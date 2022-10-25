"Нет того мужчины": Бузова окончательно разочаровалась в отношениях
Бузова призналась, что утратила веру в возможность встретить свою любовь
МОСКВА, 25 окт - РИА Новости. Ольга Бузова сообщила, что окончательно разочаровалась в отношениях и утратила веру в возможность встретить свою любовь. Артистка рассказала об этом Пятому каналу.
"Я не знаю, будет ли у меня мужчина. Я не знаю, будет ли вообще у меня семья", – пожаловалась исполнительница.
Певица заявила, что ей много раз причиняли боль, поэтому она перестала строить иллюзии об идеальном партнере.
"Раньше были розовые очки, мы строили всегда иллюзии. Мы люди. У нас у всех огромное количество своих каких-то принципов, бзиков, тараканов", – поделилась Бузова.
По словам теледивы, рядом с ней много поклонников. Но она не увидела среди них кандидата на роль супруга.
"На сегодняшний момент нет того мужчины, за которого я бы хотела выйти замуж. А я хочу еще выйти замуж. Я не знаю, когда это будет и будет ли", – добавила артистка.
Ранее блогер Tatarka FM рассказала, что у Бузовой запланирована свадьба с политиком. Она назвала дорогие украшения Ольги подарком влиятельного поклонника.
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