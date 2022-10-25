https://ria.ru/20221025/buzova-1826464827.html

"Нет того мужчины": Бузова окончательно разочаровалась в отношениях

"Нет того мужчины": Бузова окончательно разочаровалась в отношениях - РИА Новости, 25.10.2022

"Нет того мужчины": Бузова окончательно разочаровалась в отношениях

Ольга Бузова сообщила, что окончательно разочаровалась в отношениях и утратила веру в возможность встретить свою любовь. Артистка рассказала об этом Пятому... РИА Новости, 25.10.2022

2022-10-25T11:28

2022-10-25T11:28

2022-10-25T11:28

шоубиз

ольга бузова

отношения

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МОСКВА, 25 окт - РИА Новости. Ольга Бузова сообщила, что окончательно разочаровалась в отношениях и утратила веру в возможность встретить свою любовь. Артистка рассказала об этом Пятому каналу. Певица заявила, что ей много раз причиняли боль, поэтому она перестала строить иллюзии об идеальном партнере. По словам теледивы, рядом с ней много поклонников. Но она не увидела среди них кандидата на роль супруга. Ранее блогер Tatarka FM рассказала, что у Бузовой запланирована свадьба с политиком. Она назвала дорогие украшения Ольги подарком влиятельного поклонника.

https://ria.ru/20221006/poplavskaya-1821991421.html

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Александра Липатова

Александра Липатова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Александра Липатова

ольга бузова, отношения