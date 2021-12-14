13:28 14.12.2021 (обновлено: 19:27 14.12.2021)
Малахов рассказал о разочаровании в артистах
Малахов рассказал о разочаровании в артистах после личного знакомства с ними
МОСКВА, 14 дек — РИА Новости. Андрей Малахов в Instagram рассказал о разочаровании во многих артистах. Отвечая на вопрос подписчика, он отметил, что звезды часто не соответствовали его юношеским представлениям.
"Когда я жил в общежитии, мы с моим другом клеили на стены фото звезд, с которыми хотели встретиться, взять интервью, пообщаться лично. Почти после каждой встречи я снимал фото, потому что разочаровывался в артистах. Они были совсем не такими, какими я их представлял…", – написал ведущий.
При этом Малахов отметил, что наблюдать за Никитой Михалковым и его работой в кадре с Олегом Меньшиковым было "настоящим удовольствием".
"Тогда я подумал, что, если бы я строил карьеру в кино, я бы взял швабру и ведро и мыл бы пол прямо в кабинете Михалкова – лишь бы только смотреть, как он работает, и черпать знания о кино из первых уст", – написал Андрей.
Также ведущий призвал подписчиков к самообразованию, отметив, что в юности между покупкой модного свитера и книги выбирал последнее.
Ранее некоторые пользователи социальных сетей решили, что ведущий набрал лишний вес.
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