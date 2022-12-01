"Детский сад": Казанова ответила Кабанову на обвинение в измене
Казанова ответила Кабанову на обвинение в измене и назвала его "обиженным мальчиком"
МОСКВА, 1 дек — РИА Новости. Экс-вокалистка группы "Фабрика" Сати Казанова ответила солисту группы "Корни" Алексею Кабанову на слова об измене. По мнению певицы, никаких отношений между ними не было.
"Отношений этих не было. Это флирт, детский сад на корабле. Мы были, как на подводной лодке", – призналась знаменитость в интервью Fametime TV.
Также она объяснила его поступок употреблением алкоголя.
"Леша был выпившим. Леша не выпившим не бывает. Он хранит обиду. Я тоже могу много нелицеприятных вещей рассказать. Так делают мелочные обиженные мальчики. Мужчина никогда бы себе такого не позволил", – добавила Казанова.
В августе артистка раскрыла правду об их отношениях с певцом. В ответ Кабанов обвинил певицу в дурной репутации. Позже он снял видео, в котором заявил, что исполнительница изменила ему в конце отношений.
Ранее Бузова призналась, что окончательно разочаровалась в отношениях. По словам теледивы, она не видит кандидата на роль мужа среди поклонников.