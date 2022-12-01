https://ria.ru/20221201/nato-1835528288.html

Мира, где Россия участвовала в саммитах НАТО, больше нет, заявил генсек

Мира, где Россия участвовала в саммитах НАТО, больше нет, заявил генсек - РИА Новости, 01.12.2022

Мира, где Россия участвовала в саммитах НАТО, больше нет, заявил генсек

Мир, когда Россия участвовала в саммитах НАТО, больше не существует, однако альянсу необходим "минимальный контакт" с российской стороной, заявил генсек Йенс... РИА Новости, 01.12.2022

2022-12-01T12:45

2022-12-01T12:45

2022-12-01T12:45

йенс столтенберг

россия

в мире

нато

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БРЮССЕЛЬ, 1 дек – РИА Новости. Мир, когда Россия участвовала в саммитах НАТО, больше не существует, однако альянсу необходим "минимальный контакт" с российской стороной, заявил генсек Йенс Столтенберг, принимающий в Берлине участие в конференции по безопасности. Он рассуждал об архитектуре безопасности в Европе."Многие годы НАТО пыталась выстраивать более конструктивные отношения с Россией, диалог с Россией… Я был премьер-министром, когда президенты (Владимир - ред.) Путин и (Дмитрий - ред.) Медведев участвовали в саммитах НАТО... Тот мир больше не существует", - сказал он.По словам Столтенберга, конфликт на Украине "разрушил идею содержательного диалога" между сторонами. "В то же время мы должны поддерживать военные каналы связи, чтобы предотвратить эскалацию, инциденты, подобные тому, что произошел в Польше, сделать все, чтобы инциденты не вышли из-под контроля", - указал генсек НАТО.Он подчеркнул, что взаимодействие между сторонами также необходимо в вопросах контроля над вооружениями. "Нам необходим минимальный контакт с Россией", - заключил Столтенберг.Москва не раз отмечала, что Североатлантический альянс нацелен на конфронтацию. Как подчеркивал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, дальнейшее расширение блока не принесет большей безопасности Европе. В МИД РФ заявляли, что Москва остается открытой к диалогу с НАТО, но на равноправной основе, при этом Запад должен отказаться от курса на милитаризацию континента. Россия в последние годы заявляет о беспрецедентной активности НАТО у западных границ. НАТО расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил альянса в Европе. В Кремле отмечали, что РФ не представляет угрозы, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов.Семнадцатого декабря прошлого года МИД России опубликовал проекты договоров России с США и НАТО о гарантиях безопасности. Документы, в частности, исключали дальнейшее расширение альянса на восток и вступление в него Украины, размещение дополнительных войск и вооружений за пределами стран, в которых они были по состоянию на май 1997 года, а также предусматривали отказ от любой военной деятельности НАТО на Украине, в Восточной Европе, Закавказье и Центральной Азии. Москва также заявила, что необходимо официально дезавуировать решение Бухарестского саммита НАТО 2008 года о том, что Украина и Грузия станут членами НАТО, как противоречащее обязательству лидеров всех государств – участников ОБСЕ – не укреплять свою безопасность за счет безопасности других.Первая встреча между РФ и США, посвященная диалогу по российским инициативам, прошла 10 января на уровне заместителей руководителей внешнеполитических ведомств. Затем последовали заседание Совета Россия-НАТО в Брюсселе (12 января) и консультации на венской площадке Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (13 января). В продолжение дискуссий 21 января в Женеве прошли переговоры главы МИД РФ Сергея Лаврова и госсекретаря США Энтони Блинкена.США и НАТО 26 января передали в Москву письменные ответы на предложения России по гарантиям безопасности. В них, в частности, говорилось, что Вашингтон и Североатлантический альянс не готовы отказаться от расширения НАТО, но при этом не хотят конфронтации и согласны обсуждать с Москвой некоторые аспекты безопасности. Вашингтон был готов обсуждать с Москвой следующие вопросы: механизм для неразмещения крылатых ракет "Томагавк" в Румынии и Польше; взаимные обязательства по ограничению развертывания наступательных ракетных систем и сил на Украине; альтернативное СНВ-3 соглашение, затрагивающие и новые виды ядерного оружия, а также контроль за ракетами средней и меньшей дальности; дополнительные меры для предотвращения инцидентов на море и в воздухе. Запад также подчеркнул, что воздерживается от размещения ядерного оружия в Восточной Европе.Третьего марта официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Россия не получила гарантий безопасности от США и НАТО. Захарова уточнила, что Россия получила отказ по вопросам, которые для страны являются "не просто ключевыми, а важными, сущностными, жизненными, экзистенциальными".

https://ria.ru/20221130/nato-1835379918.html

https://ria.ru/20221129/nato-1834988648.html

https://ria.ru/20221024/konflikt-1826245923.html

https://ria.ru/20221109/ogayo-1829969945.html

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Кирилл Волков

йенс столтенберг, россия, в мире, нато