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Туроператоры рассказали, сколько стоят новогодние путешествия по России - РИА Новости, 01.12.2022
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Туризм
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Туроператоры рассказали, сколько стоят новогодние путешествия по России
Туроператоры рассказали, сколько стоят новогодние путешествия по России - РИА Новости, 01.12.2022
Туроператоры рассказали, сколько стоят новогодние путешествия по России
Продажи туров по России на период новогодних праздников в этом году на 20-30 процентов превосходят объемы прошлого года, сообщает АТОР. РИА Новости, 01.12.2022
2022-12-01T13:54
2022-12-01T13:54
туризм
туризм
новости - туризм
новый год
ассоциация туроператоров россии (атор)
краснодарский край
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МОСКВА, 1 дек — РИА Новости. Продажи туров по России на период новогодних праздников в этом году на 20-30 процентов превосходят объемы прошлого года, сообщает АТОР.Более того, спрос уже превысил показатели доковидного 2019 года. Лидер предпочтений среди регионов не изменился — больше всего россиян хотят провести зимние каникулы в Краснодарском крае, рассказали в ассоциации.Рост интереса к поездкам по стране эксперты объясняют отменой ковидных ограничений, удорожанием новогодних туров за рубеж, а также сложностями с получением виз и высокой ценой перелетов за границу."Пик спроса на новогодние праздники уже наступил. Самые активные продажи будут идти до 10 декабря. По Подмосковью этот период может быть дольше из-за традиционно короткой глубины продаж. Впрочем, по большинству самых популярных внутренних направлений постепенно возникает дефицит хороших мест размещения", — добавили в ассоциации.Эксперты сообщили, что средний чек за путевку на новогодние праздники сейчас составляет около 55 тысяч рублей на двоих на четыре ночи без перелета. При этом в АТОР отмечают рост цен на проживание в объектах размещения в прибрежном кластере Краснодарского края, который составил около десяти процентов, в горах — до 20 процентов по сравнению с прошлым годом. Туры в Санкт-Петербург подорожали на десять, а то и 20 процентов, в Москву и Подмосковье — на 15 процентов.Интерес к каникулам в Крыму сократился, отмечают эксперты. "Главная проблема — закрытый аэропорт, но стоит отметить, что туры на полуостров на новогодние праздники все же бронируются. Средний чек — около 50 тысяч рублей на двоих на четыре дня без стоимости дороги. Это примерно на десять процентов меньше, чем в прошлом году", — указали в АТОР.
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туризм, новости - туризм, новый год, ассоциация туроператоров россии (атор), краснодарский край
Туризм, Туризм, Новости - Туризм, Новый год, Ассоциация туроператоров России (АТОР), Краснодарский край
13:54 01.12.2022
 
Туроператоры рассказали, сколько стоят новогодние путешествия по России

АТОР: средний чек на новогодние поездки по России составил 55 тысяч рублей на двоих

© РИА Новости / Артур Лебедев / Перейти в медиабанкПосетители в развлекательном парке аттракционов "Сочи Парк" в Сочи
Посетители в развлекательном парке аттракционов Сочи Парк в Сочи - РИА Новости, 1920, 01.12.2022
© РИА Новости / Артур Лебедев
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МОСКВА, 1 дек — РИА Новости. Продажи туров по России на период новогодних праздников в этом году на 20-30 процентов превосходят объемы прошлого года, сообщает АТОР.
Более того, спрос уже превысил показатели доковидного 2019 года. Лидер предпочтений среди регионов не изменился — больше всего россиян хотят провести зимние каникулы в Краснодарском крае, рассказали в ассоциации.
Рост интереса к поездкам по стране эксперты объясняют отменой ковидных ограничений, удорожанием новогодних туров за рубеж, а также сложностями с получением виз и высокой ценой перелетов за границу.
"Пик спроса на новогодние праздники уже наступил. Самые активные продажи будут идти до 10 декабря. По Подмосковью этот период может быть дольше из-за традиционно короткой глубины продаж. Впрочем, по большинству самых популярных внутренних направлений постепенно возникает дефицит хороших мест размещения", — добавили в ассоциации.
Эксперты сообщили, что средний чек за путевку на новогодние праздники сейчас составляет около 55 тысяч рублей на двоих на четыре ночи без перелета. При этом в АТОР отмечают рост цен на проживание в объектах размещения в прибрежном кластере Краснодарского края, который составил около десяти процентов, в горах — до 20 процентов по сравнению с прошлым годом. Туры в Санкт-Петербург подорожали на десять, а то и 20 процентов, в Москву и Подмосковье — на 15 процентов.
Интерес к каникулам в Крыму сократился, отмечают эксперты. "Главная проблема — закрытый аэропорт, но стоит отметить, что туры на полуостров на новогодние праздники все же бронируются. Средний чек — около 50 тысяч рублей на двоих на четыре дня без стоимости дороги. Это примерно на десять процентов меньше, чем в прошлом году", — указали в АТОР.
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