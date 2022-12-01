https://ria.ru/20221201/sud-1835591511.html

Суд удовлетворил иски трех потерпевших по делу Магомедовых

Суд удовлетворил иски трех потерпевших по делу Магомедовых - РИА Новости, 01.12.2022

Суд удовлетворил иски трех потерпевших по делу Магомедовых

Мещанский суд Москвы взыскал 3,6 миллиарда рублей с фигурантов дела владельца группы "Сумма" Зиявудина Магомедова, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 01.12.2022

2022-12-01T15:31

2022-12-01T15:31

2022-12-01T15:47

происшествия

генеральная прокуратура рф

зиявудин магомедов

санкт-петербург

москва

фск еэс

объединенная зерновая компания

forbes

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МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. Мещанский суд Москвы взыскал 3,6 миллиарда рублей с фигурантов дела владельца группы "Сумма" Зиявудина Магомедова, передает корреспондент РИА Новости.Суд удовлетворил иски ОАО "ФСК ЕЭС" на 874,6 миллиона рублей, Объединенной зерновой компании - на 613,7 миллиона и комитета развития транспортной инфраструктуры Санкт-Петербурга - на 2,1 миллиарда.Иск Генпрокуратуры на 5,8 миллиарда рублей передан на рассмотрение в гражданское производство.Дело слушается с весны 2021 года. Фигурантов обвиняют в организации преступного сообщества, особо крупных хищениях на 11 миллиардов рублей и растрате. Всего по делу заявлено исков более чем на 9 миллиардов рублей.Магомедовы были арестованы в 2018 году и с тех пор находятся под стражей. Прокуратура наложила арест на имущество фигурантов дела более чем на 45 миллиардов рублей и предложила после решения суда не снимать арест, пока весь ущерб не будет покрыт. Хамовнический суд Москвы по иску Генпрокуратуры взыскал с Магомедовых 750 миллионов долларов в доход государства.Forbes в 2019 году оценивал состояние Зиявудина Магомедова в 550 миллионов долларов и отводил ему 185-е место в списке богатейших россиян. С тех пор ряд крупных активов "Суммы" перешел к госструктурам. У бизнесмена остается пакет в 32,5% акций крупной российской транспортной группы Fesco.

https://ria.ru/20221124/magomedov-1834010069.html

https://ria.ru/20221124/magomedov-1833923495.html

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, генеральная прокуратура рф, зиявудин магомедов, санкт-петербург, москва, фск еэс, объединенная зерновая компания, forbes