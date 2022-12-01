23:21 01.12.2022 (обновлено: 23:51 01.12.2022)
Подоляк назвал заявление фон дер Ляйен о потерях ВСУ ошибкой
Советник Зеленского Подоляк: украинские войска с февраля потеряли до 13 тысяч погибшими
© AP Photo / LibkosРаненый украинский военный
© AP Photo / Libkos
Раненый украинский военный. Архивное фото
МОСКВА, 1 дек — РИА Новости. Потери украинских войск с февраля составили от 10 до 13 тысяч человек, заявил советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк в эфире единого телемарафона.
По его словам, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен допустила ошибку во время вчерашнего заявления, когда сообщила о ста тысячах погибших солдат ВСУ. Он заявил, что, согласно данным Генштаба Украины, которые озвучивает президент Владимир Зеленский, украинские войска якобы потеряли от десяти до 12,5-13 тысяч человек.
В ноябре командующий Объединенной группировки российских войск генерал армии Сергей Суровикин заявил, что только за октябрь украинские военные потеряли более 12 тысяч военнослужащих.
В сентябре же министр обороны России Сергей Шойгу, заявил, что украинские войска потеряли более 61 тысячи человек погибшими и 49 тысяч — ранеными.
Накануне глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен опубликовала заявление о необходимости привлечь Россию к "международной ответственности" и использовать замороженные российские средства для восстановления Украины. В подтверждение своих слов глава ЕК отметила, в частности, что, "по оценкам на сегодняшний день, погибли более 20 тысяч мирных жителей и 100 тысяч военных".
Впоследствии абзац о числе погибших полностью удалили как из письменного, так и из видеозаявления главы ЕК. В пресс-службе фон дер Ляйен объяснили это "неточностью" и отметили, что речь шла "об убитых и раненых".