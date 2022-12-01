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Матвиенко предложила выдать премию Малахову - РИА Новости, 01.12.2022
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Шоубиз
https://ria.ru/20221201/malakhov-1835660247.html
Матвиенко предложила выдать премию Малахову
Матвиенко предложила выдать премию Малахову - РИА Новости, 01.12.2022
Матвиенко предложила выдать премию Малахову
Спикер Совфеда Валентина Матвиенко предложила выдать премию правительства ведущему Андрею Малахову за авторскую телепередачу "Песни от всей души". Она... РИА Новости, 01.12.2022
2022-12-01T17:40
2022-12-01T17:40
шоубиз
андрей малахов
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МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. Спикер Совфеда Валентина Матвиенко предложила выдать премию правительства ведущему Андрею Малахову за авторскую телепередачу "Песни от всей души". Она поделилась мнением на встрече с деятелями культуры и искусства.Кроме того, она отметила, что проект стал хорошим образцом популяризации народного творчества. Также, по словам спикера, народная культура формирует цивилизационный код общества, который помогает противостоять тем вызовам, с которыми сталкивается Россия.Авторская музыкальная передача Малахова "Песни от всей души" вышла весной на телеканале "Россия". В ней таланты-самородки из разных уголков страны собираются за круглым столом, поют песни и рассказывают семейные истории. Ранее Малахов рассказал о разочаровании в артистах. Он сообщил, что они часто не соответствовали его юношеским представлениям.
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андрей малахов, валентина матвиенко
Шоубиз, Андрей Малахов, Валентина Матвиенко
17:40 01.12.2022
 
Матвиенко предложила выдать премию Малахову

Матвиенко предложила выдать премию Малахову за авторскую передачу "Песни от всей души"

© PR "Россия 1"Андрей Малахов
Андрей Малахов
© PR "Россия 1"
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МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. Спикер Совфеда Валентина Матвиенко предложила выдать премию правительства ведущему Андрею Малахову за авторскую телепередачу "Песни от всей души". Она поделилась мнением на встрече с деятелями культуры и искусства.
"Я бы Малахова представила к премии правительства за этот уникальный проект, который он делает на канале "Россия", – обратилась спикер к вице-премьеру РФ Татьяне Голиковой.
Кроме того, она отметила, что проект стал хорошим образцом популяризации народного творчества.
"Передача Малахова посвящена народной песне, народному творчеству, где представлены люди из глубинки. Она пользуется колоссальным вниманием, рейтинги зашкаливают", – добавила Матвиенко.
Также, по словам спикера, народная культура формирует цивилизационный код общества, который помогает противостоять тем вызовам, с которыми сталкивается Россия.
Авторская музыкальная передача Малахова "Песни от всей души" вышла весной на телеканале "Россия". В ней таланты-самородки из разных уголков страны собираются за круглым столом, поют песни и рассказывают семейные истории.
Ранее Малахов рассказал о разочаровании в артистах. Он сообщил, что они часто не соответствовали его юношеским представлениям.
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