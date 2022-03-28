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У Андрея Малахова стартовало новое шоу на телеканале "Россия" - РИА Новости, 28.03.2022
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Шоубиз
https://ria.ru/20220328/malakhov-1780429923.html
У Андрея Малахова стартовало новое шоу на телеканале "Россия"
У Андрея Малахова стартовало новое шоу на телеканале "Россия" - РИА Новости, 28.03.2022
У Андрея Малахова стартовало новое шоу на телеканале "Россия"
У Андрея Малахова стартовало новое шоу на телеканале "Россия". В проекте под названием "Песни от всей души" гости из разных уголков страны за круглым столом... РИА Новости, 28.03.2022
2022-03-28T15:24
2022-03-28T15:24
шоубиз
знаменитости
андрей малахов
шоу-бизнес
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МОСКВА, 28 мар - РИА Новости. У Андрея Малахова стартовало новое шоу на телеканале "Россия". В проекте под названием "Песни от всей души" гости из разных уголков страны за круглым столом рассказывают семейные истории и поют песни. Первый эфир состоялся 27 марта.Среди первых участников шоу оказались гости из Рязанской и Волгоградской областей, Казахстана, Дагестана и других мест. В комментариях пользователи Сети тепло приняли новый проект.Ранее пользователи отметили внешние изменения ведущего: по их мнению, Малахов немного набрал в весе.
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знаменитости, андрей малахов, шоу-бизнес
15:24 28.03.2022
 
У Андрея Малахова стартовало новое шоу на телеканале "Россия"

У Андрея Малахова стартовало новое шоу "Песни от всей души" на телеканале "Россия"

© Фото : телеканал "Россия"Андрей Малахов на шоу "Я вижу твой голос"
Андрей Малахов на шоу Я вижу твой голос - РИА Новости, 1920, 28.03.2022
© Фото : телеканал "Россия"
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МОСКВА, 28 мар - РИА Новости. У Андрея Малахова стартовало новое шоу на телеканале "Россия". В проекте под названием "Песни от всей души" гости из разных уголков страны за круглым столом рассказывают семейные истории и поют песни. Первый эфир состоялся 27 марта.
© Россия 1Шоу Андрея Малахова "Песни от всей души"
Шоу Андрея Малахова Песни от всей души
© Россия 1
Шоу Андрея Малахова "Песни от всей души"
Среди первых участников шоу оказались гости из Рязанской и Волгоградской областей, Казахстана, Дагестана и других мест. В комментариях пользователи Сети тепло приняли новый проект.

"Передача супер, вот это настоящие таланты", "Как уже надоело ковыряться в чужом грязном белье, эта передача как глоток чистого воздуха", "Так рада видеть Андрея Малахова!", "Спасибо, Андрей, за чудесный вечер", – отметили в интернете.

Ранее пользователи отметили внешние изменения ведущего: по их мнению, Малахов немного набрал в весе.
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