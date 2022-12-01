https://ria.ru/20221201/kazanova-1835489778.html

"Детский сад": Казанова ответила Кабанову на обвинение в измене

"Детский сад": Казанова ответила Кабанову на обвинение в измене - РИА Новости, 01.12.2022

"Детский сад": Казанова ответила Кабанову на обвинение в измене

Экс-вокалистка группы "Фабрика" Сати Казанова ответила солисту группы "Корни" Алексею Кабанову на слова об измене. По мнению певицы, никаких отношений между... РИА Новости, 01.12.2022

2022-12-01T11:40

2022-12-01T11:40

2022-12-01T11:40

шоубиз

сати казанова

алексей кабанов

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МОСКВА, 1 дек — РИА Новости. Экс-вокалистка группы "Фабрика" Сати Казанова ответила солисту группы "Корни" Алексею Кабанову на слова об измене. По мнению певицы, никаких отношений между ними не было. Также она объяснила его поступок употреблением алкоголя. В августе артистка раскрыла правду об их отношениях с певцом. В ответ Кабанов обвинил певицу в дурной репутации. Позже он снял видео, в котором заявил, что исполнительница изменила ему в конце отношений. Ранее Бузова призналась, что окончательно разочаровалась в отношениях. По словам теледивы, она не видит кандидата на роль мужа среди поклонников.

https://ria.ru/20220915/friske-1816972081.html

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2022

Александра Липатова

Александра Липатова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Александра Липатова

сати казанова, алексей кабанов