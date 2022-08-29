https://ria.ru/20220829/kazanova-1812950131.html

Казанова рассказала правду об отношениях с Кабановым на "Фабрике звезд"

Казанова рассказала правду об отношениях с Кабановым на "Фабрике звезд" - РИА Новости, 29.08.2022

Казанова рассказала правду об отношениях с Кабановым на "Фабрике звезд"

Сати Казанова раскрыла правду об отношениях с Алексеем Кабановым на "Фабрике звезд". Участники считались одной из наиболее романтичных пар проекта. РИА Новости, 29.08.2022

2022-08-29T17:36

2022-08-29T17:36

2022-08-29T17:36

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сати казанова

шоу-бизнес

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МОСКВА, 29 авг — РИА Новости. Сати Казанова раскрыла правду об отношениях с Алексеем Кабановым на "Фабрике звезд". Участники считались одной из наиболее романтичных пар проекта.Затем в авторском шоу Яны Чуриковой она ответила на вопрос подробнее.Сейчас Сати замужем за итальянцем по имени Стефано.Ранее Казанова отмечала, что супруг – тревел-фотограф и документалист, у него также есть цикл геополитических передач.

https://ria.ru/20220706/terletskaya-1800675465.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Жанна Старицына

знаменитости, сати казанова, шоу-бизнес