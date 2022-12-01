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Суд удовлетворил иски трех потерпевших по делу Магомедовых - РИА Новости, 01.12.2022
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Суд удовлетворил иски трех потерпевших по делу Магомедовых
Суд удовлетворил иски трех потерпевших по делу Магомедовых - РИА Новости, 01.12.2022
Суд удовлетворил иски трех потерпевших по делу Магомедовых
Мещанский суд Москвы взыскал 3,6 миллиарда рублей с фигурантов дела владельца группы "Сумма" Зиявудина Магомедова, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 01.12.2022
2022-12-01T15:31
2022-12-01T15:47
происшествия
генеральная прокуратура рф
зиявудин магомедов
санкт-петербург
москва
фск еэс
объединенная зерновая компания
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МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. Мещанский суд Москвы взыскал 3,6 миллиарда рублей с фигурантов дела владельца группы "Сумма" Зиявудина Магомедова, передает корреспондент РИА Новости.Суд удовлетворил иски ОАО "ФСК ЕЭС" на 874,6 миллиона рублей, Объединенной зерновой компании - на 613,7 миллиона и комитета развития транспортной инфраструктуры Санкт-Петербурга - на 2,1 миллиарда.Иск Генпрокуратуры на 5,8 миллиарда рублей передан на рассмотрение в гражданское производство.Дело слушается с весны 2021 года. Фигурантов обвиняют в организации преступного сообщества, особо крупных хищениях на 11 миллиардов рублей и растрате. Всего по делу заявлено исков более чем на 9 миллиардов рублей.Магомедовы были арестованы в 2018 году и с тех пор находятся под стражей. Прокуратура наложила арест на имущество фигурантов дела более чем на 45 миллиардов рублей и предложила после решения суда не снимать арест, пока весь ущерб не будет покрыт. Хамовнический суд Москвы по иску Генпрокуратуры взыскал с Магомедовых 750 миллионов долларов в доход государства.Forbes в 2019 году оценивал состояние Зиявудина Магомедова в 550 миллионов долларов и отводил ему 185-е место в списке богатейших россиян. С тех пор ряд крупных активов "Суммы" перешел к госструктурам. У бизнесмена остается пакет в 32,5% акций крупной российской транспортной группы Fesco.
https://ria.ru/20221124/magomedov-1834010069.html
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происшествия, генеральная прокуратура рф, зиявудин магомедов, санкт-петербург, москва, фск еэс, объединенная зерновая компания, forbes
Происшествия, Генеральная прокуратура РФ, Зиявудин Магомедов, Санкт-Петербург, Москва, ФСК ЕЭС, Объединенная зерновая компания, Forbes
15:31 01.12.2022 (обновлено: 15:47 01.12.2022)
 
Суд удовлетворил иски трех потерпевших по делу Магомедовых

Суд удовлетворил иски трех потерпевших по делу Магомедовых на 3,6 миллиарда рублей

© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в медиабанкСовладелец группы "Сумма" Зиявудин Магомедов во время оглашения приговора в Мещанском суде Москвы
Совладелец группы Сумма Зиявудин Магомедов во время оглашения приговора в Мещанском суде Москвы - РИА Новости, 1920, 01.12.2022
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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Совладелец группы "Сумма" Зиявудин Магомедов во время оглашения приговора в Мещанском суде Москвы. Архивное фото
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МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. Мещанский суд Москвы взыскал 3,6 миллиарда рублей с фигурантов дела владельца группы "Сумма" Зиявудина Магомедова, передает корреспондент РИА Новости.
Суд удовлетворил иски ОАО "ФСК ЕЭС" на 874,6 миллиона рублей, Объединенной зерновой компании - на 613,7 миллиона и комитета развития транспортной инфраструктуры Санкт-Петербурга - на 2,1 миллиарда.
Совладелец группы Сумма Зиявудин Магомедов во время оглашения приговора в Мещанском суде Москвы - РИА Новости, 1920, 24.11.2022
24 ноября, 16:57
Суду не хватило дня для оглашения приговора братьям Магомедовым
Иск Генпрокуратуры на 5,8 миллиарда рублей передан на рассмотрение в гражданское производство.
Дело слушается с весны 2021 года. Фигурантов обвиняют в организации преступного сообщества, особо крупных хищениях на 11 миллиардов рублей и растрате. Всего по делу заявлено исков более чем на 9 миллиардов рублей.
Магомедовы были арестованы в 2018 году и с тех пор находятся под стражей. Прокуратура наложила арест на имущество фигурантов дела более чем на 45 миллиардов рублей и предложила после решения суда не снимать арест, пока весь ущерб не будет покрыт. Хамовнический суд Москвы по иску Генпрокуратуры взыскал с Магомедовых 750 миллионов долларов в доход государства.
Forbes в 2019 году оценивал состояние Зиявудина Магомедова в 550 миллионов долларов и отводил ему 185-е место в списке богатейших россиян. С тех пор ряд крупных активов "Суммы" перешел к госструктурам. У бизнесмена остается пакет в 32,5% акций крупной российской транспортной группы Fesco.
Совладелец группы Сумма Зиявудин Магомедов во время оглашения приговора в Мещанском суде Москвы - РИА Новости, 1920, 24.11.2022
24 ноября, 13:29
Суд выносит братьям Магомедовым обвинительный приговор
 
ПроисшествияГенеральная прокуратура РФЗиявудин МагомедовСанкт-ПетербургМоскваФСК ЕЭСОбъединенная зерновая компанияForbes
 
 
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