года, в сентябре прошел референдум о присоединении к России. Аналогичные голосования прошли на территории ДНР, а также контролируемых российскими военными частей Херсонской и Запорожской областей. Впоследствии Владимир Путин подписал с главами этих регионов соглашения об их принятии в состав федерации.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня, 17:18Инфографика
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
 
Специальная военная операция на УкраинеАндрей МарочкоЛуганская Народная РеспубликаСлужба безопасности Украины
 
 
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