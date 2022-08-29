Рейтинг@Mail.ru
Казанова рассказала правду об отношениях с Кабановым на "Фабрике звезд" - РИА Новости, 29.08.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка спецпроекта Шоубиз 1 - РИА Новости, 1920
Шоубиз
https://ria.ru/20220829/kazanova-1812950131.html
Казанова рассказала правду об отношениях с Кабановым на "Фабрике звезд"
Казанова рассказала правду об отношениях с Кабановым на "Фабрике звезд" - РИА Новости, 29.08.2022
Казанова рассказала правду об отношениях с Кабановым на "Фабрике звезд"
Сати Казанова раскрыла правду об отношениях с Алексеем Кабановым на "Фабрике звезд". Участники считались одной из наиболее романтичных пар проекта. РИА Новости, 29.08.2022
2022-08-29T17:36
2022-08-29T17:36
шоубиз
знаменитости
сати казанова
шоу-бизнес
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/rsport/90727/75/907277573_0:0:1466:825_1920x0_80_0_0_af5c9b4261640deeac13fa85bdb7ea65.jpg
МОСКВА, 29 авг — РИА Новости. Сати Казанова раскрыла правду об отношениях с Алексеем Кабановым на "Фабрике звезд". Участники считались одной из наиболее романтичных пар проекта.Затем в авторском шоу Яны Чуриковой она ответила на вопрос подробнее.Сейчас Сати замужем за итальянцем по имени Стефано.Ранее Казанова отмечала, что супруг – тревел-фотограф и документалист, у него также есть цикл геополитических передач.
https://ria.ru/20220706/terletskaya-1800675465.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Жанна Старицына
Жанна Старицына
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/rsport/90727/75/907277573_0:0:1466:1101_1920x0_80_0_0_ea864093f2c2c8d564ecfe0ecd4045d0.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
знаменитости, сати казанова, шоу-бизнес
Шоубиз, Знаменитости, Сати Казанова, Шоу-бизнес
17:36 29.08.2022
 
Казанова рассказала правду об отношениях с Кабановым на "Фабрике звезд"

Сати Казанова рассказала правду об отношениях с Алексеем Кабановым на "Фабрике звезд"

© РИА Новости / Евгения Новоженина / Перейти в фотобанкПевица Сати Казанова на премьере фильма "Герой" в Москве
Певица Сати Казанова на премьере фильма Герой в Москве - РИА Новости, 1920, 29.08.2022
© РИА Новости / Евгения Новоженина
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 29 авг — РИА Новости. Сати Казанова раскрыла правду об отношениях с Алексеем Кабановым на "Фабрике звезд". Участники считались одной из наиболее романтичных пар проекта.

"Что было, то сплыло", – сперва попыталась отшутиться артистка.

Затем в авторском шоу Яны Чуриковой она ответила на вопрос подробнее.

"Были, и слава Богу. Леша – кремень, мой золотой… Хороший парень. Не зря я с ним подружилась еще тогда", – заключила певица.

© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкУчастники группы "Корни". Алексей Кабанов – в центре.
Участники группы Корни на церемонии вручения Российской национальной музыкальной премии в Кремле - РИА Новости, 1920, 29.08.2022
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
Участники группы "Корни". Алексей Кабанов – в центре.
Сейчас Сати замужем за итальянцем по имени Стефано.

"Он очень сладкий, очень смешной… Чувство юмора – это первое, что я подметила. Решила: с таким чувством юмора можно прожить всю жизнь", – призналась артистка.

Ранее Казанова отмечала, что супруг – тревел-фотограф и документалист, у него также есть цикл геополитических передач.
Певица Надежда Кадышева - РИА Новости, 1920, 06.07.2022
6 июля, 14:29Шоубиз
Блогер Терлецкая обвинила Кадышеву и Долину в пении под фонограмму
 
ШоубизЗнаменитостиСати КазановаШоу-бизнес
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала