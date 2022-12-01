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Ленобласть выполнила все критерии регинвестиционного стандарта МЭР - РИА Новости, 01.12.2022
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Ленинградская область
Ленинградская область
https://ria.ru/20221201/standart-1835535759.html
Ленобласть выполнила все критерии регинвестиционного стандарта МЭР
Ленобласть выполнила все критерии регинвестиционного стандарта МЭР - РИА Новости, 01.12.2022
Ленобласть выполнила все критерии регинвестиционного стандарта МЭР
Ленинградская область выполнила все пять критериев регионального инвестиционного стандарта, который был внедрен Минэкономразвитием России (МЭР), сообщил РИА... РИА Новости, 01.12.2022
2022-12-01T13:03
2022-12-01T13:03
ленинградская область
ленинградская область
россия
министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 1 дек — РИА Новости. Ленинградская область выполнила все пять критериев регионального инвестиционного стандарта, который был внедрен Минэкономразвитием России (МЭР), сообщил РИА Новости представитель пресс-службы областной администрации.По его словам, федеральная группа при Минэкономразвития России подтвердила внедрение нового инвестиционного стандарта в 31 регионе, в число которых вошла Ленинградская область. Решение основано на заключениях региональных экспертных групп, состоящих из инвесторов и представителей деловых объединений."В Ленинградской области принята инвестиционная декларация – в документ вошли ключевые характеристики экономики региона, приоритетные направления развития, а также закреплены принципы взаимодействия региональной власти с инвесторами", — рассказали в пресс-службе.Там уточнили, что также в области создана и работает специализированная структура по работе с бизнесом – Агентство экономического развития Ленинградской области, обновлена "инвестиционная" карта – ИРИС – удобный сервис по подбору площадки для локализации производства, а также действует Инвестиционный совет при губернаторе. Также был разработан свод инвестиционных правил, он реализован в проекте "Зеленый коридор" для сопровождения инвестиционных проектов в Ленинградской области на всех уровнях и этапах."Большая часть пунктов стандарта и ранее действовала в Ленинградской области. Инвестиционные процессы в регионе продолжаются несмотря ни на что, и требуют от нас новых подходов, ускорения и упрощения межведомственного взаимодействия, разработки понятных, доступных бизнесу правил игры. Внедрение регионального инвестиционного стандарта как раз позволило нам актуализировать процессы работы с бизнесом и повысить компетенции нашей инвестиционной команды", – прокомментировал заместитель председателя правительства Ленинградской области, председатель комитета экономического развития и инвестиционной деятельности Дмитрий Ялов.При работе над новым стандартом 25 специалистов – сотрудники региональной и муниципальной власти, Агентства экономического развития и Центра развития промышленности Ленинградской области – прошли обучение по программе Высшей школы государственного управления РАНХиГС и Минэкономразвития РФ. По итогам курса Ленинградская область заняла третье место среди регионов, проходивших обучение.
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ленинградская область, россия, министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)
Ленинградская область , Ленинградская область, Россия, Министерство экономического развития РФ (Минэкономразвития России)
13:03 01.12.2022
 

Ленобласть выполнила все критерии регинвестиционного стандарта МЭР

© Фото : правительство Ленинградской областиЛенобласть выполнила все критерии регинвестиционного стандарта МЭР
Ленобласть выполнила все критерии регинвестиционного стандарта МЭР - РИА Новости, 1920, 01.12.2022
© Фото : правительство Ленинградской области
Ленобласть выполнила все критерии регинвестиционного стандарта МЭР
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 1 дек — РИА Новости. Ленинградская область выполнила все пять критериев регионального инвестиционного стандарта, который был внедрен Минэкономразвитием России (МЭР), сообщил РИА Новости представитель пресс-службы областной администрации.
По его словам, федеральная группа при Минэкономразвития России подтвердила внедрение нового инвестиционного стандарта в 31 регионе, в число которых вошла Ленинградская область. Решение основано на заключениях региональных экспертных групп, состоящих из инвесторов и представителей деловых объединений.
"В Ленинградской области принята инвестиционная декларация – в документ вошли ключевые характеристики экономики региона, приоритетные направления развития, а также закреплены принципы взаимодействия региональной власти с инвесторами", — рассказали в пресс-службе.
Там уточнили, что также в области создана и работает специализированная структура по работе с бизнесом – Агентство экономического развития Ленинградской области, обновлена "инвестиционная" карта – ИРИС – удобный сервис по подбору площадки для локализации производства, а также действует Инвестиционный совет при губернаторе. Также был разработан свод инвестиционных правил, он реализован в проекте "Зеленый коридор" для сопровождения инвестиционных проектов в Ленинградской области на всех уровнях и этапах.
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"Большая часть пунктов стандарта и ранее действовала в Ленинградской области. Инвестиционные процессы в регионе продолжаются несмотря ни на что, и требуют от нас новых подходов, ускорения и упрощения межведомственного взаимодействия, разработки понятных, доступных бизнесу правил игры. Внедрение регионального инвестиционного стандарта как раз позволило нам актуализировать процессы работы с бизнесом и повысить компетенции нашей инвестиционной команды", – прокомментировал заместитель председателя правительства Ленинградской области, председатель комитета экономического развития и инвестиционной деятельности Дмитрий Ялов.
При работе над новым стандартом 25 специалистов – сотрудники региональной и муниципальной власти, Агентства экономического развития и Центра развития промышленности Ленинградской области – прошли обучение по программе Высшей школы государственного управления РАНХиГС и Минэкономразвития РФ. По итогам курса Ленинградская область заняла третье место среди регионов, проходивших обучение.
 
Ленинградская областьЛенинградская областьРоссияМинистерство экономического развития РФ (Минэкономразвития России)
 
 
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