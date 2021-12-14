https://ria.ru/20211214/malakhov-1763633960.html

Малахов рассказал о разочаровании в артистах

Малахов рассказал о разочаровании в артистах - РИА Новости, 14.12.2021

Малахов рассказал о разочаровании в артистах

Андрей Малахов в Instagram рассказал о разочаровании во многих артистах. Отвечая на вопрос подписчика, он отметил, что звезды часто не соответствовали его... РИА Новости, 14.12.2021

2021-12-14T13:28

2021-12-14T13:28

2021-12-14T19:27

шоубиз

шоу-бизнес

андрей малахов

знаменитости

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МОСКВА, 14 дек — РИА Новости. Андрей Малахов в Instagram рассказал о разочаровании во многих артистах. Отвечая на вопрос подписчика, он отметил, что звезды часто не соответствовали его юношеским представлениям.При этом Малахов отметил, что наблюдать за Никитой Михалковым и его работой в кадре с Олегом Меньшиковым было "настоящим удовольствием".Также ведущий призвал подписчиков к самообразованию, отметив, что в юности между покупкой модного свитера и книги выбирал последнее.Ранее некоторые пользователи социальных сетей решили, что ведущий набрал лишний вес.

https://ria.ru/20211207/rasputina-1762517099.html

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шоу-бизнес, андрей малахов, знаменитости