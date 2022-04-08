https://ria.ru/20220408/kazanova-1782397168.html

Сати Казанова: Я не отказалась от попсы, но хочу быть честной с собой

Сати Казанова: Я не отказалась от попсы, но хочу быть честной с собой - РИА Новости, 08.04.2022

Сати Казанова: Я не отказалась от попсы, но хочу быть честной с собой

Сати Казанова несколько лет назад сознательно отказалась от шоу-бизнеса и начала создавать совсем другую музыку. Однако со сцены она не уходила и продолжает... РИА Новости, 08.04.2022

2022-04-08T08:13

2022-04-08T08:13

2022-04-08T08:14

шоубиз

сати казанова

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россия

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МОСКВА, 8 апр — РИА Новости, Роман Харрасов. Сати Казанова несколько лет назад сознательно отказалась от шоу-бизнеса и начала создавать совсем другую музыку. Однако со сцены она не уходила и продолжает выпускать новые песни и давать концерты. В эксклюзивном интервью РИА Новости певица рассказала о творчестве, кумовстве в российском шоубизе и своем итальянском муже. Новая музыка: о чем поет Сати– Интервью с вами сейчас – большая редкость. Чем вы заняты сегодня с вашим коллективом?– Делаем музыку. Сейчас, например, готовимся к концерту, который будет 10 апреля в Москве. На днях состоялось выступление в Санкт-Петербурге.Моя музыка кардинально изменилась, я сознательно ушла из поп-сферы. Но ничего специально не готовила, это был зов сердца. Сначала пела для себя и узкого круга людей. После первого альбома в 2017 году поняла, что получается нечто большее. Поэтому и появилась Sati Ethnica.– То есть вы совсем отказались от попсы?– Нет. В прошлом году меня пригласили выступить на свадьбе в Адыгее, и я с удовольствием согласилась. Не секрет, что такие проекты как "Фабрика" в основном зарабатывают на подобных мероприятиях, и я десять лет это делала. Поэтому даже с юмором отнеслась к предложению. Кавказская свадьба – это всегда весело. Мы с музыкантами за две недели заново собрали программу, включая хиты "До рассвета", "Счастье есть".У меня нет каких-то снобистских настроений относительно популярной музыки. Я просто стараюсь быть честной с собой.– Не потеряли зрителей, уйдя в другое музыкальное направление?– Вы знаете, когда я исполняла популярную музыку, то буквально вымучивала песни, это превращалось в конвейер. Сейчас я действительно творю. И те поклонники, которые захотели, ушли вместе со мной. У меня есть своя аудитория, я вижу обратную связь в виде благодарности или даже слез на глазах.– И какая она, ваша аудитория?– Последний концерт показал, что это абсолютно разная публика. Взрослые люди, молодые девушки, были и мужчины, что меня удивило. Это сознательные люди, которые понимают, что слушают. Они практикуют йогу, дыхание и другие специфические вещи.Попса или мантры: сложности российского шоубиза– Музыку, которую вы создаете, наверное, можно поставить в один ряд с классическими произведениями и джазом в смысле определенной элитарности и узкого круга людей, которое это слушают. Вы согласны с этим или все же мантры могут стать массовыми?– Десять лет назад я бы так и сказала. Но сейчас думаю, что можно и нужно такую музыку популяризировать. В ней суть вибрации мантр. Девяносто процентов репертуара состоит из них, причем старинных. Они подействуют даже на человека, который ничего в этом не понимает. Потому что музыка – это физика, это воздействие на организм.Плюс мы делаем это современно, основываясь на электронной музыке с добавлением свежих звуков и этнических музыкальных инструментов. Например, 10 апреля мы покажем очень мощный электронный звук, будет концерт даже с элементами рока. Хотя это мантры, казалось бы.– Возможно ли, чтобы эта музыка появилась на радио среди популярных треков?– Я отказалась от этой гонки в шоубизе, потому что очень устала от форматов, ходить обивать пороги и просить, чтобы трек взяли. Даже когда композиция была абсолютно форматная, приходилось искать какие-то знакомства. Если за тобой не стоит суровый и влиятельный продюсер, то очень тяжело продвинуть песню. Мне, например, самой приходилось знакомиться, встречаться с редакторами, дарить подарки. Меня это утомляло и унижало.Сейчас есть Интернет: слушатели сами находят музыку. И я верю, что мое творчество выйдет за пределы нашей страны.– На телевидение петь тоже не зовут?– Есть несколько музыкальных программ с альтернативной музыкой, мы неоднократно вели переговоры. Но редакторы в открытую говорили: "Нет, Сати – это попса, мы не будем ее звать". Грустно, что они не удосужились даже послушать.– Получается ли зарабатывать на вашей музыке? Коллективу нужно платить, новый контент выпускать.– На первых концертах за аренду зала и оборудования я уходила в минус, брала эти средства из того, что зарабатывала на поп-музыке, когда еще пела ее. Сейчас есть небольшая прибыль, но выступлений не так много все равно. По четыре больших в год: два в Москве и два в Петербурге.В моем случае Instagram* был источником дохода, потому что там была реклама, что уж скрывать. Сейчас этого нет. Буду думать, как дальше быть. Моя команда настроена идти дальше со мной.– В регионы пробовали выезжать? В России есть республики и области, которые близки к культуре мантр, более "восточные", например, Бурятия, Калмыкия.– Не пробовали. Это тяжело делать в регионах, потому что не знаем, сможем ли собрать зал. Пока это приглашения только от небольших йога-клубов, но не выгодно вывозить команду для такого маленького выступления.К тому же пять лет я живу между двух стран: Россией и Италией, где у меня муж. Я больше нахожусь в Европе. И у меня физически нет времени заниматься проектом для регионов.Муж-итальянец и жизнь в Европе: легко ли быть россиянкой в Старом свете– Кстати, как складывается ситуация с заграничными поездками и вообще жизнью в Европе?– С этим нет проблем. У меня вид на жительство, и скоро будет европейский паспорт, так как я пять лет замужем за итальянцем.Что касается настроения, то мне больно видеть неприятное отношение к россиянам. Я с Кавказа, а история помнит русско-кавказскую войну, которая длилась 101 год, но я люблю Россию, это моя родина, по-другому я думать не могу.И теперь понимаю, что европейцы как будто никогда и не любили россиян, они притворялись. Интересное время обличения настоящих чувств. Нужно быть мудрыми и оставаться людьми.– Есть ли какие-то сложности с мужем в этой связи?– Он сталкивается с тем, что ему прилетают угрозы, потому что женат на русской, а я даже и не русская. Стефано не просто тревел-фотограф и документалист, у него есть цикл геополитических передач – он освещает события последнего времени. На него подписаны около 300 тысяч итальянцев, это один из крупных YouTube-каналов в стране.Стефано делает это объективно и беспристрастно, но многим не нравится, они думают, что он предвзято хорошо относится к России, потому что его жена – русская. Это не правда. Супруг честно делает свое дело, потому что он очень образованный и понимает что к чему. К счастью, все больше людей в этот период стали относиться и к нему, и к России позитивнее.*деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.

https://ria.ru/20220405/pekha-1779492805.html

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Роман Харрасов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Роман Харрасов

сати казанова, москва, россия, италия