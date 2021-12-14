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Шапка спецпроекта Шоубиз 1 - РИА Новости, 1920
Шоубиз
https://ria.ru/20211214/malakhov-1763633960.html
Малахов рассказал о разочаровании в артистах
Малахов рассказал о разочаровании в артистах - РИА Новости, 14.12.2021
Малахов рассказал о разочаровании в артистах
Андрей Малахов в Instagram рассказал о разочаровании во многих артистах. Отвечая на вопрос подписчика, он отметил, что звезды часто не соответствовали его... РИА Новости, 14.12.2021
2021-12-14T13:28
2021-12-14T19:27
шоубиз
шоу-бизнес
андрей малахов
знаменитости
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МОСКВА, 14 дек — РИА Новости. Андрей Малахов в Instagram рассказал о разочаровании во многих артистах. Отвечая на вопрос подписчика, он отметил, что звезды часто не соответствовали его юношеским представлениям.При этом Малахов отметил, что наблюдать за Никитой Михалковым и его работой в кадре с Олегом Меньшиковым было "настоящим удовольствием".Также ведущий призвал подписчиков к самообразованию, отметив, что в юности между покупкой модного свитера и книги выбирал последнее.Ранее некоторые пользователи социальных сетей решили, что ведущий набрал лишний вес.
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шоу-бизнес, андрей малахов, знаменитости
13:28 14.12.2021 (обновлено: 19:27 14.12.2021)
 
Малахов рассказал о разочаровании в артистах

Малахов рассказал о разочаровании в артистах после личного знакомства с ними

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкТелеведущий Андрей Малахов
Телеведущий Андрей Малахов - РИА Новости, 1920, 14.12.2021
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 14 дек — РИА Новости. Андрей Малахов в Instagram рассказал о разочаровании во многих артистах. Отвечая на вопрос подписчика, он отметил, что звезды часто не соответствовали его юношеским представлениям.

"Когда я жил в общежитии, мы с моим другом клеили на стены фото звезд, с которыми хотели встретиться, взять интервью, пообщаться лично. Почти после каждой встречи я снимал фото, потому что разочаровывался в артистах. Они были совсем не такими, какими я их представлял…", – написал ведущий.

При этом Малахов отметил, что наблюдать за Никитой Михалковым и его работой в кадре с Олегом Меньшиковым было "настоящим удовольствием".

"Тогда я подумал, что, если бы я строил карьеру в кино, я бы взял швабру и ведро и мыл бы пол прямо в кабинете Михалкова – лишь бы только смотреть, как он работает, и черпать знания о кино из первых уст", – написал Андрей.

Также ведущий призвал подписчиков к самообразованию, отметив, что в юности между покупкой модного свитера и книги выбирал последнее.
Ранее некоторые пользователи социальных сетей решили, что ведущий набрал лишний вес.
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