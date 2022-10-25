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"Нет того мужчины": Бузова окончательно разочаровалась в отношениях - РИА Новости, 25.10.2022
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Шоубиз
https://ria.ru/20221025/buzova-1826464827.html
"Нет того мужчины": Бузова окончательно разочаровалась в отношениях
"Нет того мужчины": Бузова окончательно разочаровалась в отношениях - РИА Новости, 25.10.2022
"Нет того мужчины": Бузова окончательно разочаровалась в отношениях
Ольга Бузова сообщила, что окончательно разочаровалась в отношениях и утратила веру в возможность встретить свою любовь. Артистка рассказала об этом Пятому... РИА Новости, 25.10.2022
2022-10-25T11:28
2022-10-25T11:28
шоубиз
ольга бузова
отношения
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МОСКВА, 25 окт - РИА Новости. Ольга Бузова сообщила, что окончательно разочаровалась в отношениях и утратила веру в возможность встретить свою любовь. Артистка рассказала об этом Пятому каналу. Певица заявила, что ей много раз причиняли боль, поэтому она перестала строить иллюзии об идеальном партнере. По словам теледивы, рядом с ней много поклонников. Но она не увидела среди них кандидата на роль супруга. Ранее блогер Tatarka FM рассказала, что у Бузовой запланирована свадьба с политиком. Она назвала дорогие украшения Ольги подарком влиятельного поклонника.
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ольга бузова, отношения
Шоубиз, Ольга Бузова, отношения
11:28 25.10.2022
 
"Нет того мужчины": Бузова окончательно разочаровалась в отношениях

Бузова призналась, что утратила веру в возможность встретить свою любовь

© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в медиабанкОльга Бузова
Ольга Бузова - РИА Новости, 1920, 25.10.2022
© РИА Новости / Алексей Майшев
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МОСКВА, 25 окт - РИА Новости. Ольга Бузова сообщила, что окончательно разочаровалась в отношениях и утратила веру в возможность встретить свою любовь. Артистка рассказала об этом Пятому каналу.

"Я не знаю, будет ли у меня мужчина. Я не знаю, будет ли вообще у меня семья", – пожаловалась исполнительница.

Певица заявила, что ей много раз причиняли боль, поэтому она перестала строить иллюзии об идеальном партнере.

"Раньше были розовые очки, мы строили всегда иллюзии. Мы люди. У нас у всех огромное количество своих каких-то принципов, бзиков, тараканов", – поделилась Бузова.

По словам теледивы, рядом с ней много поклонников. Но она не увидела среди них кандидата на роль супруга.
"На сегодняшний момент нет того мужчины, за которого я бы хотела выйти замуж. А я хочу еще выйти замуж. Я не знаю, когда это будет и будет ли", – добавила артистка.
Ранее блогер Tatarka FM рассказала, что у Бузовой запланирована свадьба с политиком. Она назвала дорогие украшения Ольги подарком влиятельного поклонника.
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