https://ria.ru/20221201/malakhov-1835660247.html

Матвиенко предложила выдать премию Малахову

Матвиенко предложила выдать премию Малахову - РИА Новости, 01.12.2022

Матвиенко предложила выдать премию Малахову

Спикер Совфеда Валентина Матвиенко предложила выдать премию правительства ведущему Андрею Малахову за авторскую телепередачу "Песни от всей души". Она... РИА Новости, 01.12.2022

2022-12-01T17:40

2022-12-01T17:40

2022-12-01T17:40

шоубиз

андрей малахов

валентина матвиенко

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МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. Спикер Совфеда Валентина Матвиенко предложила выдать премию правительства ведущему Андрею Малахову за авторскую телепередачу "Песни от всей души". Она поделилась мнением на встрече с деятелями культуры и искусства.Кроме того, она отметила, что проект стал хорошим образцом популяризации народного творчества. Также, по словам спикера, народная культура формирует цивилизационный код общества, который помогает противостоять тем вызовам, с которыми сталкивается Россия.Авторская музыкальная передача Малахова "Песни от всей души" вышла весной на телеканале "Россия". В ней таланты-самородки из разных уголков страны собираются за круглым столом, поют песни и рассказывают семейные истории. Ранее Малахов рассказал о разочаровании в артистах. Он сообщил, что они часто не соответствовали его юношеским представлениям.

https://ria.ru/20220623/malakhov-1797656048.html

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Александра Липатова

Александра Липатова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Александра Липатова

андрей малахов, валентина матвиенко