Казанова рассказала правду об отношениях с Кабановым на "Фабрике звезд"
Сати Казанова рассказала правду об отношениях с Алексеем Кабановым на "Фабрике звезд"
© РИА Новости / Евгения Новоженина / Перейти в фотобанкПевица Сати Казанова на премьере фильма "Герой" в Москве
МОСКВА, 29 авг — РИА Новости. Сати Казанова раскрыла правду об отношениях с Алексеем Кабановым на "Фабрике звезд". Участники считались одной из наиболее романтичных пар проекта.
"Что было, то сплыло", – сперва попыталась отшутиться артистка.
Затем в авторском шоу Яны Чуриковой она ответила на вопрос подробнее.
"Были, и слава Богу. Леша – кремень, мой золотой… Хороший парень. Не зря я с ним подружилась еще тогда", – заключила певица.
© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкУчастники группы "Корни". Алексей Кабанов – в центре.
Участники группы "Корни". Алексей Кабанов – в центре.
Сейчас Сати замужем за итальянцем по имени Стефано.
"Он очень сладкий, очень смешной… Чувство юмора – это первое, что я подметила. Решила: с таким чувством юмора можно прожить всю жизнь", – призналась артистка.
Ранее Казанова отмечала, что супруг – тревел-фотограф и документалист, у него также есть цикл геополитических передач.