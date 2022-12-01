15:31 01.12.2022 (обновлено: 15:47 01.12.2022)
Суд удовлетворил иски трех потерпевших по делу Магомедовых
Суд удовлетворил иски трех потерпевших по делу Магомедовых на 3,6 миллиарда рублей
© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в медиабанкСовладелец группы "Сумма" Зиявудин Магомедов во время оглашения приговора в Мещанском суде Москвы
Совладелец группы "Сумма" Зиявудин Магомедов во время оглашения приговора в Мещанском суде Москвы. Архивное фото
МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. Мещанский суд Москвы взыскал 3,6 миллиарда рублей с фигурантов дела владельца группы "Сумма" Зиявудина Магомедова, передает корреспондент РИА Новости.
Суд удовлетворил иски ОАО "ФСК ЕЭС" на 874,6 миллиона рублей, Объединенной зерновой компании - на 613,7 миллиона и комитета развития транспортной инфраструктуры Санкт-Петербурга - на 2,1 миллиарда.
24 ноября, 16:57Суду не хватило дня для оглашения приговора братьям Магомедовым
Иск Генпрокуратуры на 5,8 миллиарда рублей передан на рассмотрение в гражданское производство.
Дело слушается с весны 2021 года. Фигурантов обвиняют в организации преступного сообщества, особо крупных хищениях на 11 миллиардов рублей и растрате. Всего по делу заявлено исков более чем на 9 миллиардов рублей.
Магомедовы были арестованы в 2018 году и с тех пор находятся под стражей. Прокуратура наложила арест на имущество фигурантов дела более чем на 45 миллиардов рублей и предложила после решения суда не снимать арест, пока весь ущерб не будет покрыт. Хамовнический суд Москвы по иску Генпрокуратуры взыскал с Магомедовых 750 миллионов долларов в доход государства.
24 ноября, 13:29Суд выносит братьям Магомедовым обвинительный приговор