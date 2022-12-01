Рейтинг@Mail.ru
"Детский сад": Казанова ответила Кабанову на обвинение в измене - РИА Новости, 01.12.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка спецпроекта Шоубиз 1 - РИА Новости, 1920
Шоубиз
https://ria.ru/20221201/kazanova-1835489778.html
"Детский сад": Казанова ответила Кабанову на обвинение в измене
"Детский сад": Казанова ответила Кабанову на обвинение в измене - РИА Новости, 01.12.2022
"Детский сад": Казанова ответила Кабанову на обвинение в измене
Экс-вокалистка группы "Фабрика" Сати Казанова ответила солисту группы "Корни" Алексею Кабанову на слова об измене. По мнению певицы, никаких отношений между... РИА Новости, 01.12.2022
2022-12-01T11:40
2022-12-01T11:40
шоубиз
сати казанова
алексей кабанов
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/01/1835483153_0:174:3021:1873_1920x0_80_0_0_db003ad8738080edd86132c30c2f2acf.jpg
МОСКВА, 1 дек — РИА Новости. Экс-вокалистка группы "Фабрика" Сати Казанова ответила солисту группы "Корни" Алексею Кабанову на слова об измене. По мнению певицы, никаких отношений между ними не было. Также она объяснила его поступок употреблением алкоголя. В августе артистка раскрыла правду об их отношениях с певцом. В ответ Кабанов обвинил певицу в дурной репутации. Позже он снял видео, в котором заявил, что исполнительница изменила ему в конце отношений. Ранее Бузова призналась, что окончательно разочаровалась в отношениях. По словам теледивы, она не видит кандидата на роль мужа среди поклонников.
https://ria.ru/20220915/friske-1816972081.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Александра Липатова
Александра Липатова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/01/1835483153_146:0:2875:2047_1920x0_80_0_0_19fe68886d295b52972bcd3d536936c3.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
сати казанова, алексей кабанов
Шоубиз, Сати Казанова, Алексей Кабанов
11:40 01.12.2022
 
"Детский сад": Казанова ответила Кабанову на обвинение в измене

Казанова ответила Кабанову на обвинение в измене и назвала его "обиженным мальчиком"

© РИА Новости / Алексей Филиппов / Перейти в медиабанкПевица Сати Казанова
Певица Сати Казанова - РИА Новости, 1920, 01.12.2022
© РИА Новости / Алексей Филиппов
Перейти в медиабанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 дек — РИА Новости. Экс-вокалистка группы "Фабрика" Сати Казанова ответила солисту группы "Корни" Алексею Кабанову на слова об измене. По мнению певицы, никаких отношений между ними не было.

"Отношений этих не было. Это флирт, детский сад на корабле. Мы были, как на подводной лодке", – призналась знаменитость в интервью Fametime TV.

Также она объяснила его поступок употреблением алкоголя.
"Леша был выпившим. Леша не выпившим не бывает. Он хранит обиду. Я тоже могу много нелицеприятных вещей рассказать. Так делают мелочные обиженные мальчики. Мужчина никогда бы себе такого не позволил", – добавила Казанова.
В августе артистка раскрыла правду об их отношениях с певцом. В ответ Кабанов обвинил певицу в дурной репутации. Позже он снял видео, в котором заявил, что исполнительница изменила ему в конце отношений.
Ранее Бузова призналась, что окончательно разочаровалась в отношениях. По словам теледивы, она не видит кандидата на роль мужа среди поклонников.
Кадр интервью Владимира Фриске YouTube-каналу Психология Звезд
15 сентября, 13:44Шоубиз
"Он поднимал на нее руку": отец Жанны Фриске о ее отношениях с Шепелевым
 
ШоубизСати КазановаАлексей Кабанов
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала