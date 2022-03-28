https://ria.ru/20220328/malakhov-1780429923.html

У Андрея Малахова стартовало новое шоу на телеканале "Россия"

У Андрея Малахова стартовало новое шоу на телеканале "Россия" - РИА Новости, 28.03.2022

У Андрея Малахова стартовало новое шоу на телеканале "Россия"

У Андрея Малахова стартовало новое шоу на телеканале "Россия". В проекте под названием "Песни от всей души" гости из разных уголков страны за круглым столом... РИА Новости, 28.03.2022

2022-03-28T15:24

2022-03-28T15:24

2022-03-28T15:24

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андрей малахов

шоу-бизнес

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МОСКВА, 28 мар - РИА Новости. У Андрея Малахова стартовало новое шоу на телеканале "Россия". В проекте под названием "Песни от всей души" гости из разных уголков страны за круглым столом рассказывают семейные истории и поют песни. Первый эфир состоялся 27 марта.Среди первых участников шоу оказались гости из Рязанской и Волгоградской областей, Казахстана, Дагестана и других мест. В комментариях пользователи Сети тепло приняли новый проект.Ранее пользователи отметили внешние изменения ведущего: по их мнению, Малахов немного набрал в весе.

https://ria.ru/20220111/malakhov-1767178562.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Жанна Старицына

знаменитости, андрей малахов, шоу-бизнес