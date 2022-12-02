09:36 02.12.2022 (обновлено: 10:16 02.12.2022)
СБУ проводит репрессии и аресты в подконтрольных Киеву селах ЛНР
СБУ проводит аресты в подконтрольных Киеву селах ЛНР "за пособничество ВС России"
© AP Photo / Felipe DanaСотрудник Службы безопасности Украины
© AP Photo / Felipe Dana
Сотрудник Службы безопасности Украины. Архивное фото
ЛУГАНСК, 2 дек — РИА Новости. Украинские спецслужбы проводят аресты жителей подконтрольных Киеву сел Невское и Макеевка в Луганской Народной Республике, сообщил РИА Новости офицер Народной милиции ЛНР Андрей Марочко.
"В населенных пунктах Невский и Макеевка, в оккупированной части ЛНР, идут массовые репрессии", — сказал собеседник агентства.
По его словам, сотрудники СБУ начали арестовывать мирных граждан за пособничество российским военным лишь только за то, что люди получали гуманитарную помощь и социальные выплаты. Также, как утверждает Марочко, поводом для ареста служит наличие родственников на территории ЛНР и других регионов России.
Ранее врио главы ЛНР Леонид Пасечник заявил, что, несмотря на заявления Киева о значительном продвижении, только порядка одного процента территории республики находится под контролем украинских войск.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
В Луганской Народной Республике, провозглашенной в апреле 2014 года, в сентябре прошел референдум о присоединении к России. Аналогичные голосования прошли на территории ДНР, а также контролируемых российскими военными частей Херсонской и Запорожской областей. Впоследствии Владимир Путин подписал с главами этих регионов соглашения об их принятии в состав федерации.