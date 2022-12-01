https://ria.ru/20221201/poteri-1835741569.html

Подоляк назвал заявление фон дер Ляйен о потерях ВСУ ошибкой

Подоляк назвал заявление фон дер Ляйен о потерях ВСУ ошибкой - РИА Новости, 01.12.2022

Подоляк назвал заявление фон дер Ляйен о потерях ВСУ ошибкой

Потери украинских войск с февраля составили от 10 до 13 тысяч человек, заявил советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк в эфире единого... РИА Новости, 01.12.2022

2022-12-01T23:21

2022-12-01T23:21

2022-12-01T23:51

специальная военная операция на украине

в мире

владимир зеленский

михаил подоляк

урсула фон дер ляйен

россия

еврокомиссия

евросоюз

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МОСКВА, 1 дек — РИА Новости. Потери украинских войск с февраля составили от 10 до 13 тысяч человек, заявил советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк в эфире единого телемарафона.По его словам, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен допустила ошибку во время вчерашнего заявления, когда сообщила о ста тысячах погибших солдат ВСУ. Он заявил, что, согласно данным Генштаба Украины, которые озвучивает президент Владимир Зеленский, украинские войска якобы потеряли от десяти до 12,5-13 тысяч человек. В ноябре командующий Объединенной группировки российских войск генерал армии Сергей Суровикин заявил, что только за октябрь украинские военные потеряли более 12 тысяч военнослужащих.В сентябре же министр обороны России Сергей Шойгу, заявил, что украинские войска потеряли более 61 тысячи человек погибшими и 49 тысяч — ранеными.Накануне глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен опубликовала заявление о необходимости привлечь Россию к "международной ответственности" и использовать замороженные российские средства для восстановления Украины. В подтверждение своих слов глава ЕК отметила, в частности, что, "по оценкам на сегодняшний день, погибли более 20 тысяч мирных жителей и 100 тысяч военных".Впоследствии абзац о числе погибших полностью удалили как из письменного, так и из видеозаявления главы ЕК. В пресс-службе фон дер Ляйен объяснили это "неточностью" и отметили, что речь шла "об убитых и раненых".

https://ria.ru/20221201/evrosoyuz-1835583676.html

https://ria.ru/20221130/vsu-1835331217.html

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, владимир зеленский, михаил подоляк, урсула фон дер ляйен, россия, еврокомиссия, евросоюз