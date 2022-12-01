https://ria.ru/20221201/puteshestviya-1835487548.html

Туроператоры рассказали, сколько стоят новогодние путешествия по России

Туроператоры рассказали, сколько стоят новогодние путешествия по России - РИА Новости, 01.12.2022

Туроператоры рассказали, сколько стоят новогодние путешествия по России

Продажи туров по России на период новогодних праздников в этом году на 20-30 процентов превосходят объемы прошлого года, сообщает АТОР. РИА Новости, 01.12.2022

2022-12-01T13:54

2022-12-01T13:54

2022-12-01T13:54

туризм

туризм

новости - туризм

новый год

ассоциация туроператоров россии (атор)

краснодарский край

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МОСКВА, 1 дек — РИА Новости. Продажи туров по России на период новогодних праздников в этом году на 20-30 процентов превосходят объемы прошлого года, сообщает АТОР.Более того, спрос уже превысил показатели доковидного 2019 года. Лидер предпочтений среди регионов не изменился — больше всего россиян хотят провести зимние каникулы в Краснодарском крае, рассказали в ассоциации.Рост интереса к поездкам по стране эксперты объясняют отменой ковидных ограничений, удорожанием новогодних туров за рубеж, а также сложностями с получением виз и высокой ценой перелетов за границу."Пик спроса на новогодние праздники уже наступил. Самые активные продажи будут идти до 10 декабря. По Подмосковью этот период может быть дольше из-за традиционно короткой глубины продаж. Впрочем, по большинству самых популярных внутренних направлений постепенно возникает дефицит хороших мест размещения", — добавили в ассоциации.Эксперты сообщили, что средний чек за путевку на новогодние праздники сейчас составляет около 55 тысяч рублей на двоих на четыре ночи без перелета. При этом в АТОР отмечают рост цен на проживание в объектах размещения в прибрежном кластере Краснодарского края, который составил около десяти процентов, в горах — до 20 процентов по сравнению с прошлым годом. Туры в Санкт-Петербург подорожали на десять, а то и 20 процентов, в Москву и Подмосковье — на 15 процентов.Интерес к каникулам в Крыму сократился, отмечают эксперты. "Главная проблема — закрытый аэропорт, но стоит отметить, что туры на полуостров на новогодние праздники все же бронируются. Средний чек — около 50 тысяч рублей на двоих на четыре дня без стоимости дороги. Это примерно на десять процентов меньше, чем в прошлом году", — указали в АТОР.

https://ria.ru/20221110/puteshestviya-1830286939.html

краснодарский край

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Мария Селиванова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мария Селиванова

туризм, новости - туризм, новый год, ассоциация туроператоров россии (атор), краснодарский край